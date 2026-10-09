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Obawy dotyczące inflacji nasiliły się we wrześniu, podnosząc krótkoterminowe prognozy w miesięcznym badaniu Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku do najwyższego poziomu od prawie 3,5 roku.

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Badanie oczekiwań konsumentów przeprowadzone przez bank centralny wskazało, że mediana oczekiwań inflacyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosła do 3,9 proc., o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z sierpniem i jest najwyższym poziomem od maja 2023 r., kiedy to wskaźnik ten wynosił 4,1 proc.

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Badanie wykazało również, że wzrost wydatków gospodarstw domowych ma wynieść 5,5 proc., również o 0,3 punktu procentowego w ujęciu miesięcznym i będzie najwyższy od maja 2023 r. Wzrost ten był powszechny we wszystkich grupach wiekowych i o różnym wykształceniu. W ciągu najbliższego roku konsumenci spodziewają się wzrostu cen benzyny o +4,8 proc., cen żywności o +5,5 proc., kosztów opieki medycznej o +9,2 proc., cen kształcenia wyższego o +7,5 proc. i cen wynajmu o +6,8 proc.

Wyniki te wiążą się z trudną sytuacją, w której urzędnicy Fed zastanawiają się nad właściwym kształtowaniem polityki pieniężnej, ponieważ inflacja utrzymuje się znacznie powyżej celu banku centralnego wynoszącego 2 proc.

Wskaźniki rynkowe nie są optymistyczne.

Rynki oczekują, że Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) utrzyma stopy referencyjne na niezmienionym poziomie podczas posiedzenia pod koniec października. Inflacja w sierpniu była niższa od oczekiwań, zgodnie z preferowanym wskaźnikiem Fed. W ostatnich dniach kilku kluczowych urzędników, w tym prezes Fed w Nowym Jorku John Williams, stwierdziło, że decydenci mogą pozwolić sobie na spieszną ocenę wysokości stóp procentowych.

Badanie wykazało jednak, że perspektywy są lepiej zakotwiczone w dalszej perspektywie czasowej. Trzyletnia prognoza wzrosła o 0,1 punktu procentowego do 3,3 proc., podczas gdy pięcioletnia prognoza pozostała bez zmian na poziomie 3 proc. Wskaźniki rynkowe są jednak mniej optymistyczne.

Rosnące koszty energii leżą u podstaw problemu inflacji

Jeden z uważnie obserwowanych wskaźników rynku obligacji, znany jako breakeven, pokazuje pięcioletnią perspektywę na poziomie zbliżonym do najwyższego w roku, wynoszącego 2,35 proc. Rentowność obligacji skarbowych gwałtownie rośnie w ostatnich tygodniach, osiągając poziomy nieobserwowane od początku stulecia.

Urzędnicy Rezerwy Federalnej uważają oczekiwania za kluczowy czynnik napędzający inflację.

Rosnące koszty energii leżą u podstaw problemu inflacji. Według Biura Statystyki Pracy, ceny benzyny wzrosły o prawie 4 proc. w samym sierpniu, podczas gdy olej opałowy wzrósł o ponad 10 proc.

Wśród konsumentów, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej złożyły już wnioski o podwyżki o 23,1 mld dolarów w 2026 roku, według PowerLines, bezstronnej organizacji konsumenckiej. W samym trzecim kwartale złożono wnioski o 4,5 mld dolarów, co stanowi najwyższą kwotę w historii tego okresu. Z badania przeprowadzonego przez Rezerwę Federalną w Nowym Jorku wynika, że konsumenci oczekują wzrostu cen benzyny o 4,8 proc. w ciągu najbliższego roku, czyli o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z sierpniem.

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Choć spodziewają się, że Fed utrzyma swoją pozycję na kolejnym posiedzeniu, rynki wyceniają znacznie bardziej agresywną politykę banku centralnego w nadchodzących latach. Kontrakty terminowe na fundusze federalne implikują stopę procentową na poziomie 5,58 proc. w ciągu pięciu lat. Obecna stopa funduszy federalnych wynosi od 3,75 proc. do 4 proc.