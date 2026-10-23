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Ryzyko kredytowe związane ze sztuczną inteligencją osiąga nowe rekordy. 5-letni CDS Oracle przekracza 300 punktów bazowych, SpaceX przekracza 200 punktów bazowych, Meta osiąga rekordowe 119 punktów bazowych, a przyszłe zobowiązania inwestycyjne sięgają 825 mld USD. Wyścig zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji staje się wyścigiem finansowym. Ubezpieczenie marzeń na wypadek niewypłacalności staje się coraz droższe.

Inwestorzy kwestionują wpływ wydatków Mety na AI na zyski

Cena pięcioletnich swapów na zwłokę w spłacie długu Mety, która rośnie wraz ze wzrostem obaw inwestorów, wzrosła aż o 8,9 punktu bazowego do około 119,3 punktu bazowego rocznie, według ICE Data Services. Jest to najwyższy poziom w ciągu dnia od momentu wprowadzenia swapów. Meta podniosła dolną granicę swojej rocznej prognozy wydatków inwestycyjnych do kwoty od 135 do 145 mld USD na ten rok, w porównaniu z poprzednio oczekiwanymi kwotami od 130 do 145 mld USD.

Spółka poinformowała, że zgodziła się wydać w przyszłości około 825 mld USD na różne umowy leasingowe i kontrakty, z których wiele dotyczy mocy obliczeniowej i infrastruktury dla sztucznej inteligencji. W lipcu Meta poinformowała o przyszłych zobowiązaniach wydatkowych w wysokości prawie 700 mld USD.

Oprócz wzrostu cen swapów na zwłokę w spłacie, obligacje spółki osłabiły się w stosunku do obligacji skarbowych.

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Meta wprowadziła również nowe akcje bez prawa głosu i odnotowała deficyt wolnych przepływów pieniężnych w wysokości 2,12 mld USD w trzecim kwartale, co oznacza ujemne przepływy pieniężne po raz pierwszy od 2012 roku.

– Rynek kwestionuje, czy wszystkie wydatki na sztuczną inteligencję przynoszą oczekiwane przez rynek zyski – powiedział Steve Sosnick, główny analityk rynku w Interactive Brokers.

– W przypadku Meta inwestorzy interpretują nowe akcje bez prawa głosu jako furtkę do emisji większej ilości akcji i ostatecznego rozwodnienia aktywów, więc myślę, że to przyczynia się do tej agresywnej wyprzedaży – dodał.

Rynek zaniepokojony wydatkami na sztuczną inteligencję

Inwestorzy stają się coraz ostrożni w kwestii wydatków na sztuczną inteligencję finansowanych długiem w obliczu rosnących kosztów pożyczek, a firma neocloud CoreWeave znajduje się w centrum burzy, w efekcie której wartość rynkowa spadła w tym miesiącu o ponad 34 proc. Akcje CoreWeave spadły w czwartek o 8,4 proc., podczas gdy rywal Nebius Group oraz operatorzy centrów danych IREN i Applied Digital również odnotowali duże spadki.

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Akcje amerykańskich producentów układów scalonych, powszechnie uważane za jednego z największych zwycięzców boomu na sztuczną inteligencję, również mocno się wyprzedały, a indeks Philadelphia Semiconductor Index stracił w czwartek ponad 688 mld USD wartości rynkowej.

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Pięcioletnie swapy na wypadek niewypłacalności firmy Oracle również zbliżyły się do rekordowego poziomu, podczas gdy Amazon utrzymał się w pobliżu najwyższego poziomu od marca 2020 roku, według danych S&P Global Market Intelligence. Akcje Oracle i Alphabet spadły o ponad 2 proc., podczas gdy akcje Microsoftu straciły 1,3 proc., a Amazon 3,7 proc.

CoreWeave na cenzurowanym rynku i banków

Większość globalnych banków ma ograniczoną ekspozycję na CoreWeave, jak szacuje J.P. Morgan, po tym jak akcje i obligacje firmy chmurowej wspieranej przez Nvidię gwałtownie spadły w zeszłym tygodniu z powodu obaw inwestorów o finansowanie dłużne.

Wydatki na infrastrukturę AI wstrząsają inwestorami na całym świecie, ponieważ firmy technologiczne zbierają fundusze od prywatnych inwestorów kredytowych, banków i rynków obligacji, aby szybko się rozwijać, a jednocześnie narastają pytania o zwroty z tych inwestycji.

Podczas gdy duże amerykańskie banki inwestycyjne, wraz z japońskim MUFG, mogą potencjalnie posiadać ekspozycję na poziomie od około 1 do 3 mld USD w CoreWeave, większość europejskich i azjatyckich graczy ma mniej niż 500 mln USD, poinformował dom maklerski z Wall Street.

Większość z nich pochodzi z kredytów terminowych z odroczonym terminem wypłaty, które są w dużej mierze utrzymywane za pośrednictwem spółek celowych, a kapitał jest uwalniany w miarę osiągania kamieni milowych przez projekty – poinformował J.P. Morgan.

– Z perspektywy banków finansujących, postrzegamy ekspozycję banków na CoreWeave jako dobrze zarządzaną i bardzo dobrze zabezpieczoną – napisali analitycy J.P. Morgan.

Dom maklerski poinformował, że szacunki oparte są na „uproszczonych założeniach”, ponieważ banki udzielają ograniczonych informacji na temat swojej ekspozycji na cykl inwestycyjny w sztuczną inteligencję. J.P. Morgan nadał akcji CoreWeave ocenę „overweight” i ustalił cenę docelową na 125 USD do końca 2027 r.

CoreWeave ma około 24 mld USD zaangażowanych w kredyty terminowe z odroczonym terminem wypłaty, w tym 15 mld USD zaciągniętych i 9 mld USD niewykorzystanych, według biura maklerskiego.

CoreWeave, który dostarcza infrastrukturę obliczeniową o wysokiej wydajności dla sztucznej inteligencji (AI), zabezpieczył kontrakty z dużymi firmami technologicznymi o wartości dziesiątek miliardów dolarów. Firma ma około 50 mld USD długu.

W zeszłym tygodniu rentowność obligacji CoreWeave z terminem wykupu w 2031 roku osiągnęła prawie 16 proc., a koszt ubezpieczenia długu firmy wzrósł do około 1000 punktów bazowych.

Kluczowym ryzykiem, z jakim borykają się banki, jest niedopasowanie między początkowymi wydatkami na infrastrukturę AI a przychodami uzyskiwanymi w czasie, powiedział J.P. Morgan, dodając, że spodziewa się, że wolne przepływy pieniężne CoreWeave pozostaną ujemne do 2030 roku.