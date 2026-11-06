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Wzrost produktywności działalności pozarolniczej w USA przekroczył oczekiwania. Spodziewany był jej spadek o 0,7 proc, Natomiast spadek jednostkowych kosztów pracy nastąpił w porównaniu z oczekiwaniami na wzrost o 1,8 proc. - podało amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS). Taka kombinacja może dać pracodawcom większą swobodę w podnoszeniu płac bez zwiększania kosztów pracy za każdą wyprodukowaną jednostkę. Jednak dla pracowników i konsumentów raport odzwierciedla ogólny trend w firmach spoza sektora rolniczego. Nie mówi on gospodarstwu domowemu, czy jego następna wypłata wzrośnie, czy rachunek za zakupy spożywcze spadnie.

BLS skorygowało również roczny wzrost produktywności w górę do 3,2 proc. w 2024 r. i 2,3 proc. w 2025 r., jednocześnie obniżając szacunki kosztów pracy dla obu lat.

Porównanie z trzecim kwartałem 2025 r. przedstawia inny obraz sytuacji. W ciągu tych 12 miesięcy produktywność wzrosła o 2,1 proc., realna produkcja o 2,3 proc., a liczba godzin wzrosła o 0,2 proc. Nominalne wynagrodzenie godzinowe wzrosło o 4,5 proc., a jednostkowe koszty pracy o 2,4 proc. Ostatni kwartalny spadek kosztów jednostkowych nie zniwelował wzrostu w całym roku.

Rośnie produkcja

Wydajność pracy w amerykańskim sektorze pozarolniczym wzrosła o 3,6 proc. w trzecim kwartale 2026 r., podczas gdy jednostkowe koszty pracy spadły o 0,7 proc., według wstępnych danych opublikowanych przez Biuro Statystyki Pracy (BSL). Najnowsze dane pokazały, że wzrost wydajności był wspierany przez 3,7-proc. wzrost produkcji, podczas gdy liczba przepracowanych godzin wzrosła zaledwie o 0,1 proc. w kwartale lipiec-wrzesień.

Dane te przedstawiają skorygowane sezonowo wskaźniki roczne, a wydajność wzrosła o 2,1 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego.

W raporcie podkreślono również 2,9-proc. wzrost wynagrodzenia godzinowego oraz 3,6-proc. wzrost wydajności.

Jednak jednostkowe koszty pracy pozostały o 2,4 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym kwartałem rok wcześniej.

Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek wynagrodzenia godzinowego do wydajności pracy. Wyższe wynagrodzenie godzinowe zazwyczaj zwiększa koszty pracy, podczas gdy wzrost wydajności zazwyczaj je obniża. Tymczasem realne wynagrodzenie godzinowe, które koryguje płace o zmiany cen konsumpcyjnych, wzrosło o 1,1 proc. w trzecim kwartale i o 1,0 proc. w ciągu ostatnich czterech kwartałów.

Więcej wolnych miejsc pracy

Raport wykazał również, że udział pracy w PKB spadł do 53,0 proc. w trzecim kwartale, co stanowi najniższy poziom od rozpoczęcia publikacji danych w pierwszym kwartale 1947 r.

W obecnym cyklu koniunkturalnym, począwszy od czwartego kwartału 2019 r., produktywność przedsiębiorstw pozarolniczych wzrosła w ujęciu rocznym o 2,2 proc., w porównaniu z 1,5 proc. w poprzednim cyklu koniunkturalnym od 2007 do 2019 r.

W sektorze przetwórstwa przemysłowego produktywność pracy wzrosła o 0,3 proc. w trzecim kwartale, przy czym produkcja wzrosła o 1,3 proc., a liczba przepracowanych godzin o 1,0 proc.

Produktywność w produkcji dóbr trwałego użytku wzrosła o 2,2 proc., podczas gdy produktywność w produkcji dóbr nietrwałego użytku spadła o 1,7 proc.

Koszty pracy na jednostkę produkcji wzrosły o 2,7 proc. w ciągu kwartału i były o 4,0 proc. wyższe niż rok wcześniej.

BLS skorygowało również w górę prognozy wzrostu produktywności przedsiębiorstw pozarolniczych w drugim kwartale do 2,1 proc. z wcześniej raportowanych 1,4 proc., co odzwierciedla silniejszy wzrost produkcji.

Najnowsze dane dotyczące produktywności pojawiły się kilka dni po opublikowaniu oddzielnych danych z rynku pracy w USA, które wykazały wzrost liczby wolnych miejsc pracy i dobrowolnych odejść z pracy we wrześniu.

Według badania ofert pracy i rotacji pracowników (JOLTS), opublikowanego przez amerykańskie Biuro Statystyki Pracy 3 listopada, liczba wolnych miejsc pracy wzrosła do 7,52 mln we wrześniu 2026 r. z 7,19 mln w sierpniu, co oznacza wzrost o 333 000.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 4,5 proc. we wrześniu, w porównaniu z 4,3 proc. w sierpniu.

W raporcie zauważono również, że liczba zatrudnień i odejść z pracy pozostała zasadniczo stabilna i wyniosła odpowiednio 5,4 mln i 5,3 mln, co wskazuje na stosunkowo stabilną sytuację na rynku pracy.

Tymczasem liczba pracowników dobrowolnie odchodzących z pracy wzrosła do 3,4 mln, podczas gdy liczba zwolnień pozostała na poziomie 1,6 mln.