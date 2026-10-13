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Łączne wydatki związane ze starością i chorobą stanowiły w zeszłym roku około 70 proc. całkowitych wydatków socjalnych w Niemczech, co podniosło budżet socjalny do nowego rekordu. Stanowiły ponad 80 proc. realnego wzrostu wydatków od 1992 roku.

Kluczowym strukturalnym czynnikiem kosztowym stojącym za tym trendem są zmiany demograficzne, które pogłębiają przesunięcie obciążenia państwa opiekuńczego między pokoleniami.

„Budżet socjalny rośnie szybciej niż PKB, dlatego słaba gospodarka również przyczynia się do wzrostu udziału budżetu socjalnego” – powiedziała Emilie Hoeslinger, badaczka Ifo.

Z analizy instytutu wynika, że wydatki socjalne wzrosły o 11,5 proc., czyli o 104 mld euro między 2019 a 2025 rokiem, po uwzględnieniu wpływu cen. W tym okresie udział budżetu socjalnego osiągnął nowy rekordowy poziom, wzrastając z 29,6 proc. do 32 proc.

Głównym czynnikiem kosztowym są dodatkowe wydatki na osoby ubezpieczone, osoby starsze, wymagające opieki i leczenia, a także wyższe federalne świadczenia emerytalne.

Pojawiły się apele o rezygnację Bas

– Dalsze pozostawanie minister na stanowisku jest nie do przyjęcia. Od miesięcy blokuje reformy, których nasz kraj tak pilnie potrzebuje – grzmiał Christian von Stetten, przewodniczący klubu parlamentarnego CDU/CSU reprezentującego średnie przedsiębiorstwa, odnosząc się do Bärbel Bas, minister pracy i współprzewodniczącej centrolewicowej Socjaldemokratycznej Partii (SPD) we wrześniu.

Na początku października podobną krytykę powtórzyła minister gospodarki CDU, Katherina Reiche, która zażądała uchwalenia reformy emerytalnej do końca roku. Bas musi przedłożyć projekt ustawy „natychmiast”, powiedziała Reich.

W poniedziałek Bas ogłosiła rezygnację z obu stanowisk.

Konieczna reforma niemieckiego systemu emerytalnego

Pod presją przyspieszonego starzenia się społeczeństwa i regresu wcześniejszych reform emerytalnych, rząd Niemiec zgodził się wdrożyć ponad 30 propozycji reform, przedstawionych w czerwcu przez specjalną komisję ds. emerytur. Środki te – oczywiście z zastrzeżeniem potencjalnych zmian w Bundestagu – mają na celu zapewnienie stabilności finansowej niemieckiego systemu emerytalnego poprzez wprowadzenie szeregu ważnych koncepcji.

Czytaj więcej Wykres Dnia Niemiecka rewolucja emerytalna nabiera kształtów Niemcy powoli odchodzą od systemu emerytalnego opartego na zasadzie „płać za swoje”, opartego na gwarancjach i niechęci do ryzyka, w stronę emerytu...

Tymczasem niemieccy ekonomiści ostrzegli rząd przed osłabieniem rekomendacji komisji dotyczących reformy pierwszego i drugiego filaru systemu emerytalnego w Niemczech.

W apelu do rządu 46 ekonomistów, w tym przewodnicząca Niemieckiej Rady Ekspertów Ekonomicznych Monika Schnitzer, współprzewodnicząca Komisji Emerytalnej Constanze Janda oraz prezes Instytutu Badań Ekonomicznych Ifo Clemens Fuest, podkreśliło wagę wdrożenia rekomendacji jako „spójnego pakietu środków”.

Zmiany wieku emerytalnego, włączenie dodatkowych grup do ustawowego systemu emerytalnego oraz obowiązkowy element pierwszego filaru finansowanego kapitałowo miałyby „pozytywny i stabilizujący wpływ” na system emerytalny tylko jako część pakietu, stwierdzili ekonomiści.

Proponowany element finansowany kapitałowo obejmowałby dodatkowy 2-proc. wkład inwestowany na rynkach kapitałowych. Zmniejszyłoby to obciążenie finansów publicznych związane z finansowaniem emerytur ustawowych, podniosłoby poziom emerytur i złagodziło długoterminowy wzrost stawek składek na system repartycyjny, jak poinformowano.