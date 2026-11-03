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Spadek nastąpił po tym, jak wydatki w sierpniu wzrosły o skorygowane 2,0 proc., w porównaniu z pierwotnie ogłoszonym wzrostem o 0,9 proc. Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewali się wzrostu wydatków na budownictwo o 0,3 proc. we wrześniu.

W ujęciu rok do roku wydatki na budownictwo spadły we wrześniu o 2,7 proc. Wysokie koszty materiałów zdawały się ciążyć na projektach renowacji budynków mieszkalnych w tym miesiącu.

Prywatne wydatki budowlane spadły we wrześniu o 2,4 proc. po wzroście o 2,6 proc. w sierpniu. Inwestycje w projekty mieszkaniowe spadły we wrześniu o 5,5 proc. Wydatki na projekty budownictwa jednorodzinnego pozostały na niezmienionym poziomie przez cały miesiąc, ale spadły o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kryzys nowych projektów mieszkaniowych

Inwestycje mieszkaniowe ponownie spadły w trzecim kwartale, ponieważ wojna USA i Izraela z Iranem spowodowała wzrost stóp procentowych kredytów hipotecznych. Według danych firmy finansującej kredyty hipoteczne Freddie Mac, średnie oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wzrosło o co najmniej 125 punktów bazowych od początku konfliktu pod koniec lutego. Wysoka stopa funduszy federalnych przełożyła się na najwyższe od dekad oprocentowanie kredytów hipotecznych (30-year fixed mortgage na poziomie ok. 7,24 proc.). Pojawiło się zjawisko "Złotych Kajdan" (Lock-in effect): Amerykanie, którzy zaciągnęli kredyty przed laty na poziomie 3 proc., odmawiają sprzedaży domów, by nie zaciągać nowego długu na 7 proc.

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Firmy budowlane zmagają się z wysokimi kosztami kredytów pomostowych na realizację inwestycji. Skutkuje to masowym wstrzymywaniem nowych projektów mieszkaniowych, co bezpośrednio przełożyło się na wrześniowy spadek wydatków.

Wydatki na mieszkania wielorodzinne wzrosły we wrześniu o 0,1 proc. Segment ten stanowi niewielką część całego rynku mieszkaniowego.

Inwestycje w prywatne obiekty niemieszkalne wzrosły we wrześniu o 1,1 proc. Wydatki na elektrownie wzrosły w tym okresie o 1,2 proc.

Inwestycje w budownictwo publiczne spadły o 0,1 proc. po wzroście o 0,2 proc. w sierpniu. Wydatki na budownictwo w administracji stanowej i lokalnej spadły o 0,3 proc., a nakłady na projekty rządu federalnego wzrosły o 2,5 proc.

Budowa centrów danych w USA wzrosła o 211 proc. kwartalnie

Amerykańskie inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji osiągnęły w 2026 roku historyczną i bezprecedensową skalę. Choć ogólne wydatki budowlane we wrześniu spadły pod wpływem zastoju na rynku mieszkaniowym, sektor prywatnego budownictwa niemieszkalnego (w tym centrów danych) odnotował solidne wzrosty. Stał się on kluczowym motorem napędowym całej gospodarki USA. Budowa centrów danych wzrosła w rekordowym tempie 211 proc. kwartalnie w ujęciu rocznym, przy miesięcznym wzroście na poziomie 8–10 proc. w ciągu ostatnich czterech miesięcy.

Według analiz m.in. Columbia Business School dla Brookings Institution, łączne nakłady na centra danych, infrastrukturę energetyczną, układy scalone i sprzęt komputerowy powiązany z AI w latach 2025–2032 mogą sięgnąć 10,3 bln USD, co odpowiada ok. 3,6 proc. rocznego PKB Stanów Zjednoczonych.

W II kwartale wydatki na przetwarzanie danych i sprzęt komputerowy (752 mld USD) po raz pierwszy w historii przewyższyły prywatne inwestycje w budownictwo mieszkaniowe (748 mld USD). Obecnie na centra danych przypada 4,3 proc. całkowitych wydatków budowlanych, podczas gdy na początku 2025 r. odsetek ten wynosił 2 proc.

Według danych U.S. Census Bureau wydatki na samą budowę obiektów centrów danych osiągnęły w drugiej połowie 2026 roku roczne tempo 85 mld USD – to gigantyczny wzrost o 73 proc. rok do roku. Same centra danych odpowiadają już za ok. 63 proc. wszystkich prywatnych inwestycji biurowych w USA i przekroczyły 5 proc. całkowitych wydatków na budownictwo prywatne.

Jak podaje Forbes, zgodnie z danymi gigantów budowlanych (takich jak Clayco realizujący projekty dla Oracle czy CoreWeave), koszty rozkładają się w specyficzny sposób. 50 proc. kosztów pochłania zakup zaawansowanych procesorów graficznych (GPU, np. od Nvidia) oraz sprzętu IT. 35 proc. trafia bezpośrednio w rynek budowlany: na systemy chłodzenia wodnego, turbiny, okablowanie miedziane oraz gigantyczne ilości betonu i stali. Przeciętne centrum danych o mocy 40 megawatów (MW) kosztuje około 500 mln USD w samej fazie wdrożenia.