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Presja na globalnych rynkach obligacji rządowych coraz bardziej uwidacznia wewnętrzne słabości Francji, a francuskie obligacje skarbowe (OAT) radzą sobie gorzej niż niemieckie obligacje skarbowe (Bund), ponieważ inwestorzy żądają wyższej premii za utrzymanie długu tego kraju.

Ponowne osłabienie odzwierciedla coś więcej niż tylko ogólny globalny wzrost rentowności. Francja zmaga się z wolniejszym wzrostem gospodarczym, utrzymującym się deficytem budżetowym, rosnącymi kosztami obsługi długu i niepewnością związaną z wyborami prezydenckimi w 2027 roku. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ryzyko związane z Francją ponownie znajduje się w centrum uwagi europejskiego rynku obligacji.

Długoterminowa sytuacja fiskalna Francji jest trudna

Słabość francuskiego rynku obligacji jest coraz częściej postrzegana jako problem specyficzny dla danego kraju, a nie po prostu kolejna konsekwencja rosnących globalnych rentowności.

Rząd niedawno obniżył prognozę wzrostu na 2026 rok z 0,7 proc. do 0,5 proc., powołując się na słabszą koniunkturę gospodarczą, niestabilność polityczną, wyższe koszty energii i wzrost kosztów kredytów.

Ta gorsza perspektywa utrudnia rządowi osiągnięcie celów fiskalnych. Francja planowała zmniejszyć deficyt budżetowy do 5 proc. PKB w 2026 roku, ale urzędnicy przyznają teraz, że cel ten prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty.

Długoterminowa sytuacja fiskalna jest już trudna. Oficjalna ocena pogarszającej się sytuacji finansów publicznych Francji pokazuje, że deficyt publiczny wyniósł 5,1 proc. PKB w 2025 roku, a dług publiczny osiągnął 115,7 proc. PKB.

Ta kombinacja sprawia, że Francja jest bardziej narażona na wzrost kosztów pożyczek. Wyższe rentowności zwiększają kwotę, jaką rząd musi przeznaczyć na obsługę długu, zmniejszając przestrzeń fiskalną dostępną na inne wydatki i utrudniając redukcję deficytu.

Koszty obsługi długu już gwałtownie wzrosły, a wydatki odsetkowe szacuje się na około 65 miliardów euro, co obecnie plasuje się wśród największych zobowiązań wydatkowych rządu.

Spread między OAT a niemieckimi obligacjami odzwierciedla obawy dotyczące Francji

Najwyraźniejszym sygnałem obaw inwestorów jest rosnąca różnica między rentownością francuskich i niemieckich obligacji skarbowych.

Niemieckie obligacje skarbowe (Bund) są powszechnie traktowane jako benchmarkowe, bezpieczne aktywa w strefie euro, co oznacza, że różnica między rentownością francuskich OAT a rentownością niemieckich obligacji skarbowych (Bund) stanowi ważny miernik dodatkowej rekompensaty, jakiej inwestorzy oczekują za posiadanie francuskiego długu państwowego.

Koszty 10-letnich kredytów we Francji wzrosły ostatnio do około 4,7 proc., poziomu nieobserwowanego od czasu globalnego kryzysu finansowego.

Presja jest widoczna również w dalszej części krzywej. Oficjalne dane z francuskiego rynku obligacji pokazują, że rentowności francuskich papierów wartościowych o dłuższym terminie zapadalności nadal rosły do końca września, co podkreśla, jak obawy rozprzestrzeniają się poza krótkoterminowe oczekiwania polityczne.

Na początku 2026 roku francuska premia za ryzyko pozostawała stosunkowo niska, pomimo wyższych rentowności obligacji skarbowych. Do czerwca spread między 10-letnimi obligacjami OAT a obligacjami Bund wzrósł jedynie nieznacznie, mimo że rentowności obligacji sektora publicznego rosły. Urzędnicy ostrzegali jednak wówczas, że brak poprawy sytuacji fiskalnej może osłabić zaufanie inwestorów i zwiększyć ryzyko refinansowania.

To ostrzeżenie staje się obecnie bardziej aktualne, ponieważ zarówno rentowności, jak i spready rosną.

Ryzyko polityczne staje się częścią handlu obligacjami

Perspektywy polityczne Francji dodają kolejny poziom niepewności.

Wybory prezydenckie w 2027 roku zbliżają się w czasie, gdy obecny rząd zmaga się z wdrożeniem znaczącej konsolidacji fiskalnej bez szerszego poparcia parlamentarnego.

Niedawne sondaże wskazują, że Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon należą do najsilniejszych kandydatów w scenariuszach wyborów prezydenckich w 2027 roku.

Dla inwestorów w obligacje kluczową kwestią nie jest po prostu to, który kandydat wygra sondaże. Większym zmartwieniem jest to, jak przyszłe rządy podejdą do kwestii wydatków, opodatkowania, redukcji zadłużenia i zobowiązań fiskalnych Francji w ramach Unii Europejskiej.

Rynki zazwyczaj żądają wyższej premii za ryzyko w przypadku większej niepewności co do przyszłej polityki fiskalnej, zwłaszcza gdy poziom zadłużenia kraju jest już wysoki.

Francja nie może polegać wyłącznie na EBC

Kolejnym istotnym ograniczeniem jest to, że Francja nie może po prostu zakładać, że Europejski Bank Centralny przejmie presję rynkową.

Prezes francuskiego banku centralnego ostrzegł, że kraj nie może polegać na interwencji EBC w rozwiązaniu swoich problemów fiskalnych. Każde zastosowanie nadzwyczajnych europejskich mechanizmów wsparcia zależałoby zasadniczo od tego, czy kraj ten wykaże się wiarygodnymi krokami w kierunku przywrócenia stabilności fiskalnej.

To nakłada na rząd francuski większą odpowiedzialność za przedstawienie przekonującej strategii redukcji deficytu.

Konsekwencja dla inwestorów jest oczywista: jeśli Francja nie ustabilizuje swoich finansów publicznych i nie zmniejszy niepewności związanej z przyszłą polityką fiskalną, presja na obligacje skarbowe (OAT) może się utrzymywać, nawet jeśli globalne rynki obligacji w końcu się uspokoją.

Poszerzający się spread między obligacjami skarbowymi (OAT) a obligacjami skarbowymi (Bund) stanowi zatem coś więcej niż tylko techniczny ruch na rynku obligacji. Staje się on coraz bardziej rynkowym miernikiem zaufania do zdolności Francji do jednoczesnego radzenia sobie z wysokim zadłużeniem, słabym wzrostem gospodarczym i niepewnością polityczną.