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Dotknięty niedoborem chipów pamięci i zapotrzebowaniem na obliczenia AI, wypierający moce produkcyjnych, rynek smartfonów spadł w trzecim kwartale do 22 proc., poziomu najniższego w tym okresie od prawie 14 lat. Stało się tak, ponieważ koszty pamięci wzrosły o 350 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, co jest spowodowane popytem związanym ze sztuczną inteligencją, wywierając dodatkową presję na producentów smartfonów.

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Rosnące koszty spowodowały wzrost cen w nowych modelach, a rynek w Shenzhen dzieli się na dwie części: wysokiej klasy składanki nadal szybko się sprzedają, podczas gdy świadomi budżetu nabywcy przechodzą na flagowce „poprzedniej generacji”, a dłuższe cykle wymiany zwiększają popyt na rynku wtórnym na naprawy. Po stronie podaży, południowokoreański Samsung Electronics planuje rozszerzyć składaną linię 2027 do sześciu modeli, w tym zwijanego Galaxy Z Slide, choć finansowa wykonalność tej ekspansji pozostaje niepewna w związku z podwyżkami cen chipów i cięciami produkcji.

Wyższe koszty komponentów ponoszą konsumenci

Spadek rynku był zbliżony do oczekiwań Counterpoint Research’s Market Monitor, ponieważ nieustępliwe wzrosty cen DRAM i NAND nasiliły szok kosztów pamięci w III kw. Ten gwałtownie zawyżony BOM (Bill of Materials) kosztuje i pogłębia niedobory dostaw, znacznie zakłócając dostawy OEM (Original Equipment Manufacturer – Producent Oryginalnego Wyposażenia). W odpowiedzi producenci OEM przerzucili wyższe koszty komponentów na konsumentów, podnosząc globalne ceny detaliczne smartfonów o 20 proc. w 2026 r. i dodatkowo zwiększając średnią cenę sprzedaży (ASP) na rynku.

Komentując globalny rynek smartfonów, starszy analityk Shilpi Jain powiedziała: „Trzeci kwartał był drugim z rzędu, który w pełni poniósł ciężar kryzysu pamięci. Niedobór pamięci powoduje, że rynek smartfonów wchodzi w bardziej selektywną fazę, zmieniając kształt strategii OEM, a nawet zachowania konsumentów. Konsumenci trzymają się swoich urządzeń dłużej niż szacowano, coraz częściej rozważając odnowione urządzenia i priorytetowo traktując urządzenia o wyższej wartości, podczas gdy producenci OEM dostosowują portfele, ceny i strategie rynkowe w celu ochrony rentowności. Stwarza to większą presję na całym rynku masowym, podczas gdy popyt na premie pozostaje stosunkowo odporny, pogłębiając lukę między segmentami premium i wrażliwymi na ceny."

Pierwsza trójka: Samsung, Apple, Xiaomi

Samsung utrzymał pozycję lidera w trzecim kwartale, ze spadkiem dostaw o 3 proc. rok do roku, a jego udział w rynku wzrósł do 23 proc., co stanowi największy wzrost wśród głównych producentów OEM. Koncentracja firmy na wyższych średnich cenach sprzedaży (ASP) i wzroście przychodów wspierała silniejszy wzrost wartości pomimo niższych wolumenów dostaw, a do wzrostu przyczyniła się również segment premium i silna premiera składanych smartfonów. Seria Galaxy Z Fold8 odnotowała początkowo duży popyt, a stabilna podaż komponentów wspierała serię A ze średniej półki na rynkach wschodzących, ponieważ niektóre chińskie marki ograniczyły swoją obecność.

Udział Apple w rynku po raz pierwszy w historii trzeciego kwartału przekroczył 20 proc., osiągając 22 proc., pomimo spadku sprzedaży rok do roku o 4 proc. Spadek wolumenu sprzedaży był w dużej mierze spowodowany brakiem podstawowej wersji iPhone'a 18, co skutkowało mniejszym wypełnieniem kanału sprzedaży w miesiącu premiery niż pełna linia iPhone'a 17 rok wcześniej. Apple również dołączyło do branżowego trendu podwyżek cen, choć jego wpływ był ograniczony do ostatnich tygodni kwartału. Modele iPhone'a 18 Pro odnotowały jednak silniejszą premierę niż ich poprzednicy, szczególnie w Chinach i Indiach, a utrzymująca się dynamika serii iPhone 17 pomogła zrównoważyć większy spadek sprzedaży.

Xiaomi odnotowało również znaczny spadek sprzedaży w trzecim kwartale 2026 roku, a jego udział w rynku spadł do 12 proc. Firma ograniczyła ekspozycję na niższe segmenty cenowe i rynki zagraniczne, które nie są jej głównymi odbiorcami, jednocześnie podnosząc średnie ceny sprzedaży i zaostrzając plany wysyłek, aby uniknąć sprzedaży urządzeń z nieekonomicznymi marżami w obliczu trwającego kryzysu pamięci. Xiaomi nadal jednak umacnia swoją obecność w chińskim segmencie wyższej klasy średniej i premium, a seria Xiaomi 18 i modele składane spotkały się z pozytywnym odbiorem. Autorski chipset XRING O3 dodatkowo wspierał różnicowanie w segmencie premium.