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Najnowsza, październikowa ankieta Bank of America (BofA) przynosi istotne szczegóły dotyczące nastrojów, alokacji aktywów oraz postrzegania ryzyka przez europejskich i globalnych zarządzających funduszami instytucjonalnymi. Choć ogólny optymizm rynkowy lekko spadł w porównaniu z letnimi miesiącami, inwestorzy wciąż zachowują relatywnie pozytywne nastawienie do akcji, dokonując selektywnych przesunięć w portfelach.

Inwestorzy uciekają od francuskich aktywów

Głównym powodem masowego odwrotu inwestorów instytucjonalnych od Paryża jest nałożenie się głębokich napięć politycznych oraz fiskalnych we Francji. Na tę sytuację składają się trzy kluczowe czynniki.

Inwestorzy obawiają się utraty kontroli nad finansami publicznymi Francji. Kraj zmaga się z rosnącym długiem publicznym oraz uporczywie wysokim deficytem budżetowym. Dokładnie w czasie przeprowadzania ankiety (październik 2026 r.) we francuskim Zgromadzeniu Narodowym rozpoczęła się burzliwa debata nad nowym projektem budżetu. Rynki obawiają się, że planowane cięcia wydatków i ewentualne podwyżki podatków uderzą w dynamikę zysków tamtejszych przedsiębiorstw.

Rządy we Francji opierają się na kruchej architekturze politycznej. Inwestorzy obawiają się tzw. zawieszonego parlamentu (hung parliament), w którym brak stabilnej, absolutnej większości uniemożliwi sprawne reformowanie gospodarki i uzdrawianie finansów. Co więcej, długoterminowym ryzykiem branym pod uwagę przez fundusze jest prognozowane wzmocnienie ugrupowań eurosceptycznych i populistycznych (zarówno ze skrajnej lewicy, jak i prawicy), co budzi lęk przed nieprzewidywalną polityką gospodarczą w przyszłości.

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Rentowności francuskich 10-letnich obligacji skarbowych (OAT) mocno wzrosły w relacji do bezpiecznych obligacji niemieckich (Bund), osiągając w październiku spread na poziomie ok. 147–150 punktów bazowych – co jest wartością najwyższą od kryzysu zadłużeniowego w 2012 roku. Koszt finansowania długu Francji stał się w pewnym momencie wyższy niż w przypadku Włoch czy Grecji. Taki wzrost premii za ryzyko automatycznie uderza w wyceny spółek giełdowych (zwłaszcza francuskich banków, takich jak Crédit Agricole czy Société Générale), zmuszając zarządzających do ucieczki w bezpieczniejsze regiony (np. do Wielkiej Brytanii czy Japonii).

Co ciekawe, choć sami zarządzający w ankiecie masowo uciekają z Francji, analitycy strategiczni BofA wydali w tym samym czasie (9 października) techniczną rekomendację „przeważaj” dla francuskich akcji. Argumentują to tym, że indeks CAC 40 został już tak mocno przeceniony, iż negatywne scenariusze fiskalne są w dużej mierze uwzględnione w cenach, co stwarza okazję rynkową.

Makroekonomia: Spadek oczekiwań wzrostu i "Higher-for-Longer"

Zarządzający wykazują większą ostrożność wobec dynamiki gospodarczej, rewidując swoje wcześniejsze optymistyczne założenia. Globalnie, netto 4 proc. inwestorów spodziewa się słabszego wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Stanowi to wyraźny odwrót od sytuacji z września (gdy netto 8 proc. oczekiwało silniejszego wzrostu) oraz z sierpnia (netto 14 proc. na plusie).

Aż 66 proc. europejskich respondentów uważa, że stopy procentowe pozostaną na wyższym poziomie przez dłuższy czas (higher-for-longer). Z kolei netto 44 proc. spodziewa się wyższej stopy depozytowej EBC za rok. Netto 5 proc. ankietowanych prognozuje niższą globalną inflację w nadchodzącym roku.

Pozycjonowanie i alokacja sektorowa w Europie

Inwestorzy instytucjonalni w Europie stali się bardzo selektywni. Netto 41 proc. z nich oczekuje lepszych wyników spółek cyklicznych nad defensywnymi (najwyższy poziom od lutego), koncentrując się głównie na kilku wybranych obszarach.

Sektor technologiczny jest najbardziej przeważany w Europie (28 proc. netto). Co ciekawe, globalnie zarządzający deklarują najwyższe przeważenie technologii od sierpnia 2020 roku. Jednocześnie technologia zajmuje drugie miejsce wśród najbardziej zatłoczonych motywów inwestycyjnych na kontynencie (31 proc.).

Europejskie banki utrzymują silną pozycję w portfelach (22 proc. netto przeważenia). Temat ten jest jednak uznawany przez 38 proc. ankietowanych za najbardziej zatłoczony transakcyjnie motyw w Europie.

Sektor handlu detalicznego pozostaje największą pozycją niedoważoną w Europie (-47 proc. netto). W ujęciu globalnym inwestorzy są najbardziej niedoważeni w sektorze dóbr konsumpcyjnych od 2008 roku.

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Czego najbardziej obawiają się rynki finansowe

Zarządzający zadeklarowali, że dopiero wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA do poziomu 5,9 proc. – 6,0 proc. skłoniłby ich do masowego przenoszenia kapitału z rynku akcji na rynek długu. Obecne poziomy nie wywołują jeszcze takiej rotacji.

Globalni inwestorzy w październiku zmniejszyli ekspozycję na akcje z USA (spadek do 11 proc. przeważenia netto), strefę euro (netto 8 proc. niedoważenia) oraz rynki wschodzące. Zamiast tego zwiększyli pozycje w aktywach japońskich (wzrost do 9 proc. przeważenia netto) oraz brytyjskich. Globalna alokacja gotówki utrzymała się na stabilnym poziomie 3,9 proc.

A czego najbardziej obawiają się rynki finansowe? Niekontrolowanego wzrostu rentowności obligacji obawia się 31 proc. ankietowanych, pęknięcia bańki spekulacyjnej AI 23 proc., druga fala inflacji 20 proc. Warto zauważyć, że obawa przed pęknięciem bańki AI jest stale monitorowana – zapytani o perspektywę całego 2027 roku, zdania zarządzających są podzielone: 45 proc. uważa, że dojdzie wtedy do pęknięcia bańki AI, a 42 proc. twierdzi, że nie.