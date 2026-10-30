https://pbs.twimg.com/media/HVzvvYbW0AAqJDM?format=jpg&name=900x900

Reklama Reklama

Główną przyczyną straty były pozycje nadzwyczajne o łącznej wartości 7,8 mld euro. Firma poinformowała również, że ucierpiała z powodu słabej koniunktury w Chinach, rosnącej presji cenowej i konkurencyjnej na całym świecie oraz zwiększonego udziału pojazdów elektrycznych o niższej marży w strukturze sprzedaży. Przychody Grupy spadły w trzecim kwartale o 6,3 proc. do około 75,3 mld euro.

Dyrektor finansowy Arno Antlitz poinformował, że po dziewięciu miesiącach marża operacyjna skorygowana o koszty nadzwyczajne wyniosła 3,8 proc. „To zbyt mało, aby kontynuować energiczne inwestowanie w naszą przyszłość” – powiedział. VW uruchomił już szeroko zakrojony program obniżki kosztów, którego celem jest redukcja 50 000 miejsc pracy w całej grupie do 2030 roku, a firma obecnie negocjuje dalsze, znaczne redukcje zatrudnienia. Zagrożone są kolejne 50 000 miejsc pracy w całej grupie, a także cztery zakłady w Niemczech.

Akcje uprzywilejowane notowane na indeksie DAX spadły o 1,1 proc. w czwartkowych notowaniach przedsesyjnych na platformie Tradegate w porównaniu z zamknięciem sesji Xetra. Od szczytu w 2021 roku cena akcji Volkswagena spadła o ponad 70 proc. W tym samym czasie indeks MSCI World Index (EUR) wzrósł o 90 proc.

Odpisy Porsche obciążają zyski Volkswagena

Wcześniej ogłoszony odpis wartości firmy Porsche, spółki zależnej produkującej samochody sportowe i SUV-y, miał szczególnie istotny wpływ na wyniki w trzecim kwartale. Według firmy wyniósł on około 6,4 mld euro. Odpis ma charakter bezgotówkowy, ale mocno obciąża zysk operacyjny VW. Przyczyną są niższe oczekiwania co do przyszłych wyników firmy z siedzibą w Stuttgarcie.

Sytuacja Porsche była jedną z głównych przyczyn kwartalnej straty już rok wcześniej. Ta luksusowa marka, niegdyś perełka zysku dla grupy, od jakiegoś czasu znajduje się w kryzysie. Głównymi czynnikami negatywnymi były załamanie się rynku w Chinach, polityka taryfowa USA oraz strategiczne korekty kursu dotyczące pojazdów elektrycznych. Wyniki biznesowe Porsche ustabilizowały się w ostatnim czasie.

Sprzedaż Volkswagena nadal spada

Grupa odnotowała ostatnio dalsze spadki: od lipca do września VW dostarczył 1,89 miliona pojazdów, czyli o prawie 14,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Volkswagen znajduje się pod znaczną presją, szczególnie na kluczowym rynku chińskim. Firma z Wolfsburga sprzedała tam w trzecim kwartale nieco poniżej 406 000 pojazdów, co oznacza spadek o 38,5 proc. Do końca września marki grupy dostarczyły klientom nieco ponad 6 milionów pojazdów. To o 9 proc., czyli około 600 000 pojazdów mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Prognoza zysku Volkswagena obniżona już we wrześniu

Zarząd VW, na czele z prezesem koncernu Oliverem Blume, już w połowie września znacząco obniżył prognozę zysku na bieżący rok. Oczekuje się, że w tym roku zysk operacyjny będzie stanowił nie więcej niż 1 proc. przychodów. Wcześniej VW prognozował przedział od 4,0 do 5,5 proc. Marża operacyjna w 2025 roku wyniosła 2,8 proc.

Oczekuje się, że przychody w 2026 roku osiągną około 315 mld euro. Byłoby to w połowie poprzedniego przedziału prognoz. Grupa obniżyła swoje oczekiwania już w lipcu. Zamiast wzrostu przychodów do 3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, Volkswagen spodziewa się teraz w najlepszym razie stabilnych wyników. Przychody mogą również spaść nawet o 3 proc. W ubiegłym roku przychody wyniosły 321,9 mld euro.