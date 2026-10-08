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Od 2009 roku Europa zamknęła około 30 rafinerii. Krajowa produkcja oleju napędowego spadła o około 800 tys. baryłek dziennie. W związku z tym Europa stała się coraz bardziej zależna od importu. Następnie nałożono sankcje na Rosję, historycznie najważniejszego zagranicznego dostawcę oleju napędowego. Obecnie Rosja przedłuża zakaz eksportu oleju napędowego, a Chiny ogłosiły, że w tym miesiącu zawieszą cały eksport paliw, aby utrzymać zaopatrzenie rynku krajowego. Prezydent Donald Trump zażądał, aby Niemcy i Francja uwolniły 120 milionów baryłek oleju napędowego ze swoich magazynów, w przeciwnym razie zostaną objęte amerykańskim zakazem eksportu oleju napędowego.

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Europie kończą się możliwości utrzymania dobrych dostaw tego kluczowego paliwa.

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Choć obecnie rzadziej występuje w samochodach osobowych, jest standardowym paliwem dla ciężkiego sprzętu, rolnictwa i transportu towarowego. To sprawia, że kraje uzależnione od importu są szczególnie narażone na wstrząsy, jakich doświadcza obecnie świat, a Europa jest pełna krajów zależnych od importu.

Według Euronews, ceny benzyny w Unii Europejskiej wzrosły o około 29 proc. od początku roku, a ceny oleju napędowego o 40 proc. Przedstawiciele EBC spodziewali się, że marże na oleju napędowym osiągną szczyt w tym miesiącu, powołując się na szczytowe marże na benzynie w sierpniu, po czym spadły. Jednak wydaje się, że ich prognoza się nie sprawdzi, ponieważ Chiny właśnie nałożyły zakaz eksportu paliw na swoje rafinerie. Chińskie rafinerie również anulują dostawy benzyny i paliwa lotniczego.

Tymczasem import oleju napędowego do Europy w zeszłym miesiącu osiągnął najniższy w historii wrześniowy poziom, ostrzegała Vortexa. Miesięczny import wyniósł zaledwie 1 milion baryłek dziennie, aż o 600 000 baryłek mniej niż import oleju napędowego we wrześniu 2025 roku. Co więcej, dostawy drogą morską były o ponad 25 proc. niższe niż w zeszłym roku, co wskazuje, że październik będzie kolejnym miesiącem słabej podaży, napisał analityk Vortexa, Mick Strauttman.

Lokalna produkcja paliw w rafineriach w całej Europie była również niższa we wrześniu z powodu prac konserwacyjnych, które zostały opóźnione z oczywistego powodu, jakim było zapewnienie dostaw na zacieśniający się rynek. Prace konserwacyjne można opóźnić, ale nie można ich odwołać, dlatego produkcja w rafineriach na całym kontynencie w zeszłym miesiącu spadła o 600 000 baryłek dziennie w porównaniu z sierpniem. Strauttman zauważył jednak, że opóźnienia w pracach konserwacyjnych spowodowały już pewne nieplanowane przestoje i mogą spowodować kolejne tego typu zdarzenia, zakłócając krajową produkcję paliw w Europie.

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Jednak ceny oleju napędowego gwałtownie rosną na całym świecie, nie tylko w Europie. W Stanach Zjednoczonych ceny paliw jako całości, a w szczególności ceny oleju napędowego, stały się niezwykle drażliwym tematem przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi. Stany Zjednoczone są największym zagranicznym dostawcą paliwa do większości krajów Europy. Nic więc dziwnego, że prezydent Trump nakazał Francji i Niemcom zwolnienie oleju napędowego z magazynów, grożąc w innym przypadku odcięciem im dostępu do amerykańskiego oleju napędowego. Nie ma alternatywy dla importu paliw z USA, zwłaszcza biorąc pod uwagę sankcje wobec Rosji i rosyjski zakaz eksportu oleju napędowego, a także nowe zawieszenie eksportu paliw przez Chiny.

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Niemcy i Francja łącznie posiadają około 35 proc. strategicznych rezerw oleju napędowego UE. Szacuje się, że UE dysponuje około 39 milionami ton oleju napędowego, co odpowiada ponad dwumiesięcznemu zużyciu w całej Unii. To wysoki poziom zużycia, a jego przyczyna ma charakter historyczny.

– Dekady zachęt politycznych, takich jak ulgi podatkowe, sprawiły, że europejska flota pojazdów jest znacznie bardziej uzależniona od oleju napędowego niż regiony takie jak USA – powiedział analityk Bruegel, Georg Zachmann. – W rezultacie UE ma strukturalnie duże zapasy benzyny, którą eksportuje, i niedobór oleju napędowego, który musi importować.

Oprócz wątku zachęt podatkowych, Unia Europejska podjęła wysiłki w celu ograniczenia swoich mocy rafineryjnych w ramach planu redukcji emisji dwutlenku węgla. Kredyty węglowe, podatki i rosnące obciążenia związane z regulacjami dotyczącymi emisji doprowadziły do zamknięcia 30 ze 100 rafinerii w całej Unii od 2009 roku. Oznacza to, że Europa straciła jedną trzecią swoich mocy rafineryjnych, co jeszcze bardziej uzależniło ją od importu paliw niż wcześniej.