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Wśród szokujących zwycięstw Demokratów w wyborach uzupełniających w noc wyborczą, duże straty ponieśli deweloperzy centrów danych, grupy sprzeciwiające się regulacjom dotyczącym sztucznej inteligencji oraz Elon Musk, który zainwestował znaczne środki w kandydatów sprzeciwiających się regulacjom.

Amerykańscy wyborcy stają się coraz bardziej przeciwni technologii AI

Prezydent Donald Trump i sprzymierzeni z nim Republikanie wahali się przed regulacją tej technologii, powołując się na wyścig o AI z Chinami i zachęty ekonomiczne mające na celu odsunięcie polityki federalnej od innowacji. Niektórzy liderzy branży głośniej mówili o potrzebie wprowadzenia przepisów, ale środki federalne nie znalazły się w programie. We wrześniu sześciu czołowych prezesów firm technologicznych podpisało w Białym Domu porozumienie, w którym zobowiązali się do „samoregulacji” bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji.

Tymczasem wyborcy stają się coraz bardziej przeciwni tej technologii. Ponad 80 proc. zarówno Republikanów, jak i Demokratów poparło kandydatów opowiadających się za zabezpieczeniami AI, jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Alliance for Secure AI, a zwycięzcy prowadzili kampanię wyborczą, opierając się na obietnicach wprowadzenia moratorium na centra danych i regulacji dotyczących AI.

Wybrany senator demokratyczny z Michigan, Abdul El-Sayed, powiedział w wywiadzie dla programu 60 Minutes, że zajęcie się ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją jest jego priorytetem. Senator demokratyczny Manny Rutinel zdobył mandat w Kolorado po tym, jak poparł wczesny, kompleksowy projekt ustawy o AI. Senator demokratyczny z Georgii, Jon Ossoff, mówił nawet o AI w swoim zwycięskim przemówieniu.

Nowy Kongres już planuje przesłuchania w sprawie nadzoru kongresowego i opracowuje politykę.

„Wkrótce w Kongresie i stanowych izbach w całym kraju pojawi się cała masa nowych liderów ds. bezpieczeństwa sztucznej inteligencji” – napisał Jay Shooster, dyrektor wykonawczy organizacji Citizens for Safe AI.

Centra danych były bezpośrednio przedmiotem głosowania w 41 wyborach lokalnych w całym kraju. Niektóre inicjatywy referendalne proponowały całkowite zakazy, podczas gdy inne proponowały tymczasowe wstrzymanie. Wszystkie ogłoszone wybory zakończyły się niepowodzeniem dla centrów danych.

Wysyp moratoriów na centra danych

Według danych Redbud Consulting, w dniu wyborów w 13 stanach głosowano nad ponad 30 propozycjami regulacji centrów danych i prawie wszystkie zostały przyjęte.

Projekty te obejmują różne działania, ale wszystkie w jakiś sposób ograniczają budowę centrów danych. W Defiance w stanie Ohio przyjęto propozycję zakazującą budowy centrów danych o mocy powyżej 25 megawatów. W Perry w stanie Ohio przyjęto przepis, który wymaga od centrów danych o dużej skali ubiegania się o ulgi podatkowe w celu wystawienia obligacji i spełnienia limitów hałasu.

„Wtorkowe wyniki nie oznaczają końca boomu na centra danych. Prawdopodobnie jednak spowodują one wstrzymanie niektórych z największych rynków i wprowadzenie nowych regulacji w całym kraju – nawet w stanach tradycyjnie liberalnych, takich jak Teksas” – napisał Michael Thomas, założyciel firmy Cleanview, zajmującej się analizą rynku i śledzącej rozwój centrów danych, w poście na X.

Według danych Cleanview, nowo wybrani gubernatorzy mogą wstrzymać budowę 41 proc. planowanych centrów danych w Stanach Zjednoczonych.

„Centra danych w kosmosie wyglądają obecnie całkiem atrakcyjnie” – napisał Elon Musk w poście na X.

Wybory wpłyną również na projekty energetyczne, od których zależą centra danych, prawdopodobnie przynosząc więcej czystej energii w niektórych stanach i mniej elektrowni gazowych w innych.

Elektrownie gazowe prawdopodobnie będą podlegać nowym przepisom i opóźnieniom. Aby zbudować taką elektrownię, deweloper potrzebuje pozwolenia na dopływ powietrza. To pozwolenie często przechodzi przez urzędy kontrolowane przez władzę wykonawczą, co oznacza, że nowi gubernatorzy z ramienia Partii Demokratycznej mogą opóźnić lub zablokować te pozwolenia.

Deweloperzy mogą być zmuszeni do zakupu większej ilości czystej energii. Wielu kandydatów prowadziło kampanię wyborczą, obiecując, że centra danych będą kupować więcej czystej energii.

David Crowley z Wisconsin wezwał społeczności do akceptacji projektu w 100 proc. z wykorzystaniem energii odnawialnej. Plan Haalanda zakłada budowę własnych odnawialnych źródeł energii. Demokraci z Michigan zaproponowali ustawę wymagającą 90 proc. czystych zakupów.

Za dwa lata sytuacja może się zmienić

Sondaż exit poll NBC wykazał, że 56 proc. wyborców uznało, że sztuczna inteligencja i centra danych były kluczowymi czynnikami w ich głosowaniu.

„Nie mylmy fali antytrumpowskiej z nakazem antytechnologicznym” – powiedział Adam Kovacevich, założyciel i prezes Izby Postępu, w oświadczeniu przesłanym e-mailem. „Wyborcy chcieli zmian w gospodarce, a nie represji wobec innowacji”.

„Demokraci mają teraz szansę pokazać, że potrafią zająć się realnymi problemami związanymi ze sztuczną inteligencją i centrami danych, nie likwidując jednocześnie miejsc pracy i możliwości, które się z nimi wiążą” – dodał.

W miarę jak kandydaci przygotowują się do kolejnych wyborów prezydenckich, niektórzy ostrzegają, że sytuacja może wyglądać inaczej za dwa lata, ponieważ technologia rozwija się szybciej, niż większość jest w stanie przewidzieć.