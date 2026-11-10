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Zgodnie ze sprawozdaniem powierników programu ubezpieczeń społecznych z 2026 r. przewiduje się, że fundusz powierniczy ubezpieczeń na starość i dla osób pozostających przy życiu (OASI) zostanie wyczerpany w czwartym kwartale 2032 r., co może spowodować, że program nie będzie w stanie wypłacić w całości wszystkich zaplanowanych świadczeń emerytalnych i wypłacić w całości wszystkich zaplanowanych świadczeń emerytalnych oraz wypłat dla osób pozostających przy życiu.

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Ten harmonogram jest o kwartał wcześniejszy niż prognoza z poprzedniego raportu, zakładająca początek 2033 roku.

Po wyczerpaniu rezerw, podatki od wynagrodzeń i inne przychody celowe będą nadal zasilać program, ale dostępne środki nie wystarczą na pokrycie wszystkich zaplanowanych płatności. Najnowsze prognozy Congressional Budget Office, opublikowane 17 września 2026 r., również wskazują rok fiskalny 2032 jako przewidywaną datę wyczerpania funduszu emerytalnego.

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Co ważne, nie uchwalono żadnej ogólnej redukcji o 22 proc. na rok 2032. Kongres wciąż ma czas na zmianę finansowania programu, a precyzyjne rozliczenie wypłat po wyczerpaniu rezerw pozostaje niepewne pod względem prawnym.

Mniej terminowych płatności lub późniejsze ich uzupełnianie

Jeśli Kongres nie rozwiąże problemu niedoboru finansowania, bieżące przychody programu pokryją około 78 proc. zaplanowanych świadczeń, co stworzy potencjalną 22-proc. lukę między obiecanymi wypłatami a dostępnymi środkami.

Prognoza nie oznacza jednak, że wypłaty z Ubezpieczeń Społecznych znikną w 2032 roku ani że zatwierdzono już redukcję świadczeń o 22 proc. Najnowsze dane wskazują jednak na rosnące wyzwania finansowe, z jakimi borykają się emeryci, osoby zbliżające się do emerytury i młodzi pracownicy planujący długoterminowe bezpieczeństwo finansowe.

Niedobór finansowania w wysokości 22 proc. może mieć poważne konsekwencje dla gospodarstw domowych w dużym stopniu zależnych od systemu ubezpieczeń społecznych.

Na przykład emeryt otrzymujący 2000 dolarów miesięcznie odnotowałby spadek tej kwoty do około 1560 dolarów, gdyby wpłaty zostały proporcjonalnie zmniejszone o 22 proc.

Oznaczałoby to różnicę w wysokości 440 dolarów miesięcznie, czyli 5280 dolarów w skali roku.

Osoba otrzymująca 2500 dolarów miesięcznie musiałaby hipotetycznie liczyć się ze stratą 550 dolarów, co oznaczałoby wypłatę na poziomie około 1950 dolarów.

Przykłady te opierają się na przewidywanej luce w finansowaniu, a nie na oficjalnych szacunkach indywidualnych świadczeń ani potwierdzonych zmianach w płatnościach. Raport Congressional Research Service z 2 listopada wskazuje, że prawo nie określa jasno, w jaki sposób będą zarządzane wypłaty po wyczerpaniu rezerw funduszu powierniczego.

Możliwe rezultaty obejmują mniejszą liczbę terminowo dokonywanych płatności lub późniejsze dokonanie pełnych, zaplanowanych płatności, w zależności od decyzji prawnych i administracyjnych.

Dlaczego amerykańskim Ubezpieczeniom Społecznym brakuje pieniędzy?

Problemy finansowe Ubezpieczeń Społecznych odzwierciedlają długoterminową presję demograficzną i ekonomiczną. Program jest finansowany głównie z podatków od wynagrodzeń, uzupełnianych podatkami od niektórych świadczeń oraz odsetkami od rezerw funduszu powierniczego. Jednak wydatki na świadczenia coraz bardziej przewyższają dochody.

Administracja Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration) poinformowała, że ​​łączne rezerwy funduszy powierniczych spadły o około 160 miliardów dolarów w 2025 roku, osiągając 2,56 biliona dolarów na koniec tego roku.

Raport Powierników z 2026 roku wskazuje na niższe prognozowane wskaźniki urodzeń, niższe prognozowane wskaźniki urodzeń, zredukowane założenia założenia dotyczące imigracji oraz zmiany w federalnej polityce podatkowej jako czynniki przyczyniające się do pogorszenia długoterminowych perspektyw.

Starzenie się społeczeństwa oznacza również, że więcej Amerykanów pobiera świadczenia emerytalne, podczas gdy liczba pracowników utrzymujących każdego beneficjenta pozostaje pod presją.

Te tendencje zwiększyły pilną potrzebę znalezienia stabilnego sposobu finansowania.

Prognozowany niedobór w 2032 r. dotyczy w szczególności Funduszu Powierniczego Ubezpieczeń Emerytalnych i Ubezpieczeń dla Osób Pozostałych przy życiu. Ubezpieczenia z tytułu niepełnosprawności w ramach Ubezpieczeń Społecznych działają za pośrednictwem prawnie odrębnego funduszu powierniczego.

Zgodnie z Raportem Powierników, Fundusz Powierniczy Ubezpieczeń na wypadek Niepełnosprawności ma utrzymać zdolność do wypłacania planowanych świadczeń przez cały 75-letni okres prognozy, kończący się w 2100 r.

Gdy fundusze powiernicze emerytalne i rentowe zostaną rozpatrzone łącznie w analizie finansowej, ich łączne rezerwy wyczerpią się w 2034 r. W tym momencie stałe przychody pokryłyby około 83 proc. planowanych łącznych świadczeń.

Jednak połączenie oddzielnych funduszy powierniczych w celu faktycznej wypłaty świadczeń wymagałoby zgody ustawodawcy. Rozróżnienie to jest istotne, ponieważ prognozy na rok 2032 nie mają automatycznie zastosowania w równym stopniu do wszystkich rodzajów świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego.

Czy Kongres może zapobiec cięciom w systemie ubezpieczeń społecznych?

Ustawodawcy federalni mają kilka możliwych podejść do rozwiązania problemu luki finansowej.

Opcje obejmują zwiększenie wpływów z podatku od wynagrodzeń, zmianę zarobków podlegających opodatkowaniu systemem ubezpieczeń społecznych, modyfikację przyszłych formuł świadczeń lub przyjęcie połączenia finansowania i korekty świadczeń.

Każde podejście miałoby inne konsekwencje dla pracowników, pracodawców, emerytów i przyszłych beneficjentów.

Komisarz ds. Ubezpieczeń Społecznych Frank J. Bisignano podkreślił znaczenie współpracy w ogłoszeniu agencji z czerwca 2026 r.

– Aby chronić obietnicę Ubezpieczeń Społecznych, ustawodawcy i agencja muszą współpracować, aby utrzymać stabilność finansową funduszy powierniczych – powiedział.

Rada Powiernicza podkreśliła również, że wcześniejsze działania zapewniłyby więcej czasu na stopniowe wprowadzanie zmian w polityce. Bez reform legislacyjnych luka finansowa staje się trudniejsza do opanowania w miarę zbliżania się końca rezerw.