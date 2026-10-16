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Indonezyjskie akcje zanotowały w piątek największy jednodniowy spadek od prawie trzech dekad, po tym jak MSCI orzekło, że kraj ten nie zasługuje już na status „rynku wschodzącego”, co grozi odpływem miliardów dolarów kapitału z największej gospodarki Azji Południowo-Wschodniej. Agencja MSCI zatwierdziła obniżenie ratingu do „standalone”. Poziom Standalone Markets w klasyfikacji agencji MSCI to kategoria dla rynków giełdowych, które nie są włączone do żadnego z głównych zbiorczych indeksów globalnych (takich jak rynki rozwinięte – Developed, wschodzące – Emerging czy graniczne – Frontier).

Decyzja ta kontrastuje z niedawną decyzją konkurencyjnego dostawcy indeksów FTSE Russell o potwierdzeniu statusu Indonezji jako rynku wschodzącego.

MSCI ostrzegał na początku tego roku o potencjalnej reklasyfikacji, powołując się na obawy dotyczące opłacalności inwestycyjnej, co wywołało wyprzedaż na giełdzie i skłoniło Dżakartę do podjęcia szeregu działań mających na celu zwiększenie przejrzystości i płynności rynku oraz rozwiązanie problemu nieregularnej działalności handlowej.

Amerykański dostawca indeksów zapowiedział w czerwcu, że jeśli do listopada nie zostaną osiągnięte wystarczające postępy, rozważy rozpoczęcie konsultacji w sprawie reklasyfikacji rynku indonezyjskiego. Rozpoczęcie konsultacji pokazało, że firma nie tylko realizuje swoje ostrzeżenie, ale rozważa pójście jeszcze dalej.

Jeffrey Hendrik, prezes i dyrektor Indonezyjskiej Giełdy Papierów Wartościowych (IDX), oświadczył, że giełda szanuje niezależność MSCI w przeprowadzaniu ocen i określaniu klasyfikacji rynkowych w oparciu o własną metodologię.

– Biorąc jednak pod uwagę różne postępy i podjęte środki reform, IDX będzie domagać się od MSCI dalszych wyjaśnień dotyczących podstaw rozważań i ocen leżących u podstaw tego ogłoszenia – powiedział Nikkei Asia.

– Należy również podkreślić, że ogłoszenie MSCI jest nadal częścią procesu konsultacji, a uwagi będą przyjmowane do 30 kwietnia 2027 r. i nie stanowi ostatecznej decyzji – dodał Hendrik.

Słabnie indonezyjska waluta

Indeks akcji Indonezji, JKSE spadł aż o 11,4 proc. do najniższego poziomu od początku listopada 2020 r., odnotowując największy jednodniowy spadek od stycznia 1998 r. Wcześniej indeks otworzył się 8 proc. niżej, co spowodowało 30-minutowe wstrzymanie handlu.

Główne banki w kraju, w tym Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia i Bank Mandiri spadły o prawie 15 proc.

Rupia osłabiła się do 18 070 za dolara amerykańskiego, najniższego poziomu od końca lipca i zbliżyła się do historycznego minimum 18 190. Od początku roku rupia straciła 7 proc. w stosunku do dolara. Oprócz obaw o odpływ kapitału w odpowiedzi na możliwą reklasyfikację, waluta ucierpiała również z powodu obaw fiskalnych dotyczących Indonezji, której finanse obciążone są kosztami subsydiowania oleju napędowego i benzyny w związku z wysokimi cenami energii wywołanymi wojną USA z Iranem.

Zapowiedziane przez władze Indonezji reformy obejmują szersze ujawnianie informacji o akcjonariuszach posiadających akcje powyżej 1 proc. oraz plan działania zmierzający do osiągnięcia minimalnego wymogu 15 proc. akcji w wolnym obrocie.

Wykluczenie akcji indonezyjskich z globalnych indeksów

W zaskakującym posunięciu, MSCI ogłosiło, że Indonezja znajdzie się na drodze do statusu „rynku autonomicznego”, co jest gorsze niż wcześniej ostrzegana kategoria „rynku wschodzącego”. Zamierza również usunąć kraj z pakietu produktów monitorowanych przez globalnych inwestorów. „MSCI uważa, że dalsza klasyfikacja Indonezji jako rynku wschodzącego nie jest już właściwa i rozpoczyna konsultacje w sprawie propozycji reklasyfikacji Indonezji jako rynku samodzielnego” – poinformował nowojorski dostawca indeksów. „MSCI spodziewa się kontynuować proponowaną reklasyfikację, chyba że konsultacje wskażą wyraźne dowody na istotną poprawę w zarządzaniu rynkiem i jego funkcjonowaniu, uzasadniające ponowne rozpatrzenie” – dodała spółka.

Obniżenie statusu do „rynku autonomicznego” umieściłoby Indonezję obok Argentyny, Libanu, Palestyny i Ukrainy, czyniąc ją jedynym rynkiem Azji i Pacyfiku w tej klasyfikacji.

Byłaby to również największa gospodarka w grupie, ponad dwukrotnie większa od kolejnej co do wielkości Argentyny.

Status „samodzielnego” rynku oznaczałby wykluczenie akcji indonezyjskich z globalnych indeksów, w których pasywnych inwestycji inwestuje się miliardy dolarów, zmuszając fundusze, które podążają za indeksami lub są w ich rankingu, do sprzedaży.

– Najpilniejszym priorytetem Indonezji powinno być wykazanie wymiernych postępów w zakresie przejrzystości rynku i egzekwowania przepisów, a nie jedynie ogłaszanie dodatkowych reform – powiedział Josua Pardede, główny ekonomista Banku Permata. – Zapobieżenie obniżce ratingu byłoby ważnym osiągnięciem w krótkim okresie, ale bardziej fundamentalnym celem powinna być odbudowa wiarygodności Indonezji jako przejrzystego, dobrze uregulowanego i wiarygodnego miejsca dla długoterminowych inwestycji międzynarodowych – dodał.

„W przypadku wdrożenia tej zmiany Indonezja zostałaby usunięta z indeksu MSCI Emerging Markets Index, co potencjalnie spowodowałoby odpływ pasywnych funduszy zagranicznych o wartości około 3 miliardów dolarów” – napisał w raporcie Wilbert Arifin, analityk ds. badań akcji w Mirae Asset Sekuritas Indonesia. „Największe ryzyko poniosłyby duże banki i firmy z dużym udziałem kapitału zagranicznego”.

W wyniku strat z sesji giełdowej akcje w Dżakarcie straciły w tym roku prawie 40 proc., co czyni je najgorzej prosperującym rynkiem akcji na świecie.