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Premia za ryzyko w obligacjach rządowych strefy euro gwałtownie wzrosła, co jest sygnałem, że obawy dotyczące sytuacji fiskalnej i politycznej Francji zaczynają przenosić się na inne rynki. Rząd Francji ujawnił plany drastycznego zmniejszenia deficytu budżetowego poprzez ograniczenie wydatków i zwiększenie dochodów podatkowych, rozpoczynając debatę, która grozi odsunięciem premiera od władzy i podsyceniem obaw inwestorów o zadłużenie kraju.

Tymczasem amerykańskie obligacje skarbowe i niemieckie zyskiwały, ponieważ inwestorzy poszukiwali bezpiecznych aktywów. Działania te oznaczały odejście od wyprzedaży obligacji, która od tygodni negatywnie wpływa na rynki z powodu szoku cen ropy naftowej, ogromnego zadłużenia rządowego, stabilnego wzrostu gospodarczego i pozyskiwania funduszy na inwestycje w sztuczną inteligencję.

Wyprzedaż globalnego długu wywołała panikę, która uderza we Francję mocniej i szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Nerwy są napięte z powodu nieosiągnięcia celów deficytu, impasu politycznego i przyszłorocznych wyborów prezydenckich, które mogą radykalnie zmienić kierunek rozwoju kraju. Deficyt budżetowy miał się zmniejszyć do 5 proc. w tym roku. Zamiast tego zmierza w przeciwnym kierunku.

– Francja upada. Największy sektor publiczny w gospodarkach rozwiniętych, ogromne regulacje, niekontrolowana imigracja i najwyższe podatki w OECD. Duszenie sektora prywatnego w kraju o wysokim kapitale ludzkim i przedsiębiorczym – wymienia hiszpański ekonomista Daniel Lacalle.

Japoński gigant finansowy sprzedał wszystkie francuskie obligacje

Sumitomo Mitsui DS Asset Management sprzedało wszystkie swoje udziały w francuskich obligacjach rządowych w związku z obawami o sytuację fiskalną kraju, przenosząc środki na niemieckie obligacje skarbowe (Bunds) i krótkoterminowe japońskie obligacje rządowe.

Japońscy inwestorzy wciąż posiadają około 25 bilionów jenów francuskiego długu.

Jeśli więcej z tych pieniędzy trafi do kraju, Francja może być zmuszona do oferowania jeszcze wyższych rentowności, aby przyciągnąć nabywców, podczas gdy obawy fiskalne już obciążają jej rynek obligacji.

– Francuskie obligacje oferowały stosunkowo atrakcyjne opcje carry, ale w związku z ostatnimi wydarzeniami sprzedaliśmy całą naszą pozycję – powiedział Shinji Kunibe, główny zarządzający portfelem w globalnej grupie instrumentów o stałym dochodzie. – Przenosiliśmy te fundusze głównie do obligacji skarbowych, a część do krótkoterminowych obligacji skarbowych japońskich (JGB).

Krótkoterminowe obligacje rządowe Japonii również zyskały w piątek. Rząd premier Sanae Takaichi planuje ustalić szczegółowe koszty związane z pierwszymi pięcioma latami swojej 14-letniej inicjatywy inwestycyjnej o wartości 2,3 biliona dolarów, co stanowi pierwszy krok w kierunku rozwiania niepewności związanej z tym szeroko zakrojonym programem.

– Jedną z rzeczy, na których szczególnie się skupialiśmy, jest stopień, w jakim rządy są zobowiązane do przestrzegania dyscypliny fiskalnej – powiedział Kunibe. W przeciwieństwie do rządu francuskiego, Japonia zaczęła bardziej komunikować się z rynkiem, co dało poczucie bezpieczeństwa.

Dług publiczny Francji nie do ustabilizowania?

– Francuski pakiet fiskalny zapobiegłby osiągnięciu przez deficyt 6,5 proc. PKB w przyszłym roku, ale nie ustabilizowałby długu publicznego – komentują ekonomiści ING.

Jak podkreślają, nie rozwiązałby strukturalnych problemów fiskalnych Francji. Deficyt pozostałby zbyt wysoki, aby ustabilizować wskaźnik zadłużenia, a wydatki i odsetki związane ze starzeniem się społeczeństwa nadal by rosły. Kolejny rząd będzie zatem musiał podjąć kolejne trudne decyzje.

Jak dotąd żaden z głównych kandydatów na prezydenta nie przedstawił wystarczająco szczegółowego planu wyjaśniającego, które wydatki zostaną zmniejszone, które podatki zostaną zmienione, ani jak ostatecznie ustabilizować wskaźnik zadłużenia. – Budżet na 2027 rok mógłby dać Francji trochę czasu. Nie sprawiłby jednak, że problem fiskalny zniknąłby – stwierdzili ekonomiści ING.