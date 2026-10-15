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Elon Musk odpowiedział jednym słowem – „Ojej” – na wykres pokazujący wzrost rentowności obligacji CoreWeave do 15 proc. Inwestor venture capital Chamath Palihapitiya udostępnił ten wykres, ostrzegając przed potencjalną „prywatną bańką kredytową” tworzącą się wokół branży sztucznej inteligencji. W poście Palihapitiya w mediach społecznościowych pojawiła się grafika wskazująca, że rentowność obligacji CoreWeave „sięgnęła dziś 15 proc., a następnie zamknęła się na nowym maksimum” na poziomie 14,5 proc.. Wykres śledził rentowność obligacji spółki o wartości 1,25 mld USD, których termin wykupu przypada na 2032 rok. Stało się to w związku z rosnącymi obawami inwestorów dotyczącymi skali zadłużenia, jakie spółki technologiczne zaciągają na rozbudowę infrastruktury AI.

Rentowność do wykupu obligacji CoreWeave z kuponem 9,625 proc. i terminem zapadalności w 2032 roku wynosiła 14,8 proc. W przypadku papierów z kuponem 9,75 proc., które mają zostać wykupione w 2031 roku, wskaźnik ten wynosił około 14,9 proc.

Wzrost rentowności obligacji oznacza spadek ich ceny. Luis Alvarado, szef globalnej strategii instrumentów o stałym dochodzie w Wells Fargo Investment Institute, zaznaczył, że inwestorzy coraz częściej domagają się rekompensaty za ryzyko. Według niego okres łatwego dostępu do pieniędzy, który trwał przez pierwsze dziewięć miesięcy roku, zaczyna dobiegać końca.

Bańka kredytowa sztucznej inteligencji?

Giełda koncentruje się wokół szerszej tezy przedstawionej przez Palihapitiyę, który zadał pytanie: „Czy rozwój sztucznej inteligencji tworzy prywatną bańkę kredytową?”.

Według jego analizy, nakłady inwestycyjne dużych firm technologicznych – Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle i Space Exploration Technologies – mają wzrosnąć z 470 mld USD w 2025 roku do ponad 1,3 bln USD do 2027 roku.

Palihapitiya zauważył, że dług, leasing i inne metody finansowania wypełniają ogromną lukę finansową. Bezpośrednie pożyczki dla amerykańskich pożyczkobiorców gwałtownie wzrosły, z 96 mld USD w 2010 roku do około 2,4 bln USD w 2025 roku.

Według wykresów udostępnionych przez Palihapitiyę, same firmy technologiczne odpowiadają za 1,05 bln USD, czyli 44 proc. całkowitego rynku pożyczek bezpośrednich w 2025 roku. W tym sektorze niespłacone pożyczki dla firm z branży oprogramowania (SaaS) przekraczają 500 mld USD, co stanowi 19 proc. pożyczek bezpośrednich, podczas gdy pożyczki skierowane konkretnie do firm z branży sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych i chmury obliczeniowej przekraczają 200 mld USD, czyli prawie 8 proc. całości.

Ryzyko dla pożyczkodawców i pożyczkobiorców

W swojej analizie Palihapitiya zwrócił uwagę, że pożyczkodawcy wydają się pobierać bardzo niewielkie dodatkowe opłaty za ryzyko związane ze sztuczną inteligencją. Zauważył, że pożyczki prywatne dla firm z branży sztucznej inteligencji charakteryzują się średnim spreadem o 6,2 punktu procentowego wyższym od stopy bazowej, w porównaniu z 6,1 punktu procentowego w przypadku innych prywatnych pożyczek kredytowych.

Inwestor ostrzegł, że ta minimalna różnica w cenach pożyczek sugeruje, że pożyczkodawcy mogą nie doceniać podwójnego ryzyka związanego ze sztuczną inteligencją: technologia może potrzebować zbyt dużo czasu, aby wygenerować przychody dla swoich twórców, lub może szybko zdestabilizować tradycyjne firmy zajmujące się oprogramowaniem, które obecnie dominują w portfelach kredytów prywatnych.

CEO CoreWeave uspokaja pracowników

Presja objęła również inne spółki technologiczne. Akcje Oracle straciły w środę niemal 7 proc., a rentowność jej obligacji z kuponem 6,25 proc. i terminem zapadalności w listopadzie 2032 roku osiągnęła 7,24 proc. Akcje innego dostawcy infrastruktury chmurowej dla AI, Nebius, spadły o 9 proc., a Dell o 10 proc. Indeks Nasdaq Composite stracił tego dnia 1,4 proc.

Tymczasem dyrektor generalny CoreWeave Mike Intrator powiedział w środę, że rynek czasami „źle rozumie i zachowuje się nieracjonalnie”. Portfel transakcji firmy jest wystarczająco duży, aby z nawiązką pokryć jej zobowiązania dłużne, poinformował pracowników w notatce, do której dotarła agencja Reuters. Kwestie takie jak trudności i opóźnienia zaobserwowane w próbach IPO i finansowaniu dłużnym niektórych rywali CoreWeave „przenikają do narracji wokół CoreWeave”, stwierdził Intrator w notatce.

CoreWeave odnotował zaległości w przychodach w wysokości 104,2 mld USD w drugim kwartale, w porównaniu z 99,4 mld USD w pierwszym kwartale.

Oprócz zaległości, firma poinformowała, że w trzecim kwartale pozyskała ponad 25 mld USD nowych zobowiązań od klientów netto.