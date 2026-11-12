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Inflacja producentów w Chinach przyspieszyła w październiku do najwyższego poziomu od prawie 4,5 roku, ponieważ wyższe światowe ceny ropy naftowej podniosły koszty produkcji, mimo że inflacja konsumencka spadła w wyniku słabego popytu krajowego. Wskaźnik cen producenta (PPI) wzrósł w zeszłym miesiącu o 5,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podał Narodowy Urząd Statystyczny (NBU), co jest wynikiem wyższym zarówno od wzrostu o 5,0 proc. we wrześniu, jak i prognozowanego przez Reuters wzrostu o 5,3 proc. Był to największy roczny wzrost od czerwca 2022 r., kiedy to wskaźnik PPI wzrósł o 6,1 proc., według danych LSEG (London Stock Exchange Group).

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W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł w październiku o 0,7 proc., nieznacznie spadając w porównaniu z miesięcznym wzrostem o 1,2 proc. we wrześniu. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2026 r. średnie ceny producenta wzrosły o 2,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2025 r.

Wojna na Bliskim Wschodzie utrzymuje wysokie ceny energii, podnosząc koszty wydobycia węgla, wydobycia i przetwarzania ropy naftowej i gazu ziemnego, chemikaliów i innych energochłonnych sektorów, co jest kluczowym czynnikiem napędzającym inflację cen producentów.

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Wysokie światowe ceny ropy naftowej i wysokie koszty surowców spowodowały wzrost cen materiałów produkcyjnych o 7,4 proc. w ujęciu rok do roku. Górnictwo wzrosło o 27,9 proc., a ceny surowców o 11,6 proc.

Wzrost ten był napędzany bardzo silnym popytem zewnętrznym, powiedział Zhang Zhiwei, prezes i główny ekonomista Pinpoint Asset Management, w wywiadzie dla CNBC. Silny popyt zagraniczny i rosnące zamówienia na sprzęt związany ze sztuczną inteligencją znacząco przyczyniły się do wyższych kosztów produkcji.

Słaby popyt chińskich konsumentów ogranicza wydatki

Jednak presja cenowa na wydobycie nie przełożyła się jeszcze w pełni na konsumentów, ponieważ słaby popyt gospodarstw domowych ogranicza wydatki w drugiej co do wielkości gospodarce świata.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 0,7 proc. rok do roku i był to pierwszy spadek tempa wzrostu po dwóch kolejnych miesiącach, po wzroście o 0,9 proc. we wrześniu, plasując się nieznacznie poniżej oczekiwań ekonomistów na poziomie 0,8 proc.

– Uważamy, że szok cenowy wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie utrzyma inflację na wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach. Jednak jego wpływ powinien osłabnąć w przyszłym roku – powiedział Nguyen Hoang Nam, ekonomista ds. Chin w Capital Economics. Oczekiwał on powrotu deflacji cen producentów, podobnie jak miało to miejsce przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, podczas gdy inflacja konsumencka wyniesie średnio 0,4 proc. w 2027 roku.

Wskaźnik ten nie spełnił oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez agencję Reuters, którzy oczekiwali wzrostu o 0,8 proc., i był niższy niż 0,9 proc. odnotowane we wrześniu.

Inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen żywności i energii, wyniosła 0,8 proc., w porównaniu z 1 proc. odnotowanym w poprzednim miesiącu.

Chińska gospodarka wykazywała ostatnio pewne oznaki ekspansji

Wzrost cen konsumpcyjnych nadal hamowały ceny benzyny, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu cen, ale został on zniwelowany przez silniejszy niż oczekiwano spadek cen żywności, jak twierdzi Dong Lijuan, główny statystyk ds. obszarów miejskich w Chińskim Narodowym Biurze Statystycznym.

Chińska gospodarka wykazywała ostatnio pewne oznaki ekspansji. W trzecim kwartale rosła szybciej niż oczekiwano, a we wrześniu odnotowano gwałtowny wzrost sprzedaży detalicznej.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Wzrost PKB przyspieszył dzięki silnemu eksportowi Dane z Chin za trzeci kwartał okazały się lepsze od prognoz. Wygląda na to, że rządowy cel wzrostu na 2026 rok zostanie bez problemów spełniony.

Zhang Zhiwei stwierdził, że popyt krajowy jest raczej słaby z powodu sytuacji na rynku nieruchomości, co jest głównym powodem, dla którego inflacja w Chinach nie rośnie.

– Nie ma jeszcze wyraźnych oznak stabilizacji (w tym sektorze) – powiedział, dodając, że odbija się to na zaufaniu konsumentów i dochodach samorządów.

– Ogólna dynamika gospodarcza jest słaba i nie widać wyraźnych oznak ożywienia – wyjaśnił.