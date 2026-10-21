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Japonia ma obecnie wskaźnik długu publicznego brutto do PKB wynoszący 204,4 proc., co jest najwyższym wskaźnikiem wśród głównych gospodarek świata. Włochy plasują się na drugim miejscu z wynikiem 138,4 proc., a Stany Zjednoczone, na poziomie 125,8 proc., co jest wartością jedynie poniżej rekordu 132,0 proc. ustanowionego podczas pandemii w 2020 roku, na trzecim.

W tym samym czasie wskaźnik długu publicznego brutto do PKB we Francji wynosi 118,4 proc., a w Kanadzie, Chinach i Wielkiej Brytanii odpowiednio 110,7 proc., 106,9 proc. i 103,6 proc.

Niemcy są jedyną dużą gospodarką, której wskaźnik jest poniżej 100,0 proc. i wynosi 64,6 proc.

Obecna średnia wśród gospodarek rozwiniętych wynosi 108,2 proc.

Dług stał się istotnym elementem współczesnej gospodarki globalnej. Rządy wykorzystują go do finansowania usług publicznych i infrastruktury, przedsiębiorstwa polegają na nim w finansowaniu ekspansji, a gospodarstwa domowe zaciągają pożyczki na zakup domów i finansowanie konsumpcji. Instytucje finansowe łączą te działania za pomocą rozległej sieci aktywów i pasywów.

Jednak stabilność tego systemu w coraz większym stopniu zależy od trudnego pytania: czy kredytobiorcy będą mogli nadal refinansować zaciągnięte zobowiązania bez poświęcania wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej? - pyta Sophie Ireland, doktor przedsiębiorczości i strategii medialnej, starsza ekonomistka i redaktorka finansowa w czasopiśmie CEOWORLD.

Ten sam wskaźnik zadłużenia, różne ryzyka

Szacunki globalnego długu sięgają setek bilionów dolarów. Kwoty zbliżające się do 300 bilionów dolarów lub więcej obejmują pożyczki publiczne i prywatne, w zależności od metodologii i okresu sprawozdawczego. Nie należy ich mylić wyłącznie z długiem państwowym.

Najważniejszym problemem jest nie tyle bezwzględna wielkość tych zobowiązań, co warunki ekonomiczne, w jakich muszą być one finansowane. Wyższe stopy procentowe, utrzymujące się deficyty budżetowe i niepewne perspektywy wzrostu ujawniają słabości, z którymi łatwiej było sobie poradzić w erze taniego zaciągania pożyczek.

Konsekwencje dla rządów obejmują zmniejszoną elastyczność fiskalną. Dla przedsiębiorstw mogą oznaczać wyższe koszty kapitału. Dla inwestorów rodzą one pytania o wyceny aktywów, wiarygodność kredytową państw i odporność systemu finansowego.

Większość rządów nie podejmuje prób całkowitego umorzenia swojego zadłużenia. Zamiast tego refinansują zapadające zobowiązania poprzez nową emisję obligacji. Ta praktyka jest ekonomicznie zrównoważona, gdy rządy zachowują dostęp do rynku, a ich obciążenie długiem pozostaje zgodne z możliwościami fiskalnymi. Problemy pojawiają się, gdy zadłużenie stale rośnie szybciej niż zdolność gospodarki do jego obsługi.

Ważne jest rozróżnienie między produktywnym zadłużeniem a strukturalną zależnością fiskalną. Zadłużenie wykorzystywane do finansowania infrastruktury, edukacji lub innych inwestycji może wzmocnić przyszłą zdolność gospodarczą. Zaciąganie pożyczek, które wielokrotnie finansują deficyty operacyjne i skumulowane zobowiązania odsetkowe, może przynieść mniej korzyści długoterminowych.

Zrównoważony rozwój zależy również od relacji między kosztami finansowania zewnętrznego a wzrostem gospodarczym.

Gdy efektywne oprocentowanie długu publicznego przewyższa nominalny wzrost gospodarczy, stabilizacja relacji długu do PKB zazwyczaj wymaga silniejszego pierwotnego salda fiskalnego, przy założeniu niezmienności innych czynników. Ta zależność pomaga wyjaśnić, dlaczego ten sam wskaźnik zadłużenia może wiązać się z bardzo różnym ryzykiem w różnych krajach.

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Kto jest właścicielem światowego długu publicznego?

Papiery wartościowe rządowe są w posiadaniu funduszy emerytalnych, banków komercyjnych, firm ubezpieczeniowych, zarządzających inwestycjami, banków centralnych, gospodarstw domowych i instytucji zagranicznych.

W Stanach Zjednoczonych papiery wartościowe skarbowe są rozdzielane między krajowych inwestorów prywatnych, rachunki rządowe, Rezerwę Federalną i podmioty międzynarodowe.

Zobowiązanie suwerenne jest jednocześnie aktywem finansowym należącym do innej instytucji. Ta powiązana struktura własności jest kluczowa dla zrozumienia ryzyka systemowego.

Fundusze emerytalne polegają na papierach wartościowych o stałym dochodzie, aby pomóc w wywiązywaniu się ze zobowiązań emerytalnych. Banki wykorzystują obligacje rządowe do zarządzania płynnością i jako zabezpieczenie. Towarzystwa ubezpieczeniowe przechowują papiery wartościowe suwerenne jako część portfeli przeznaczonych na zabezpieczenie przyszłych zobowiązań.

W związku z tym zakłócenia na rynkach obligacji rządowych mogą wpłynąć na instytucje, nawet jeśli emitujący je rząd nadal wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Zawirowania na brytyjskim rynku obligacji we wrześniu 2022 r. pokazały tę podatność na zagrożenia. Gwałtownie rosnące rentowności obligacji rządowych wywarły presję na zabezpieczenia dla niektórych strategii inwestycyjnych opartych na zobowiązaniach, stosowanych przez fundusze emerytalne. Wymuszona wyprzedaż nasiliła niestabilność rynku, co skłoniło Bank Anglii do tymczasowej interwencji.

Ten epizod zilustrował ważną różnicę: papiery wartościowe rządowe mogą wiązać się ze stosunkowo niskim ryzykiem kredytowym, jednocześnie narażając inwestorów na znaczne ryzyko stopy procentowej i płynności.

Wiele zależy od terminów zapadalności długu

Przedłużający się okres niskich stóp procentowych po kryzysie finansowym w 2008 roku pozwolił wielu rządom na stosunkowo tanie finansowanie znacznych zobowiązań. To otoczenie uległo zmianie, gdy inflacja wzrosła w następstwie pandemii, a banki centralne zaostrzyły politykę pieniężną.

Wyższe rentowności obligacji rządowych zwiększyły koszty emisji nowego długu i refinansowania zapadających papierów wartościowych. Wpływ ten rozwija się stopniowo, ponieważ wyemitowane obligacje o stałym oprocentowaniu zazwyczaj zachowują swoje umowne płatności odsetkowe do terminu zapadalności. Kraje o dłuższych średnich terminach zapadalności długu mają zatem więcej czasu na dostosowanie się niż rządy uzależnione od częstego refinansowania. Niemniej jednak skumulowane konsekwencje budżetowe mogą być znaczące.

Wraz ze wzrostem wydatków na obsługę długu rządy mogą mieć mniej środków na infrastrukturę, edukację, opiekę zdrowotną, obronność i inne priorytety. Wyższe koszty odsetek mogą również zwiększyć deficyty budżetowe, generując dodatkowe zapotrzebowanie na pożyczki.

Ta dynamika staje się szczególnie trudna w przypadku osłabienia wzrostu gospodarczego.

Stany Zjednoczone korzystają z międzynarodowej roli dolara, głębokich rynków kapitałowych i znacznego globalnego popytu na obligacje skarbowe. Te zalety zapewniają znaczną elastyczność finansowania, ale nie eliminują kosztów ekonomicznych utrzymujących się nierównowag fiskalnych.

Europa stoi w obliczu dodatkowych komplikacji instytucjonalnych. Rządy strefy euro mają wspólną walutę i politykę pieniężną, zachowując jednocześnie odpowiedzialność za krajowe decyzje fiskalne.

Francja ilustruje trudności polityczne związane z konsolidacją fiskalną. Cięcia wydatków, podatki i reformy strukturalne mogą wywołać znaczny opór, nawet gdy rządy uznają potrzebę stabilizacji finansów publicznych.

Rezultatem jest nawracające napięcie między długoterminową stabilnością fiskalną a krótkoterminowymi bodźcami politycznymi.