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W swoim comiesięcznym raporcie paryski organ nadzoru energetycznego stwierdził, że odbudowa zapasów ropy naftowej w Zatoce Perskiej nie rozwiązała problemu niedoboru paliwa, a globalna produkcja nadal nie nadąża za zużyciem.

Czytaj więcej Wykres Dnia Europejskie problemy z olejem napędowym pogłębiają się Problemy z dostawami oleju napędowego w Europie pogłębiają się. Import osiągnął we wrześniu rekordowo niski poziom, Chiny wstrzymały eksport paliwa...

Podaż wzrosła o 2,5 miliona baryłek dziennie (mb/d) do 102,3 mb/d we wrześniu, dzięki wzrostowi eksportu ropy naftowej z Zatoki Perskiej, napędzanemu przez Arabię​​Saudyjską, do ponad trzech czwartych poziomu sprzed wojny. Nadal jednak utrzymuje się ona nieznacznie poniżej globalnego popytu wynoszącego około 103,5 mb/d, jak szacuje IEA.

Wojna, która rozpoczęła się 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, jest daleka od zakończenia. We wtorek brytyjska agencja bezpieczeństwa morskiego UKMTO poinformowała, że​​pociski o nieznanym pochodzeniu trafiły w tankowiec i kontenerowiec w cieśninie.

W środę irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że kontenerowiec przewożący ponad 2500 kontenerów zatonął na południe od cieśniny po uderzeniu w minę morską i zapaleniu się. Twierdzi, że obrał nieautoryzowaną trasę i ostrzega innych przed ciągłymi zagrożeniami w tym morskim wąskim gardle.

Zapasy oleju napędowego trudne do uzupełnienia

Ceny oleju napędowego spadły z wrześniowych rekordów powyżej 200 dolarów za baryłkę, ale wskaźniki „pozostają prawie dwukrotnie wyższe niż cena ropy naftowej i jej poziom sprzed kryzysu” – stwierdziła IEA.

W związku z eksportem paliw z Bliskiego Wschodu poniżej połowy poziomu sprzed wojny i atakami ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie, dostawy oleju napędowego pozostają pod presją.

Rosnące koszty transportu mogą dodatkowo zwiększyć tę presję.

„W miarę jak napięcia na rynku frachtu ropy naftowej rozprzestrzeniły się na inne kategorie tankowców, ceny oleju napędowego na głównych rynkach importu oleju napędowego – w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej – mogą ponownie wzrosnąć w nadchodzących tygodniach” – poinformowała IEA.

Agencja stwierdziła, że​​prawdopodobnie nie uda się uzupełnić utraconych zapasów oleju napędowego poza normalnymi zmianami sezonowymi przed drugą połową 2027 roku.

Grupa G7 zobowiązała się 2 października do uwolnienia do 100 milionów baryłek zapasów awaryjnych za pośrednictwem IEA, w pierwszej kolejności oleju napędowego.

Jednak z wewnętrznego dokumentu, do którego dotarł Euronews, wynika, że ​​pokryłoby to liczbę baryłek, które wciąż pozostają w ramach marcowego zobowiązania o wartości 400 milionów baryłek, z których uwolniono 326 milionów, a nie zwiększyłoby go.

W połowie października oficjalna średnia ważona cena oleju napędowego w 27 krajach Unii Europejskiej wynosiła ok. 2,14 euro za litr. Ze względu na regulowane ceny najtaniej było na Malcie – 1,8 euro za litr – a najdrożej w Finlandii – 2,54 euro. W północnych regionach tego kraju stawki na stacjach benzynowych potrafią przekroczyć nawet granicę 2,90 euro za litr. Głównym powodem jest bardzo wysoki poziom opodatkowania paliw (akcyza oraz podatki środowiskowe). W sąsiedniej Szwecji dzięki obniżkom podatków wprowadzonym przez tamtejszy rząd, diesel jest tańszy o kilkadziesiąt centów na litrze – średnio 2,05 euro.

Rosyjski diesel obniży nieco cen hurtowe

Tymczasem Goldman Sachs przewiduje, że planowane uwolnienie diesla przez Rosję będzie miało niewielki wpływ na światowe ceny oleju napędowego, szacuje jednak, że potencjalne uwolnienie 50 milionów baryłek ze strategicznych zapasów Europy może obniżyć ceny hurtowe oleju napędowego na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej w USA i w Europie o 11 USD/bbl.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Rosyjski diesel niewiele pomoże globalnemu rynkowi naftowemu Dostawy oleju napędowego z Rosji mogą zmniejszyć ceny hurtowe tego paliwa w USA i Europie jedynie o 1-2 USD za baryłkę tego surowca. Sytuacja na ry...

Olej napędowy pozostaje najostrzejszym punktem nacisku w szoku energetycznym wywołanym wojną z Iranem, a zdaniem Goldmana ulga zależy od zapasów rządowych, a nie dodatkowych baryłek rosyjskiej ropy. Uwolnienie rezerw europejskich na skalę modelowaną przez Goldmana przyniosłoby znaczącą, ale tymczasową ulgę, zmniejszając marże rafineryjne i zmniejszając presję na koszty transportu i przemysłu, co przełożyłoby się na inflację. Prognoza banku, zgodnie z którą rynki produktów pozostaną napięte do 2027 roku, oznacza, że​​ewentualna poprawa koniunktury na rynku oleju napędowego może okazać się krótkotrwała, utrzymując wysokie marże cracków i wysokie marże rafinerii. W przypadku ropy naftowej, utrzymujący się niedobór oleju napędowego utrzymuje wysoki popyt na rafinerie, wspierając ceny ropy, nawet jeśli obawy dotyczące podaży ustąpią.