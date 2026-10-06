Czy kraje Zatoki Perskiej płacą Iranowi za przepuszczanie swojej ropy?

https://pbs.twimg.com/media/HT4PKyxWgAAei8A?format=jpg&name=900x900

Reklama Reklama

Koszty transportu baryłki ropy naftowej na całym świecie osiągnęły rekordowy poziom, napędzany zakłóceniami spowodowanymi wojną z Iranem. Konflikt ten zmienia globalne szlaki żeglugowe i może wpłynąć na gospodarkę w sektorze transportu morskiego.

Koszt transportu 2 milionów baryłek ropy naftowej z Afryki Zachodniej do Chin wzrósł obecnie do 27,22 USD/baryłkę. W lipcu koszt tej samej przesyłki wynosił około 6,50 USD/baryłkę.

• Zatokowy szlak (Bliski Wschód – Azja): Wzrost z ok. 1,73 USD do ok. 33 USD za baryłkę (27 proc całkowitego kosztu dostawy).

• Trasa USA (Houston – Azja): Wzrost do ok. 26 USD za baryłkę (ok. 52 miliony USD za pełny ładunek statku).

• Afryka Zachodnia – Azja: Wzrost do ok. 20–24 USD za baryłkę.

Przyczyny drastycznych podwyżek to zakłócenia w rejonie Cieśniny Ormuz i konflikty z udziałem Iranu, wydłużone trasy – konieczność omijania niebezpiecznych akwenów i stosowania systemów wahadłowych, a wreszcie niedobór tankowców, wynikający z blokowania jednostek na dłuższych trasach wokół Afryki i ograniczenie dostępnej floty.

Koszt ropy naftowej to już teraz nie tylko koszt samej ropy. To również koszt jej transportu. Rachunek za przewóz skutecznie zwiększa cenę każdej baryłki na danej trasie. Jeśli wysokie stawki za tankowce rozłożą się na kolejne trasy, rafinerie i odbiorcy będą musieli w końcu pokryć te koszty lub przerzucić je na innych.

Gigantyczny wzrost stawki za przewóz ropy

Przewaga energetyczna Ameryki oferuje mniejszą ochronę przed zawirowaniami zagranicznymi, niż mogliby oczekiwać inwestorzy. Krajowe wiercenia pomagają, ale cena tankowania nadal odzwierciedla konkurencję o ropę naftową na całym świecie. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) wskazuje ropę naftową jako największy składnik kosztów benzyny, co oznacza, że problemy z dala od amerykańskich wybrzeży mogą zaskakująco szybko uderzyć w budżety gospodarstw domowych.

To sprawia, że koszty transportu ropy naftowej stanowią dla operatorów tankowców coś więcej niż tylko problem. Dla inwestorów wyzwaniem jest oddzielenie firm, które mogłyby skorzystać na drogiej energii, od tych, które są zmuszone ją absorbować. Zdywersyfikowana inwestycja energetyczna zasługuje na uwagę, ale sama atrakcyjna stawka frachtowa nie jest powodem do zakupu.

Agencja Reuters, powołując się na raport brokera żeglugowego Poten & Partners, stwierdziła, że stawki za przewóz bardzo dużych statków na ropę naftową (VLCC) z Bliskiego Wschodu do Azji przekroczyły ostatnio 1,2 mln USD dziennie. W styczniu ten sam statek kosztował zaledwie 30 tys. USD dziennie. To około 40-krotność stawki wyjściowej – wzrost o 3900 proc.

Udział frachtu w koszcie dostawy ropy wzrósł z około 3 proc. do 27 proc., ponieważ dłuższe rejsy i przeładunki tankowców w Cieśninie Ormuz wiążą się z obciążeniem statków.

Istnieje jednak ważne zastrzeżenie. Dotyczy to konkretnego rynku tankowców. Nie oznacza to, że każdy transport ropy kosztuje 40 razy więcej. Wzrost frachtu o 3900 proc. nie przekłada się również na analogiczny wzrost cen na stacjach benzynowych. Transport to tylko jeden z kosztów znacznie większego rachunku. Producenci, rafinerie i dystrybutorzy mogą ponieść część presji. Ostateczny wpływ na konsumentów zależy od tego, jak długo potrwają zakłócenia i jak łatwo nabywcy znajdą przystępne cenowo alternatywy.

Agencja ustaliła również, że 88 proc. importu ropy z Bliskiego Wschodu do Zatoki Perskiej stanowiła ropa średniokwaśna – ropa o właściwościach, które niektóre rafinerie są w stanie przetwarzać. Produkcja krajowa nie jest w stanie zastąpić każdej importowanej baryłki.

Jednak import bezpośredni wyjaśnia tylko część ryzyka. EIA opisuje ceny ropy jako odzwierciedlenie globalnej podaży i popytu. Kiedy zagraniczni nabywcy konkurują o dostawy zastępcze, amerykańskie rafinerie mogą stawić czoła wyższym cenom, nawet jeśli ich baryłki nigdy nie przepływają przez Ormuz.

Czy kraje Zatoki Perskiej płacą Iranowi za przepuszczanie swojej ropy?

Tymczasem eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu ponownie wzrósł powyżej poziomów sprzed wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem w lutym, pomimo prób Teheranu zablokowania Cieśniny Ormuz i ataku na statki.

Według wstępnych danych firmy Kpler, zajmującej się śledzeniem ruchu morskiego, eksport ropy z regionu przekroczył poziom sprzed wojny przez cztery dni w ostatnim tygodniu września, osiągając poziom od 19,5 do 22,5 miliona baryłek dziennie (bpd). Przed wojną wynosił średnio około 18 milionów bpd.

Ten wzrost eksportu ropy naftowej z regionu był dotychczas w dużej mierze przypisywany amerykańskim statkom wyprowadzającym tankowce z Cieśniny Ormuz, w połączeniu z rosnącymi transferami między statkami, które zmniejszają ryzyko narażenia na ataki irańskich rakiet i dronów. Tymczasem fakt, że ceny ropy utrzymują się na wysokim poziomie, analitycy tłumaczą to wciąż wysokimi stawkami ubezpieczeniowymi – napędzanymi obawami przed atakami ze strony Iranu – oraz faktem, że rynek bierze pod uwagę możliwość powrotu do ostrej wojny.

Jednak Michelle Brohard, szefowa działu polityki i ryzyka geopolitycznego w Kpler, przedstawiła inne wyjaśnienie wzrostu eksportu ropy po wysokich cenach. Zasugerowała, że kraje Zatoki Perskiej mogą płacić Iranowi za przepuszczenie swojej ropy – potencjalnie przekazując Teheranowi znaczną część wartości ładunku. Przed wojną przez Cieśninę Ormuz przechodziła jedna piąta światowego eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego.

– Podejrzewam, że istnieje opłata, która zapewnia tym statkom bezpieczną przeprawę – powiedziała. – Podejrzewam również, że te kraje zdają sobie sprawę, że jest to nie do utrzymania z perspektywy eskortowania [statków] przez USA, a także z perspektywy płacenia Iranowi 10 proc. lub 20 proc. ładunku – dodała. – Zaczyna się więc coś, co nazwałabym wyścigiem o to, by wydostać się jak najwięcej, jak najszybciej, zanim wojna się wznowi.