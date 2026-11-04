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Zjawisko El Niño nadal nabiera siły, a anomalie temperatury powierzchni morza w środkowo-wschodniej części równikowego Pacyfiku przekraczają obecnie szczyt odnotowany podczas tego potężnego zjawiska w latach 2015–2016. Według najnowszych tygodniowych odczytów temperatury wzrosły o około 3,4°C powyżej średniej długoterminowej, znacznie powyżej progu +0,5°C powszechnie stosowanego do identyfikacji El Niño. Ponieważ szczyt sezonu spodziewany jest dopiero pod koniec listopada lub na początku grudnia, zjawisko to może się jeszcze bardziej nasilić.

El Niño polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokich temperatur powierzchniowych wody w środkowej i wschodniej strefie równikowego Pacyfiku. Jest to ciepła faza cyklicznego zjawiska klimatyczno-oceanicznego zwanego ENSO (El Niño–Oscylacja Południowa).

Nowy odczyt przekracza poprzedni bezwzględny tygodniowy próg +3,0°C, odnotowany w listopadzie 2015 roku, podczas jednego z najsilniejszych zjawisk El Niño w historii nowożytnej. Meteorolog Ana Maria Pereira Nunes, pisząca dla „Meteored Brasil”, uznała pomiar z października 2026 roku za bezprecedensowy w zbiorze danych historycznych NOAA. Jednak ten zapis nie oznacza automatycznie, że obecne zjawisko jest najsilniejszym El Niño w historii. Naukowcy rozróżniają krótkoterminowe ekstremalne temperatury oceanów oraz stałe, uśrednione sezonowo warunki, które służą do określenia oficjalnej siły zjawiska.

Odczyt ten jest najwyższą bezwzględną tygodniową anomalią odnotowaną w serii danych historycznych rozpoczynającej się w 1981 r. Ten rozwój sytuacji ma znaczenie dla rolnictwa w USA, ponieważ wyjątkowo ciepłe wody Pacyfiku mogą zaburzyć cyrkulację atmosferyczną, potencjalnie wpływając na plony, narażenie na suszę, hodowlę zwierząt i rynki towarowe, gdy rolnicy przygotowują się do sezonu wegetacyjnego w 2027 r.

Towary rolne mogą podrożeć od 10 do nawet ponad 100 proc.

Gwałtowne nasilenie zjawiska stwarza ryzyko poważnych zakłóceń pogodowych w głównych regionach rolniczych. Historycznie rzecz biorąc, silne El Niño wiązało się z cieplejszymi i bardziej suchymi warunkami w Australii i niektórych częściach Azji Południowo-Wschodniej, co potencjalnie wpływało na produkcję pszenicy, cukru, oleju palmowego i ryżu. Jednocześnie w niektórych częściach Ameryki Południowej mogą wystąpić opady deszczu powyżej średniej, co korzystnie wpłynie na niektóre uprawy, ale zwiększy ryzyko powodzi i zakłóceń w zbiorach. Warto również zwrócić uwagę na znaczną krótką pozycję spekulantów na amerykańskim rynku kontraktów terminowych na gaz, oczekujących na łagodniejszą zimę i niższe zapotrzebowanie na ogrzewanie.

Dla rynków towarowych kluczową kwestią jest nie tylko skala ocieplenia Pacyfiku, ale także jego wpływ na strukturę opadów, temperatury i warunki uprawy. Wpływ będzie się znacznie różnić w zależności od regionu i rodzaju upraw, co wiąże się z ryzykiem zarówno strat w dostawach, jak i wzrostu plonów. Zjawisko Super El Niño 2026/2027 bezpośrednio uderza w rynki kawy i ryżu. Oba te surowce są skrajnie wrażliwe na zmiany temperatur i zaburzenia monsunowe, co wywołuje silne reakcje giełdowe i obawy o globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Nakładające się na siebie straty w zbiorach w wielu regionach oraz wysokie koszty nawozów i paliw mogą wywołać skoki cen towarów rolnych rzędu od 10 proc. do ponad 100 proc., potęgowane niekiedy przez ograniczenia eksportowe.

Czytaj więcej Wykres Dnia Globalna inflacja cen żywności gwałtownie rośnie Indeks Bloomberg Agriculture Spot Index, śledzący 10 kluczowych produktów rolnych, wzrósł w sierpniu o ponad 13 proc., to największy wzrost od lipc...

Organizacje międzynarodowe, takie jak World Food Programme oraz FAO, wdrażają programy pomocy wyprzedzającej (anticipatory action), dostarczając rolnikom nasiona odporne na suszę, wsparcie finansowe oraz systemy wczesnego ostrzegania.

Żywność podrożeje o 18 proc. do 2027 roku

Zjawisko El Niño w sezonie 2026/2027 zwiększa ryzyko rozległych susz, nieurodzajów i gwałtownych wzrostów cen żywności na całym świecie, co według szacunków ONZ może zepchnąć dodatkowe 49 milionów ludzi w stan ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Bank Światowy prognozuje wzrost cen żywności o 18 proc. do 2027 roku, co jest bezpośrednim skutkiem anomalii pogodowych wywołanych przez El Niño.

W Azji (Indie i Azja Południowo-Wschodnia) opady monsunowe poniżej normy oraz wysokie temperatury zagrażają uprawom ryżu, trzciny cukrowej, pszenicy oraz oleju palmowego (szczególnie w Indonezji i Malezji), niosąc ze sobą także ryzyko pożarów lasów.

W Afryce Południowej i regionie Sahelu utrzymujące się fale upałów i susze zagrażają zbiorom kukurydzy, pastwiskom oraz hodowli zwierząt w krajach takich jak Zimbabwe, Zambia, Nigeria czy Etiopia.

„Suchy Korytarz” (Ameryka Centralna) oraz kraje północnej części Ameryki Południowej mierzą się z niedoborem wody, spadkiem plonów i problemami lokalnych producentów. Boliwia już ogłosiła stan wyjątkowy z powodu El Niño. Władze wiążą z nim jednoczesne susze i powodzie. Decyzja ma uwolnić zasoby na reagowanie na skutki klęsk żywiołowych oraz przewiduje skierowanie dodatkowych ekip ratowniczych do najbardziej dotkniętych obszarów.

W Argentynie i Brazylii sytuacja jest zróżnicowana – podczas gdy w niektórych rejonach obfite opady sprzyjają odbudowie plonów soi i kukurydzy, inne obszary borykają się z zagrożeniem powodziowym.