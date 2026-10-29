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Gwałtowny wzrost zadłużenia technologicznego związany z rozbudową infrastruktury sztucznej inteligencji (AI) wywołał tzw. „niestrawność” (indigestion) na rynku kredytowym i obligacyjnym.

Stopy zwrotu z obligacji i pożyczek finansujących rozbudowę infrastruktury AI gwałtownie rosną, osiągając dwucyfrowe wartości. Bankierom coraz trudniej jest przerzucić ryzyko na ubezpieczycieli i innych inwestorów.

Banki utknęły z miliardowymi kredytami na infrastrukturę AI

Wielcy giganci technologiczni (hiperskalerzy, tacy jak Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft czy Oracle) oraz firmy wspierające AI wyemitowały w 2026 roku setki miliardów dolarów w obligacjach – szacunki mówią o ponad 220–500 mld USD nowego długu, a łączne zaangażowanie z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu leasingu centrów danych idzie w biliony.

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Trwający boom na infrastrukturę AI w dużej mierze przestał być finansowany z wolnych przepływów pieniężnych (free cash flow), a opiera się na ciężkim zadłużeniu i obligacjach.

Nowo emitowane obligacje wielkich firm technologicznych (np. Nvidia, SpaceX, Amazon) notowały spadki poniżej ceny emisyjnej zaraz po debiucie, co zniechęca zarządzających funduszami do kupowania kolejnych serii.

Większe emisje obligacji technologicznych zaczęły wykazywać wyższe rentowności i spready (o 15 do 22 punktów bazowych więcej) w porównaniu do mniejszych, starszych emisji.

Banki utknęły z miliardowymi kredytami na infrastrukturę AI, ponieważ tradycyjne mechanizmy uwalniania bilansów – czyli konsorcjalizacja (syndykacja) długu oraz ubezpieczenia kredytowe – przestają nadążać za gigantyczną podażą nowych projektów. Inwestorzy instytucjonalni oraz firmy ubezpieczeniowe gwałtownie uderzają w hamulec bezpieczeństwa, co drastycznie utrudnia bankierom tzw. transfer ryzyka (Credit Risk Transfer).

Ubezpieczyciele długu (tzw. non-trade credit risk insurers) osiągają już maksymalne poziomy zaangażowania w pojedynczą branżę. Z raportów rynkowych wynika, że wiele funduszy i firm asekuracyjnych zgłasza „pełne obłożenie” na ekspozycję wobec centrów danych i odmawia podpisywania nowych umów ochronnych.

Skala projektów technologicznych stała się zbyt potężna. Przykładowo, Barclays podjął niedawno rozmowy o ubezpieczeniu portfela kredytów na centra danych o wartości ponad 10 mld USD, oczekując, że ubezpieczyciele przejmą ponad 50 proc. ryzyka kredytowego – dla wielu konsorcjów to kwoty niemożliwe do zaabsorbowania.

Ubezpieczyciele obawiają się struktury zabezpieczeń kredytów. Fizyczne centra danych buduje się z myślą o dekadach użytkowania, podczas gdy kupowane za pożyczki procesory graficzne (GPU) stają się przestarzałe już po 3–5 latach. Finansowanie zakupu aktywów o tak krótkiej żywotności długoterminowym długiem jest dla ubezpieczycieli zbyt ryzykowne.

Rynek wycenia ryzyko niewypłacalności podmiotów powiązanych z AI na rekordowych poziomach. Przykładowo, koszt ubezpieczenia 10 mln USD długu infrastrukturalnego CoreWeave za pomocą instrumentów CDS (Credit Default Swaps) wzrósł do astronomicznych 1,1–1,8 mln USD płatnych z góry oraz dodatkowych opłat kwartalnych, co odzwierciedla ponad 50-procentowe prawdopodobieństwo niewypłacalności w ocenie inwestorów.

Gdzie banki szukają ratunku?

Banki działające w modelu originate-to-distribute (udziel i sprzedaj dalej) szukają alternatywnych rynków. Próbują rozpraszać ryzyko poprzez transakcje SRT (Significant Risk Transfer) z udziałem funduszy private credit (np. Ares czy KKR) oraz otwieranie specjalnych, wielomiliardowych niszowych konsorcjów ubezpieczeniowych (m.in. przy współpracy z brokerami takimi jak Marsh czy Gallagher). Niemniej jednak, bez wyraźnego dowodu na to, że gigantyczne nakłady na sztuczną inteligencję generują stabilne przychody gotówkowe, rynek wtórny będzie coraz mocniej odcinał banki od ucieczki przed ryzykiem.

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Fundusze Private Credit (prywatnego długu) agresywnie przejmują rolę banków komercyjnych, stając się głównym silnikiem finansującym globalną rozbudowę infrastruktury sztucznej inteligencji. Podczas gdy tradycyjne banki duszą się pod wpływem restrykcyjnych wymogów regulacyjnych i limitów koncentracji ryzyka, giganci tacy jak BlackRock, KKR, Ares, Apollo czy Blackstone pompują miliardy w „pozabankowy” obieg finansowania AI.

Głównym motorem tej zmiany jest to, że fundusze te działają poza tradycyjnym, przejrzystym rynkiem publicznym, tworząc zamknięte struktury dłużne bezpośrednio z deweloperami centrów danych.