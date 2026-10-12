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Władze wykonawcze Unii Europejskiej poinformowały na spotkaniu ministrów finansów w Luksemburgu, że rozważą możliwość wprowadzenia regionalnego podatku od zysków nadzwyczajnych (ang. „windfall tax”) w celu zapewnienia ulg obywatelom, jak donoszą osoby zaznajomione ze sprawą. Decyzja ta jest następstwem apeli kilku państw członkowskich, w tym Niemiec, o rozważenie takiej inicjatywy.

W Niemczech ceny hurtowe energii elektrycznej na przyszły rok – kluczowy czynnik wpływający na rachunki gospodarstw domowych – wzrosły do prawie 138 euro/MWh, najwyższego poziomu od 3 lat. Drogi gaz ustala cenę krańcową w systemie zamówień na podstawie zasług, zapewniając tańszym wytwórcom wysokie, nieoczekiwane zyski.

Kontrowersje wokół windfall tax

Podczas kryzysu energetycznego, który nastąpił po inwazji Rosji na Ukrainę, UE wprowadziła limit przychodów dla tzw. producentów energii elektrycznej z sektora inframarginalnego, takich jak elektrownie wiatrowe i słoneczne. Jednak jak twierdzi komisarz UE ds. klimatu Wopke Hoekstra, wpływy okazały się znacznie niższe od szacowanych 50 miliardów euro i ugrzęzła w licznych procesach sądowych, które koncerny wytoczyły Unii.

„Zawsze trzeba patrzeć na całość rozwiązań” – powiedział Hoekstra dziennikarzom po przybyciu na piątkowe spotkanie. „Nie obyło się bez komplikacji” – dodał, dodając, że wiele państw członkowskich sprzeciwia się takiemu podatkowi. Wopke Hoekstra oraz przedstawiciele Rady przypominają, że podatki pozostają w kompetencji krajowej, a część stolic sprzeciwia się narzucaniu odgórnej daniny przez Brukselę. Hoekstra wprost wskazał, że państwa takie jak Szwecja są „mniej entuzjastycznie” nastawione do jakiejkolwiek unijnej inicjatywy podatkowej w tym zakresie. Przeciwko odgórnemu mechanizmowi opowiadają się konkretne środowiska polityczne.

Przeciwko windfall tax stanowczo protestuje Europejska Partia Ludowa (EPP), a także grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) oraz Patrioci za Europą (PfE). Eurodeputowani tych frakcji (np. włoski poseł Fulvio Martusciello) otwarcie ostrzegają, że unijny podatek uderzy w konkurencyjność i doprowadzi do ucieczki przemysłu poza UE (deindustrializacji).

Na dodatek, choć KE zgodziła się powołać grupę roboczą do analizy tego tematu, wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis oraz komisarz ds. energii Dan Jørgensen konsekwentnie podkreślają, że to poszczególne państwa członkowskie są najlepiej przygotowane do samodzielnego decydowania o podatkach. Bruksela obawia się również kolejnych batalii prawnych z koncernami paliwowymi, podobnych do tych po wprowadzeniu podatku w 2022 r.

Przywódcy UE będą dyskutować o podatku

Wojna w Iranie zakłóciła przepływ ropy naftowej i gazu przez Cieśninę Ormuz, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen produktów takich jak olej napędowy. Rządy 27 państw członkowskich zmagają się z problemem złagodzenia skutków dla konsumentów i przedsiębiorstw w czasie, gdy wiele krajów boryka się już z ograniczeniami fiskalnymi.

W liście wysłanym na początku tego roku Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Austria, Włochy i Polska zaapelowały do UE o zaproponowanie podatku od zysków nadzwyczajnych w celu złagodzenia szoku. Niemiecki minister finansów Lars Klingbeil również powiedział, że Francja nie jest temu przeciwna.

„Widzimy, jak rafinerie i firmy naftowe czerpią zyski z tego kryzysu, podczas gdy ostatecznie to konsumenci ponoszą ciężar” – powiedział Klingbeil w czwartek. „Mam wyraźne oczekiwanie, że Komisja przedstawi teraz swoje propozycje”.

Obniżka cen energii ma być kluczowym tematem dyskusji przywódców UE na najbliższym szczycie w Brukseli. Jednak niewiele jest oczywistych rozwiązań, biorąc pod uwagę, że Unia jest w przeważającej mierze zależna od krajów trzecich w zakresie dostaw paliw kopalnych. Komisja Europejska zapowiedziała już, że państwa członkowskie mogłyby wprowadzić limit zysków nadzwyczajnych na poziomie krajowym.