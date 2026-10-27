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Chiński rynek akcji ogarnął pesymizm, a pogłębiająca się wyprzedaż nie ma końca, ponieważ inwestorzy muszą zmierzyć się z realiami gospodarki, która jest na tyle słaba, że może uszczuplić zyski przedsiębiorstw, ale nie jest w stanie wywołać silnego impulsu.

Drugi co do wielkości rynek akcji na świecie stracił 3,5 biliona dolarów od szczytu w maju. W zeszłym tygodniu ta panika nasiliła się, co doprowadziło do bessy indeksu CSI 300, a wskaźnik sektora technologicznego w Hongkongu do zniwelowania wszystkich zysków poczynionych od czasu wprowadzenia przez Pekin pakietu wsparcia wzrostu gospodarczego dwa lata temu.

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U podstaw pesymizmu inwestorów leży niepokojąca świadomość, że przedłużający się spadek konsumpcji i mentalność firm dążących do osiągnięcia jak najniższego poziomu, coraz bardziej odbijają się na zyskach w branżach od bankowości po producentów samochodów elektrycznych i twórców modeli AI. Dodatkowo pogarsza się sytuacja w Chinach, gdzie coraz bardziej widać, że chińscy przywódcy nie spieszą się z ożywieniem gospodarki, która zwalnia, ale rozwija się w znośnym tempie.

– Za wcześnie, by wnioskować, że najgorsze już za nami – powiedział Ulrich Urbahn, dyrektor ds. strategii i badań w sektorze aktywów wieloaktywnych w Berenberg. – Największym problemem pozostaje rentowność: silna produkcja i eksport Chin nie przekładają się konsekwentnie na silniejszy popyt krajowy, siłę cenową i zyski przedsiębiorstw.

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Sezon sprawozdawczy chińskich firm za trzeci kwartał rozpoczął się rozczarowująco

Gigant branży akumulatorowej, Contemporary Amperex Technology, odnotował spadek zysków, co było symptomem zarówno słabego popytu, jak i zaciętej konkurencji.

Konsensus prognoz zysków na 2026 rok dla członków indeksu MSCI China spadł o ponad 4 proc. od końca marca. Indeks Hang Seng Tech, zdominowany przez chińskie firmy internetowe uwikłane w wojnę cenową w e-commerce, odnotował spadek prognoz zysków o ponad 13 proc. w tym okresie.

Firmy publikujące wyniki za III kwartał odnotowały średnio o 9 proc. mniej niż oczekiwali analitycy, co oznacza, że zyski są na dobrej drodze do osiągnięcia drugiego najgorszego wyniku kwartalnego w ciągu dwóch lat.

Jednak nawet w obliczu obniżonych oczekiwań, spółki z indeksu MSCI China, które opublikowały wyniki, rozminęły się z prognozami konsensusu średnio o 9 proc., co według obliczeń stanowi drugi najgorszy wynik kwartalny od dwóch lat.

Chiński producent infrastruktury AI, China Mobile, odnotował w okresie styczeń-wrzesień spadek zysku netto o 8 proc. w ujęciu rocznym w wyniku presji kosztowej, a Ganfeng Lithium Group, czołowa firma materiałowa, również rozminęła się z szacunkami z powodu spadających cen.

– CATL jest najlepszym przykładem tego, co się dzieje: świetna, innowacyjna firma, która osiąga świetne wyniki, ale padła ofiarą zaciekłej konkurencji i zawężania marży – powiedział Jason Lemire, dyrektor ds. inwestycji w Bold Wealth Partners. – W Chinach konkurencja jest generalnie brutalna, nieprzyjazna akcjonariuszom – dodał.

Chińskim firmom coraz bardziej brakuje gotówki

Presja na zyski sprawiła, że firmy, a zwłaszcza chińskie giganty internetowe, które toczą zacięty wyścig o finansowanie kosztownej rozbudowy infrastruktury AI, są coraz bardziej pozbawione gotówki. Zmusiło to niektóre z nich do pozyskania funduszy na rynku akcji, czego przykładem jest kolejna sprzedaż akcji Alibaba Group Holding za 10 miliardów dolarów, która dodatkowo obniżyła wartość akcji.

– Zawsze stawiałbym na firmy japońskie, koreańskie i tajwańskie, a nie chińskie, ponieważ mają one lepsze zyski – powiedział Stanley Tang, starszy menedżer portfela w Sumitomo Mitsui DS Asset Management. – Jeśli zapytacie mnie, co Chiny mogą zrobić, trudno mi to sobie wyobrazić – nawet dalsza lokalizacja technologii może nie przyczynić się do wzrostu cen akcji.

Malejące zaufanie inwestorów przejawia się również w innych wskaźnikach. Obroty na chińskim rynku akcji onshore utrzymują się na poziomie zbliżonym do najniższego od lipca ubiegłego roku, a wartość transakcji zabezpieczonych – finansowanych pożyczonymi środkami – spadła do najniższego poziomu od roku.

Słabnący rynek skłonił już władze do mobilizacji państwowych funduszy, znanych jako „zespół narodowy”, aby zapobiec niekontrolowanemu wzrostowi cen akcji.

Tymczasem niedawna katastrofa zwiększyła atrakcyjność chińskich akcji dla niektórych inwestorów. Chiński oddział Bridgewater Associates, na przykład, stwierdził, że przyjął „rozsądny optymizm” w odniesieniu do lokalnych akcji, twierdząc, że spadki w trzecim kwartale były w dużej mierze spowodowane płynnością, a wyceny nie były wysokie. Argumentował również, że polityka sprzyja długoterminowej akumulacji kapitału, a biorąc pod uwagę niskie rentowności obligacji, więcej pieniędzy może napłynąć do akcji.