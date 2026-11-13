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W latach 2009–2019 wskaźnik ten nie przekroczył 30 proc. Co więcej, 33 proc. małych firm podniosło ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co stanowi trzeci najwyższy wynik od marca 2023 r. – wynika z danych National Federation of Independent Business (NFIB).
Presja kosztowa wynika przede wszystkim z rosnących wydatków na pracowników (płace i dostępność rąk do pracy) oraz podatków.
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Cztery główne obszary, w których presja cenowa i problem niedoboru pracowników są najbardziej odczuwalne, to:
• Handel detaliczny i gastronomia. Mniejsi sprzedawcy oraz lokalni usługodawcy przerzucają na klientów wyższe koszty zatowarowania, ceł oraz rosnące wydatki na wynagrodzenia.
• Budownictwo i usługi techniczne. W tych branżach utrzymuje się ogromny problem z dostępnością wykwalifikowanych pracowników, zmuszający firmy do podnoszenia płac i stawek za usługi.
• Produkcja i przemysł. Przedsiębiorstwa produkcyjne borykają się jednocześnie z niedoborem kadr, opóźnieniami u dostawców oraz rosnącymi kosztami materiałów i podatków.
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Wskaźnik optymizmu małych przedsiębiorstw NFIB za październik wyniósł 97,8, co oznacza spadek o 0,1 punktu w porównaniu z wrześniem i nieznacznie poniżej 53-letniej średniej wynoszącej 98,0. Wskaźnik niepewności spadł o 6 punktów od września do 84, najniższego poziomu od grudnia 2025 r.
– W październiku optymizm wśród małych firm nieznacznie się zmienił, ponieważ właściciele zmagali się z ciągłymi wyzwaniami, choć pojawiły się pewne pozytywne zmiany – powiedział Bill Dunkelberg, główny ekonomista NFIB. – Nawet pomimo utrzymującej się presji inflacyjnej, która negatywnie wpływa na działalność, coraz więcej właścicieli firm z głównych ulic deklarowało dobrą lub doskonałą kondycję swoich firm, a rzeczywista sprzedaż wzrosła. Patrząc w przyszłość, utrzymująca się wysoka kondycja wydatków konsumpcyjnych będzie wspierać wzrost gospodarczy, podczas gdy utrzymująca się inflacja, niedobory siły roboczej i ryzyko polityczne będą negatywnie wpływać na perspektywy małych firm – stwierdził.
Odsetek właścicieli małych firm zgłaszających jakość lub dostępność siły roboczej jako główny problem operacyjny spadł o 1 punkt procentowy do 25 proc., stając się tym samym czwarty miesiąc z rzędu najczęściej zgłaszanym problemem. Obecny odczyt jest o 13 punktów wyższy od historycznej średniej wynoszącej 12 proc.
Drugim najważniejszym problemem w październiku były podatki, które znacznie wzrosły w porównaniu z wrześniem. 21 proc. właścicieli małych firm wskazało podatki jako swój najważniejszy problem, co stanowi wzrost o 10 pkt proc. w porównaniu z wrześniem i jest najwyższym poziomem od maja 2021 r.
Samoocena kondycji firmy przez właścicieli małych firm uległa pozytywnej zmianie – więcej z nich określiło swoją firmę jako doskonałą i dobrą, a nie przeciętną. Zapytani o ogólną kondycję firmy, 15 proc. oceniło ją jako doskonałą (wzrost o 2 punkty), 54 proc. jako dobrą (wzrost o 6 punktów), 26 proc. jako przeciętną (spadek o 9 punktów), a 4 proc. jako słabą (bez zmian).
Oczekiwania dotyczące lepszych warunków biznesowych poprawiły się po dwóch miesiącach pogorszenia. 8 proc. netto (po uwzględnieniu czynników sezonowych) właścicieli firm spodziewa się lepszych warunków biznesowych w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z wrześniem i nadal jest powyżej średniej.
11 proc. (po uwzględnieniu czynników sezonowych) stwierdziło, że jest to dobry moment na rozszerzenie działalności, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z wrześniem.
36 proc. (po uwzględnieniu czynników sezonowych) wszystkich właścicieli firm zgłosiło wakaty, których nie udało się obsadzić w bieżącym okresie, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z wrześniem i 12 punktów procentowych powyżej średniej historycznej.
Oba składniki wskaźnika optymizmu dotyczące zapasów uległy obniżeniu, przy czym odsetek netto zapasów „zbyt niskich” spadł o 3 punkty do poziomu –3 proc., a planowane inwestycje w zapasy również spadły o 3 punkty procentowe do poziomu –1 proc.
Presja inflacyjna wzrosła w październiku, wraz ze wzrostem obu wskaźników cen. Po uwzględnieniu czynników sezonowych, 33 proc. właścicieli netto zgłosiło podniesienie średnich cen sprzedaży (o 2 punkty procentowe), a 37 proc. netto planuje podwyżkę cen, co stanowi wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z wrześniem i najwyższy poziom od lipca 2022 r.
W październiku 13 proc. właścicieli netto zgłosiło wyższe oprocentowanie swojego ostatniego kredytu, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z wrześniem. Jest to najwyższy poziom od sierpnia 2024 r.
Jak wynika z miesięcznego raportu NFIB o zatrudnieniu, aktywność rekrutacyjna wzrosła wśród małych firm, przy czym liczba planów tworzenia miejsc pracy wzrosła o 1 punkt procentowy do 18 proc. (po uwzględnieniu czynników sezonowych), a odsetek właścicieli firm zgłaszających zatrudnienie lub próby zatrudnienia w październiku wzrósł o 5 punktów procentowych do 56 proc. Jednak 86 proc. firm rekrutujących zgłosiło niewielką liczbę lub brak wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska, które chcieli obsadzić.
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