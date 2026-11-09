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To znacznie mniej niż wcześniejsze oczekiwania na poziomie od 1,4 do 1,5 biliona dolarów i oznacza drastyczną zmianę w porównaniu z początkiem października, kiedy inwestorzy wyceniali firmę zajmującą się sztuczną inteligencją na nawet 2 biliony dolarów. Gwałtowny spadek na rynku akcji technologicznych, w tym jednodniowy spadek indeksu Nasdaq 100 o 6,4 proc. a spadek wartości rynkowej o 2,3 biliona dolarów, co stanowi największy dzienny spadek kapitalizacji rynkowej w historii, zmniejszył apetyt na ryzyko debiutów spółek o dużej kapitalizacji.

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Tymczasem domniemana wycena Anthropic przed IPO, oparta na spekulacyjnych kontraktach terminowych na zdecentralizowanej giełdzie kryptowalut Hyperliquid, spadła o około 340 miliardów dolarów od 12 października, do około 1,6 biliona dolarów.

Anthropic może nie wejść na giełdę przez 1 grudnia

Anthropic, który w zeszły poniedziałek publicznie złożył prospekt emisyjny S-1 i zaktualizował go w tym tygodniu, dodając najnowsze dane dotyczące przychodów i wydatków, prawdopodobnie zadebiutuje na giełdzie przed końcem miesiąca. Może to jednak przesunąć się na późniejszy termin ze względu na szerszą wyprzedaż na rynku.

Szanse na to, że laboratorium sztucznej inteligencji wejdzie na giełdę przed 1 grudnia, gwałtownie spadły na rynkach prognoz Polymarket i Kalshi, z około 80 proc. do około 50 proc.

Wtorkowe wyniki wyborów są postrzegane jako powszechne odrzucenie ruchu AI i budowy centrów danych w całym kraju, ponieważ wyborcy wyrazili obawy dotyczące potencjalnej utraty miejsc pracy i wpływu centrów danych na lokalne społeczności.

Wywołało to obawy dotyczące ogólnokrajowej rozbudowy centrów danych, która stała się punktem zapalnym w okresie poprzedzającym wybory, a prezydent Trump szeroko poparł te działania.

Demokraci, a także niektórzy Republikanie, wykorzystali jednak negatywną reakcję na centra danych i AI w szerszym ujęciu, co wzbudziło obawy o możliwość anulowania lub innego utrudnienia projektów.

W czwartek OpenAI przedstawiło swoje najnowsze propozycje polityki wobec centrów danych, które posiada i obsługuje, w tym rozwiązanie umów o zachowaniu poufności z miastami i pokrycie pełnych kosztów zużywanej energii elektrycznej oraz infrastruktury niezbędnej do obsługi obiektów firmy.

Początkowo oczekiwano, że rywal Anthropic wejdzie na giełdę do końca roku, ale przesunięto to na początek 2027 roku.

Chociaż początkowo postrzegano to jako potencjalny sygnał słabości debiutu OpenAI, biorąc pod uwagę obecną zmienność rynku, może to ostatecznie zadziałać na korzyść firmy.

Przyszłe długi i kontrakty infrastrukturalne Anthropica to około 895,4 mld USD

Zmienność rynku po wyborach uzupełniających w USA skłoniła inwestorów instytucjonalnych do naciskania na bardziej konserwatywne warunki cenowe przed formalnym wprowadzeniem akcji na giełdę.

Słabość rynku to nie jedyny powód do obaw, ponieważ Anthropic zmaga się ze spowolnieniem wzrostu przychodów, kwartalnymi stratami operacyjnymi i ogromnymi zobowiązaniami finansowymi związanymi z rozbudową infrastruktury AI.

Chociaż wzrost przychodów utrzymuje się na wysokim poziomie, wysokie bieżące nakłady inwestycyjne na obliczenia i infrastrukturę AI nadal budzą kontrowersje.

Niedawne informacje finansowe Anthropic (w szczególności w dokumentach S-1 przygotowywanych do pierwszej oferty publicznej) uwypuklają kluczowy problem w sektorze AI: hiperwzrost przychodów kontra wysokie zobowiązania kapitałowe.

Anthropic odnotował przychody w wysokości 16,96 mld USD w trzecim kwartale (wzrost o ponad 1100 proc. rok do roku), co daje przychody za pierwsze dziewięć miesięcy na poziomie 33,2 mld USD. Jednak wydatki na moc obliczeniową i infrastrukturę wzrosły do ​​9,9 mld USD w samym trzecim kwartale, pochłaniając 58 proc. przychodów (w porównaniu z 48 proc. w drugim kwartale 2026 r.).

Chociaż firma posiada potężną poduszkę finansową w postaci 131,7 mld USD w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych, jej przyszłe długi i kontrakty infrastrukturalne osiągnęły astronomiczną kwotę około 895,4 mld USD ​, z czego prawie 70 mld USD przypada na spłatę w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Bilans Anthropic znajduje się pod ogromnym wpływem dwóch głównych mechanizmów finansowych: zamiennych papierów dłużnych (Convertible Notes) posiadanych przez inwestorów oraz sztywnych umów na moc obliczeniową (Compute Commitments) z partnerami technologicznymi.

Skorygowane marże operacyjne spadły z 19 proc. w drugim kwartale do 15 proc. w trzecim z powodu kosztów sprzętu i obniżek cen, podczas gdy skorygowany zysk operacyjny pozostał dodatni na poziomie 2,46 mld USD w trzecim kwartale. Oczekuje się, że wkrótce rozpocznie się formalny marketing IPO i roadshow, a akcjonariusze sprzedający mogą dążyć do ustalenia ostrożnych cen z góry, aby zbudować silną dynamikę zamówień.