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Efektywna rentowność na amerykańskim rynku obligacji o wysokiej rentowności wzrosła o 104 punkty bazowe w ciągu ostatnich 5 tygodni, co stanowi największy wzrost w ciągu 5 tygodni od 17 miesięcy.

W rezultacie spready obligacji korporacyjnych o wysokiej rentowności wzrosły do 3,02 proc., osiągając najwyższy poziom od początku kwietnia.

Odzwierciedla to dodatkowy zysk, którego inwestorzy oczekują średnio, aby utrzymać korporacyjne obligacje śmieciowe zamiast obligacji skarbowych.

Tymczasem średnie spready obligacji korporacyjnych o ratingu CCC, najniższej jakości, wzrosły o 400 punktów bazowych od stycznia, osiągając 968 punktów bazowych, co stanowi najwyższy poziom od listopada 2023 r.

– Rynek przygotowuje się na podobną epizodyczną niestrawność, jaką obserwowaliśmy na rynku obligacji o ratingu inwestycyjnym wcześniej tego lata – powiedziała Amanda Lynam, główna strateg kredytowa Goldman Sachs, w telewizji Bloomberg. – To widać w przypadku obligacji o wysokiej rentowności.

Wrześniowa emisja osiągnęła 38,51 mld USD, co oznacza najbardziej intensywny miesiąc w tym roku na rynku obligacji o wysokiej rentowności. Na ten wzrost wpłynęły duże oferty obligacji śmieciowych, w tym transakcja SoftBank Group Corp. o wartości 10 mld USD. Paramount Skydance Corp. planuje w tym tygodniu pożyczyć 44,4 mld USD za pośrednictwem obligacji o ratingu inwestycyjnym i obligacji o wysokiej rentowności.

Przekroczony szczyt podaży długu związanego z AI

Fala sprzedaży, w połączeniu z pełnym kalendarzem spodziewanych transakcji w dalszej części roku i rosnącą rentownością obligacji, zmniejsza spready obligacji korporacyjnych, powiedziała Lynam. Dodatkowa rentowność, której inwestorzy żądają, aby utrzymać korporacyjne obligacje śmieciowe w stosunku do obligacji skarbowych, wzrosła o 12 punktów bazowych do 294 punktów bazowych na zamknięciu w piątek, osiągając najwyższy poziom od kwietnia, według danych indeksu Bloomberga.

Średnie spready dla obligacji o ratingu CCC, najniższego poziomu jakości, zamknęły się na poziomie 968 punktów bazowych, najwyższym od listopada 2023 r.

– Na jakim poziomie wyższa zmienność stóp procentowych zmniejsza zaufanie inwestorów do inwestowania w kredyty korporacyjne? – zapytała Lynam. – To był naprawdę silny czynnik sprzyjający utrzymaniu spreadów na stabilnym poziomie. Dlatego właśnie temu przyglądamy się najuważniej.

Goldman oszacował, że w tym roku podaż związana z inicjatywami związanymi ze sztuczną inteligencją na rynkach długu wyniosła prawie 600 mld USD. Tylko około 40 proc. pochodziło od podmiotów o dużej skali, co pokazuje skalę ekspozycji związanej ze sztuczną inteligencją.

Zespół Goldman preferuje BBB w przypadku obligacji o ratingu inwestycyjnym, ponieważ większość długu związanego ze sztuczną inteligencją pochodzi od emitentów o ratingach AA i BB.

– Prawdopodobnie przekroczyliśmy szczyt podaży w 2026 roku w przypadku tematu związanego ze sztuczną inteligencją, ponieważ pojawiło się pewne znużenie i niestrawność, a myślę, że rok 2027 będzie czynnikiem przyspieszającym – powiedział Lynam.

Presja na niektóre segmenty rynku akcji

Wyższe rentowności, które wywierają presję na konsumentów i pożyczkobiorców korporacyjnych i coraz bardziej obciążają pewne segmenty rynku akcji, raczej nie znikną w najbliższym czasie. Indeks S&P 500 zakończył trzeci kwartał niewielkim, 2-proc. wzrostem, ponieważ firmy z branży sztucznej inteligencji nadal napędzały wzrosty na szerszym rynku. W tym kwartale pojawiły się jednak również sygnały, że wyższe rentowności wywierały presję na niektóre sektory rynku akcji.

Jak pisze New York Times, spółki użyteczności publicznej, które zaciągają znaczne pożyczki na rynku obligacji, pozostały w tyle za indeksem, tracąc ponad 13 proc. w tym kwartale. Indeks Russell 2000, obejmujący mniejsze spółki, które również są narażone na zmiany kosztów finansowania zewnętrznego, spadł w trzecim kwartale o 7,2 proc., kończąc pięć kolejnych kwartałów wzrostów.