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Według raportu serwisu Edmunds z III kwartału 2026 roku, zjawisko to dotyczy 29,1 proc. kredytowanych pojazdów oddawanych w rozliczeniu, a średnia nadwyżka długu ponad wartość auta wynosi rekordowe dla tego okresu 7 107 USD.

Skala problemu i obciążenie finansowe

Sytuacja na amerykańskim rynku motoryzacyjnym prowadzi do bezprecedensowego wzrostu kosztów ponoszonych przez kierowców. Łączne zadłużenie Amerykanów z tytułu kredytów samochodowych przekroczyło 1,71 bln USD w 2026 roku, co czyni je drugą co do wielkości kategorią długu konsumenckiego w USA po kredytach hipotecznych.

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Chociaż odsetek pojazdów oddawanych w rozliczeniu za zakup nowych pojazdów spadł nieznacznie od początku 2026 roku, pozostaje on wyższy niż rok temu i rośnie z roku na rok przez cztery kolejne lata. Jednocześnie średnia kwota zadłużenia z tytułu tych pojazdów osiągnęła najwyższy poziom w trzecim kwartale od co najmniej dekady, co sprawia, że ​​przeniesienie tego zadłużenia na kolejny zakup staje się coraz bardziej kosztowne dla kupujących.

W trzecim kwartale 2026 roku 29,1 proc. pojazdów oddawanych w rozliczeniu z niespłaconymi kredytami na zakup nowych pojazdów była oddawana poniżej wartości tych kredytów, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z 30,9 proc. na początku roku, ale wzrost w porównaniu z 28,1 proc. w trzecim kwartale 2025 roku. Nabywcy tych pojazdów byli zadłużeni średnio o 7107 USD więcej niż wynosiła wartość ich samochodów, czyli o ponad 1800 dolarów więcej niż w analogicznym okresie sprzed pandemii. W latach 2016–2019 około jedna trzecia sfinansowanych odkupów była poniżej wartości rynkowej, ale średni deficyt mieścił się zazwyczaj w przedziale od 5000 do 5500 USD.

Rekordowe salda kredytów i wyższe koszty pożyczek

Konsekwencje finansowe przeniesienia ujemnego kapitału własnego do nowego kredytu samochodowego znacznie wzrosły w ostatnich latach. W trzecim kwartale 2026 roku konsumenci, którzy oddali w rozliczeniu pojazd z zadłużeniem i przekształcili swój niespłacony dług w nowy kredyt, sfinansowali średnio 57 235 dolarów, co stanowi wzrost o 44,1 proc. w porównaniu z 39 732 USD w trzecim kwartale 2019 roku. Ich średnia miesięczna rata wzrosła w tym samym okresie o 47,4 proc., z 646 do 952 USD.

Ponad jedna czwarta osób z ujemnym kapitałem (około 26 proc.) przenosi do nowego kredytu ponad 10 000 dolarów starego długu, a ponad 9 proc. zadłuża się dodatkowo na kwotę przekraczającą 15 000 dolarów.

Wyższe salda kredytów i stopy procentowe również zwiększają całkowity koszt kredytu. Przy średnim RRSO na poziomie 8,1 proc. kupujący, którzy przenieśli ujemną wartość kapitału własnego w trzecim kwartale 2026 r., są na dobrej drodze do zapłacenia szacunkowo 16 610 USD odsetek w całym okresie spłaty kredytu, co stanowi wzrost o prawie 83 proc. w porównaniu z kwotą 9093 USD w trzecim kwartale 2019 r. Dziewięciu na dziesięciu kupujących (91,2 proc.) sfinansowało swoje zakupy na okres 72 miesięcy lub dłużej, co wydłuża ich zobowiązania płatnicze i zwiększa ryzyko pozostania pod kreską przez dłuższy czas.

Różnica między tymi kredytobiorcami a tymi na szerszym rynku nowych pojazdów ilustruje, jak kosztowne stało się rolowanie ujemnego kapitału własnego. W porównaniu ze średnim nabywcą nowego pojazdu w trzecim kwartale 2026 roku, konsumenci rolujący ujemne kapitały własne sfinansowali kredyt o około 12 600 USD więcej, płacili dodatkowe 165 USD miesięcznie i byli na dobrej drodze do poniesienia prawie 6700 dolarów wyższych odsetek w całym okresie kredytowania.

A według analizy agencji Bloomberg, w segmencie kredytobiorców podwyższonego ryzyka (subprime) wskaźnik opóźnień przekraczających 60 dni osiągnął 8 proc., co jest najwyższym poziomem od 2018 roku.

Zawiniły niedobory pojazdów w czasie pandemii

W czasie pandemii niedobory pojazdów i gwałtowny wzrost wartości samochodów używanych stworzyły nietypową sytuację, w której wielu właścicieli dysponowało większym kapitałem własnym niż oczekiwano, nawet na stosunkowo wczesnym etapie zaciągania kredytów. Na początku 2022 roku zaledwie 14,7 proc. pojazdów w rozliczeniu z niespłaconymi kredytami na zakup nowych pojazdów było pod kreską, a średni deficyt wynosił mniej niż 4300 dolarów.

W miarę jak produkcja pojazdów rosła, a wartości samochodów używanych spadały z poziomu szczytowego z czasów pandemii, przewaga kapitałowa, którą cieszyło się wielu właścicieli, zaczęła zanikać. Wraz z normalizacją rynku, kupujący, którzy kupowali pojazdy po cenach szczytowych – zwłaszcza ci, którzy płacili powyżej ceny katalogowej lub finansowali zakup przez dłuższy okres – narażali się na większe ryzyko zadłużenia przewyższającego wartość swoich pojazdów.