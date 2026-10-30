https://pbs.twimg.com/media/HVzvvYbW0AAqJDM?format=jpg&name=900x900
Główną przyczyną straty były pozycje nadzwyczajne o łącznej wartości 7,8 mld euro. Firma poinformowała również, że ucierpiała z powodu słabej koniunktury w Chinach, rosnącej presji cenowej i konkurencyjnej na całym świecie oraz zwiększonego udziału pojazdów elektrycznych o niższej marży w strukturze sprzedaży. Przychody Grupy spadły w trzecim kwartale o 6,3 proc. do około 75,3 mld euro.
Dyrektor finansowy Arno Antlitz poinformował, że po dziewięciu miesiącach marża operacyjna skorygowana o koszty nadzwyczajne wyniosła 3,8 proc. „To zbyt mało, aby kontynuować energiczne inwestowanie w naszą przyszłość” – powiedział. VW uruchomił już szeroko zakrojony program obniżki kosztów, którego celem jest redukcja 50 000 miejsc pracy w całej grupie do 2030 roku, a firma obecnie negocjuje dalsze, znaczne redukcje zatrudnienia. Zagrożone są kolejne 50 000 miejsc pracy w całej grupie, a także cztery zakłady w Niemczech.
Czytaj więcej
Mercedes-Benz został trzecim dużym niemieckim producentem samochodów, który obniżył prognozy na cały rok, powołując się na trudną sytuację na rynku...
Akcje uprzywilejowane notowane na indeksie DAX spadły o 1,1 proc. w czwartkowych notowaniach przedsesyjnych na platformie Tradegate w porównaniu z zamknięciem sesji Xetra. Od szczytu w 2021 roku cena akcji Volkswagena spadła o ponad 70 proc. W tym samym czasie indeks MSCI World Index (EUR) wzrósł o 90 proc.
Czytaj więcej
Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen przestał być spółką zaliczaną do prestiżowego paneuropejskiego indeksu giełdowego Euro Stoxx 50. Akcje V...
Wcześniej ogłoszony odpis wartości firmy Porsche, spółki zależnej produkującej samochody sportowe i SUV-y, miał szczególnie istotny wpływ na wyniki w trzecim kwartale. Według firmy wyniósł on około 6,4 mld euro. Odpis ma charakter bezgotówkowy, ale mocno obciąża zysk operacyjny VW. Przyczyną są niższe oczekiwania co do przyszłych wyników firmy z siedzibą w Stuttgarcie.
Sytuacja Porsche była jedną z głównych przyczyn kwartalnej straty już rok wcześniej. Ta luksusowa marka, niegdyś perełka zysku dla grupy, od jakiegoś czasu znajduje się w kryzysie. Głównymi czynnikami negatywnymi były załamanie się rynku w Chinach, polityka taryfowa USA oraz strategiczne korekty kursu dotyczące pojazdów elektrycznych. Wyniki biznesowe Porsche ustabilizowały się w ostatnim czasie.
Grupa odnotowała ostatnio dalsze spadki: od lipca do września VW dostarczył 1,89 miliona pojazdów, czyli o prawie 14,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Volkswagen znajduje się pod znaczną presją, szczególnie na kluczowym rynku chińskim. Firma z Wolfsburga sprzedała tam w trzecim kwartale nieco poniżej 406 000 pojazdów, co oznacza spadek o 38,5 proc. Do końca września marki grupy dostarczyły klientom nieco ponad 6 milionów pojazdów. To o 9 proc., czyli około 600 000 pojazdów mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zarząd VW, na czele z prezesem koncernu Oliverem Blume, już w połowie września znacząco obniżył prognozę zysku na bieżący rok. Oczekuje się, że w tym roku zysk operacyjny będzie stanowił nie więcej niż 1 proc. przychodów. Wcześniej VW prognozował przedział od 4,0 do 5,5 proc. Marża operacyjna w 2025 roku wyniosła 2,8 proc.
Oczekuje się, że przychody w 2026 roku osiągną około 315 mld euro. Byłoby to w połowie poprzedniego przedziału prognoz. Grupa obniżyła swoje oczekiwania już w lipcu. Zamiast wzrostu przychodów do 3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, Volkswagen spodziewa się teraz w najlepszym razie stabilnych wyników. Przychody mogą również spaść nawet o 3 proc. W ubiegłym roku przychody wyniosły 321,9 mld euro.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas