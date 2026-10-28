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Mercedes-Benz spodziewa się obecnie, że jego zysk podstawowy w 2026 r. pozostanie na niezmienionym poziomie 5,8 mld euro, odchodząc od wcześniejszej prognozy wzrostu na poziomie 15 proc., co jest kolejnym sygnałem poważnego kryzysu strukturalnego zagrażającego niemieckiemu przemysłowi motoryzacyjnemu. Niemiecki producent samochodów klasy premium spodziewa się obecnie skorygowanej stopy zwrotu ze sprzedaży na poziomie 2 proc.-3 proc. w 2026 r., co stanowi spadek w porównaniu z poprzednimi prognozami na poziomie 3 proc.-5 proc. Producent poinformował o wstępnym zysku podstawowym za trzeci kwartał w wysokości 1,77 mld euro, przy marży zysku w dziale samochodów osobowych na poziomie 2,5 proc.

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Akcje spółki spadły we wtorek o 5,5 proc., a w środę rano były tańsze o ok. 4 proc., podczas gdy Volkswagen i BMW odnotowały spadek o około 2 proc. Wartość trójki niemieckich producentów aut wynosi obecnie łącznie zaledwie 106 mld euro. Sama Tesla jest warta 1,4 bln euro, czyli ponad 13 razy więcej.

Chiny są głównym powodem słabych wyników niemieckich producentów samochodów

Informacja pojawia się w momencie, gdy niemieccy producenci samochodów nadal borykają się z problemami w Chinach, największym rynku motoryzacyjnym świata, gdzie malejący popyt i silna konkurencja ze strony lokalnych producentów osłabiają sprzedaż i siłę cenową.

Podstawowa sprzedaż samochodów Mercedesa spadła o 8 proc. rok do roku w trzecim kwartale, na co wpłynął słaby popyt w Chinach.

Rywale – BMW i Volkswagen – również obniżyli swoje prognozy na początku tego roku, obwiniając o to częściowo pogarszającą się sytuację w Chinach, a silna konkurencja ze strony chińskich rywali, takich jak BYD i Xiaomi, w dalszym ciągu odbija się na zyskach. Volkswagen planuje zredukować 120 000 miejsc pracy na całym świecie do końca dekady, co byłoby największą restrukturyzacją w historii motoryzacji, przekraczającą 50 000 miejsc pracy utraconych po bankructwie General Motors w 2009 roku.

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Analityk Metzlera, Daniel Schwarz, powiedział, że Chiny były głównym powodem słabych wyników niemieckich producentów samochodów.

– Mercedes, podobnie jak BMW, pozostaje mocno narażony na kryzys w Chinach. Z kolei Porsche, które we wtorek ogłosiło odbicie zysków, zmniejszyło swoją zależność od Chin i w większym stopniu wprowadza markę do segmentu samochodów luksusowych, dzięki czemu staje się mniej podatne na konkurencję ze strony chińskich producentów rozszerzających swoją działalność na Europę i inne rynki – powiedział Schwarz.

Kontrola nad strategią prezesa Mercedes-Benz

Dostawy pojazdów Mercedes-Benz w Chinach spadły o kolejne 29 proc. w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku po osiągnięciu najniższego poziomu od 2016 roku w ubiegłym roku.

Prezes Mercedes-Benz, Ola Källenius, wezwał niemieckich pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych bez dodatkowego wynagrodzenia, jednocześnie zwiększając produkcję na Węgrzech, gdzie, jak twierdzi, koszty są o około 70 proc. niższe niż w Niemczech.

Spadki sprzedaży pokazują, jak szybko Chiny przekształciły się z niezawodnego źródła zysków dla niemieckich producentów samochodów w jeden z ich największych strategicznych problemów. Spadające zyski ograniczają im pole manewru, a jednocześnie muszą intensywnie inwestować w repozycjonowanie swoich firm.

Zaostrzą również kontrolę nad strategią prezesa Oli Källeniusa, polegającą na koncentrowaniu się na droższych samochodach. Mercedes musi teraz chronić markę w Chinach, jednocześnie finansując intensywne wprowadzanie nowych produktów i restrukturyzując niemiecką bazę kosztową zbudowaną z myślą o zwiększeniu wolumenu sprzedaży.

Chiński rynek kurczy się dla zachodnich producentów w drastycznym tempie

Chińska konkurencja wywołuje obecnie bezprecedensowy wstrząs strukturalny w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym, kończąc trwającą dekady erę, w której Chiny były głównym motorem zysków dla koncernów zza Odry. Skutki tej ekspansji uderzają w niemieckich producentów (Volkswagena, BMW, Mercedesa) na dwóch frontach: bezpośrednio na rynku chińskim oraz na ich rodzimym rynku europejskim. Przez lata Chiny odpowiadały za lwią część globalnych wolumenów i zysków niemieckich marek. Obecnie tamtejszy rynek kurczy się dla zachodnich producentów w drastycznym tempie. W trzecim kwartale niemieckie marki premium odnotowały potężne regresy – wskaźniki spadku sprzedaży na przestrzeni ostatnich miesięcy sięgają od kilkunastu do nawet 30–40 proc. w zależności od marki i segmentu. Chińscy producenci, dzięki pełnej kontroli nad łańcuchem dostaw akumulatorów i subsydiom rządowym, są w stanie produkować taniej i efektywniej. Zmusiło to m.in. BMW i Mercedesa do drastycznych obniżek cen katalogowych swoich modeli w Chinach, co bezpośrednio niszczy ich dotychczasową rentowność luksusowych produktów.

Ekspansja nie ogranicza się do Azji. Chińskie marki coraz śmielej poczynają sobie w Europie – szacuje się, że w 2026 roku łączna sprzedaż chińskich samochodów na Starym Kontynencie przekroczy barierę 1 miliona sztuk. Nawet w samych Niemczech udział rejestracji marek z Chin systematycznie rośnie kosztem rodzimego rynku.

Niemieccy inżynierowie stracili prymat w dziedzinie, która definiuje nowoczesne auta elektryczne (EV). Chińscy klienci traktują samochód jak "smartfon na kołach". Chińskie marki oferują znacznie bardziej zaawansowane systemy multimedialne, autonomię jazdy i integrację z lokalnymi aplikacjami.

Aby nadgonić zaległości oprogramowania, niemieccy producenci muszą wchodzić w sojusze z chińskimi gigantami technologicznymi (np. BMW integruje system Harmony od Huawei w autach na tamtejszy rynek).