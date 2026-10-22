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Według danych z cotygodniowego badania wniosków o kredyt hipoteczny przeprowadzonego przez amerykańskie Stowarzyszenie Bankierów Hipotecznych (Mortgage Bankers Association, MBA) za tydzień kończący się 16 października, ich liczba spadła o 5,3 proc. w ujęciu tygodniowym (-40,4 proc. r/r) w tygodniu kończącym się 16 października, co stanowi siódmy z rzędu tygodniowy spadek, po spadku o 2,7 proc. w ujęciu tygodniowym (-37,2 proc. r/r) w tygodniu kończącym się 9 października. Liczba wniosków o kredyty na zakup domu spadła o 7,3 proc. w ujęciu tygodniowym (-17,9 proc. r/r) w ostatnim tygodniu, po spadku o 4,0 proc. w ujęciu tygodniowym (-16,1 proc. r/r) w tygodniu kończącym się 9 października. Liczba wniosków o refinansowanie kredytów spadła o 2,0 proc. w ujęciu tygodniowym (-58,6 proc. r/r) w tygodniu kończącym się 16 października, po spadku o 0,4 proc. w ujęciu tygodniowym (-56,0 proc. r/r) w tygodniu kończącym się 9 października.

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Stopy procentowe kredytów spadły po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy

Efektywne oprocentowanie 30-letniego kredytu o stałym oprocentowaniu spadło o 12 pb do 7,63 proc. w tygodniu kończącym się 16 października z 7,75 proc. w tygodniu kończącym się 9 października, po ośmiu kolejnych tygodniach wzrostu. Oprocentowanie 15-letnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu spadło o 18 pb do 6,91 proc. w tygodniu kończącym się 16 października z 7,09 proc. w tygodniu kończącym się 9 października. Oprocentowanie 30-letnich kredytów Jumbo spadło o 19 pb do 7,50 proc. w ostatnim tygodniu z 7,69 proc. w tygodniu kończącym się 9 października. Oprocentowanie 5-letnich kredytów o zmiennym oprocentowaniu spadło o 9 pb do 6,87 proc. w tygodniu kończącym się 16 października z 6,96 proc. w tygodniu kończącym się 9 października.

– Stopy procentowe kredytów hipotecznych spadły po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy – powiedział Joel Kan, wiceprezes i zastępca głównego ekonomisty MBA. – Jednak niższe stopy procentowe nie wystarczyły, aby pobudzić aktywność w składaniu wniosków, ponieważ liczba wniosków o kredyt hipoteczny i refinansowanie nadal spadała.

– Wnioski o zakup spadły o 18 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym tempem, ponieważ wyższe stopy procentowe wypychają nabywców z rynku. Udział kredytów o zmiennej stopie procentowej (ARM) utrzymał się na poziomie 10,5 proc., a oprocentowanie kredytów o zmiennej stopie procentowej było prawie o cały punkt procentowy niższe niż 30-letnie kredyty o stałym oprocentowaniu, dając kwalifikującym się kredytobiorcom możliwość zakupu domu z niższym oprocentowaniem – powiedział Kan. – Jest oczywiste, że wyższe stopy procentowe kredytów hipotecznych ostudziły rynek nieruchomości tej jesieni – dodał.

Udział wniosków o refinansowanie istniejącego kredytu wzrósł do 39,0 proc. wszystkich wniosków w tygodniu kończącym się 16 października z 37,7 proc. w tygodniu kończącym się 9 października. Udział kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu (ARM) w aktywności pozostał niezmieniony na poziomie 10,5 proc. w ostatnim tygodniu.

Tańsze kredyty o zmiennym oprocentowaniu

Średnia wysokość kredytu hipotecznego wzrosła o 0,5 proc. w ujęciu tygodniowym (-10,3 proc. r/r) do 372 100 USD w tygodniu kończącym się 16 października, po spadku o 2,0 proc. w ujęciu tygodniowym (-7,5 proc. r/r) do 370 200 USD w tygodniu kończącym się 9 października. Średnia wysokość kredytu na zakup nieruchomości pozostała niezmieniona i wyniosła 444 700 USD w tygodniu kończącym się 16 października, po spadku o 0,8 proc. w ujęciu tygodniowym w tygodniu kończącym się 9 października. Średnia wysokość pożyczki refinansującej kredyt hipoteczny wzrosła o 4,5 proc. w ujęciu tygodniowym do 258 400 USD w tygodniu kończącym się 16 października, po spadku o 3,9 proc. w ujęciu tygodniowym do 247 200 USD w tygodniu kończącym się 9 października.

Wśród kupujących na rynku, nadal wysoki odsetek decyduje się na kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu (ARM), które oferują niższe oprocentowanie, ale są uważane za bardziej ryzykowne, ponieważ ostatecznie po zakończeniu okresu kredytowania oprocentowanie zostanie dostosowane do stopy rynkowej.

– Udział kredytów ARM utrzymał się na stabilnym poziomie 10,5 proc., ponieważ oprocentowanie kredytów ARM było prawie o cały punkt procentowy niższe niż 30-letnie kredyty o stałym oprocentowaniu, dając kwalifikującym się kredytobiorcom możliwość zakupu domu z niższym oprocentowaniem – tłumaczył Kan.

Raporty inflacyjne zwiększają zmienność stóp procentowych

Badanie Stowarzyszenia Bankierów Hipotecznych obejmuje 75 proc. wszystkich wniosków o kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe w USA i jest przeprowadzane co tydzień od 1990 roku. Respondentami są bankierzy hipoteczni, banki komercyjne i kasy oszczędnościowo-kredytowe. Natomiast według oddzielnego badania Mortgage News Daily, oprocentowanie kredytów hipotecznych nie zmieniło się znacząco na początku tego tygodnia. Ubiegły tydzień był szczególnie zmienny pod względem stóp procentowych ze względu na liczne miesięczne raporty inflacyjne. W tym tygodniu zmiany zdawały się podążać za cenami ropy naftowej.

– Przestrzegamy jednak przed nadmiernym skupianiem się na korelacji cen ropy naftowej – napisał Matthew Graham, dyrektor operacyjny Mortgage News Daily. – Jest ona wysoce niepewna od ponad miesiąca.