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Używany samochód w cenie od 10 000 do 15 000 USD ma dziś średnio prawie dziewięć lat i przebieg 98 000 mil, według serwisu motoryzacyjnego Edmunds. W 2019 roku za ten sam budżet kupiono samochód mający mniej niż pięć lat i przebieg około 58 000 mil.

Kłopot zaczyna się od nowych samochodów, które sprzedają się po rekordowych cenach i ostatecznie osiągają wysokie ceny, gdy trafiają na rynek wtórny. Nowy 4Runner kosztuje teraz około dwa razy więcej niż Young, a nawet podstawowa Honda Civic zaczyna się od 25 000 USD. Dla kupujących z mniejszym budżetem oznacza to coraz częściej zadowalanie się starszymi pojazdami z większym przebiegiem, które częściej wymagają napraw.

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Rynek samochodów używanych w USA uległ gruntownej przebudowie

Przez lata rynek samochodów używanych stanowił niezawodną alternatywę dla osób kupujących po raz pierwszy, konsumentów, którzy chcieli uniknąć gwałtownej utraty wartości nowych samochodów, oraz dla tych, których rynek nowych samochodów nie był w stanie obsłużyć. Jednak dane Edmunds z drugiego kwartału 2026 roku pokazują, że rynek samochodów używanych uległ gruntownej przebudowie, a presja cenowa najbardziej uderza w segment samochodów podstawowych.

Ta zmiana w zakresie przystępności cenowej zaczyna się od tradycyjnego punktu odniesienia na rynku samochodów używanych: pojazdów trzyletnich.

W drugim kwartale 2026 roku średnia cena transakcyjna (ATP) trzyletnich używanych samochodów osiągnęła rekordowy poziom, wynoszący 32 461 USD, co stanowi wzrost o 4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i o 15,5 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2021 roku, kiedy to ograniczenia podaży związane z pandemią po raz pierwszy zaczęły zmieniać rynek samochodów używanych. Poprzedni rekord z 2022 r. wynosił 31 628 USD. Od 2020 r. średnia cena trzyletniego pojazdu wzrosła o 9701 USD, czyli o 43 proc.

Pomimo wyższych cen, trzyletnie używane samochody sprzedawały się równie szybko jak rok temu, spędzając średnio 38 dni na placach dealerskich zarówno w drugim kwartale 2025 roku, jak i w drugim kwartale 2026 roku – to znak, że kupujący nadal są skłonni płacić rekordowe ceny, zamiast czekać na ich obniżkę.

Kurczy się rynek samochodów używanych poniżej 20 000 USD

Najbardziej uderzająca zmiana na rynku samochodów używanych ma miejsce poniżej 20 000 USD.

W drugim kwartale 2019 roku pojazdy sprzedawane za mniej niż 20 000 USD stanowiły 55,2 proc. wszystkich samochodów używanych. W drugim kwartale 2026 roku udział ten spadł do 31,8 proc. Inne porównania z tego samego okresu pokazują podobną sytuację. Udział pojazdów sprzedawanych za mniej niż 15 000 USD spadł prawie o połowę, z 31,6 proc. do 17,8 proc., podczas gdy udział pojazdów sprzedawanych za 50 000 USD i więcej wzrósł prawie czterokrotnie, z 2,3 proc. do 8,3 proc.

Te zmiany nie są jedynie wynikiem przesunięcia się kupujących w stronę wyższej klasy. Odzwierciedlają one lata wzrostu cen wynikające z niedoboru dostępnych samochodów używanych, który zepchnął wiele popularnych samochodów używanych do wyższych przedziałów cenowych, pozostawiając znacznie mniej przystępnych cenowo opcji niż zaledwie siedem lat temu.

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Mniej droższych modeli w wyższych cenach oznacza wyższe zyski

Przez dwie dekady poprzedzające pandemię COVID-19 nowe modele były przystępne cenowo, a coraz więcej kupujących brało leasing. Konkurujący producenci samochodów oferowali duże rabaty, tanie leasingi i finansowanie 0 proc., aby zwiększyć sprzedaż. Leasingi te co roku wysyłały na komisy mnóstwo samochodów z niskim przebiegiem.

Problemy z łańcuchem dostaw podczas pandemii negatywnie wpłynęły na sprzedaż, ale dały firmom motoryzacyjnym nauczkę: produkcja mniejszej liczby modeli w droższych cenach oznacza lepsze zyski i nagrody dla inwestorów giełdowych.

Po latach statycznych wahań cen akcji, General Motors i Ford Motor przyciągnęły uwagę inwestorów, między innymi dzięki sile zysków popartej ceną i podniesionym prognozom zysków w tym roku. W raporcie zysków za drugi kwartał GM chwalił się średnią ceną sprzedaży pojazdów wynoszącą 52 000 USD i zachętami do sprzedaży niższymi niż u większości konkurentów. Podobne wyniki osiągnął Ford, który poinformował, że ceny netto pomogły mu zwiększyć kwartalny zysk o 200 mln USD.

GM wprowadzi na rynek nowe wersje swoich pickupów Chevrolet Silverado i GMC Sierra jeszcze w tym roku. Ponieważ kupujący płacą więcej za przeprojektowane modele, dyrektor finansowy GM, Paul Jacobson, powiedział inwestorom podczas tegorocznego spotkania z inwestorami Morgan Stanley, że „istnieje potencjał cenowy”.

Chociaż może to brzmieć jak „greedflation” – faworyzowanie wysokich marż nad pozyskiwaniem nowych klientów – po części jest to konieczność, powiedziała Diane Swonk, główna ekonomistka KPMG. Cła Trumpa kosztowały producentów samochodów miliardy dolarów, a wojna z Iranem zwiększyła koszty energii, zwłaszcza oleju napędowego, którego kierowcy ciężarówek potrzebują do transportu części i pojazdów po Ameryce Północnej.

Amerykańscy dealerzy walczą o używane samochody

Przeciętny nowy samochód kosztuje obecnie 50 000 USD. Ponieważ samochody tracą około 40 proc. swojej wartości po trzech latach, przeciętny używany pojazd kosztuje ponad 30 000 USD. W 2019 roku cena sprzedaży wynosiła około 20 000 USD, podaje Edmunds.

Te zawyżone ceny ostatecznie trafiają na rynek samochodów używanych, który notuje niższe zapasy z powodu spadku liczby umów leasingowych. Przed pandemią COVID-19 Amerykanie leasingowali około 4 milionów pojazdów rocznie, z których większość sprzedawała się jako używane po trzech lub czterech latach. - W tym roku branża jest na dobrej drodze do leasingu 2,5 miliona pojazdów, co może ograniczyć rynek samochodów używanych w dającej się przewidzieć przyszłości - powiedział Ivan Drury, dyrektor ds. analiz w Edmunds.

Dodał, że producenci samochodów nie oferują już niskooprocentowanych umów leasingowych jak kiedyś, ponieważ zachęty są zbyt wysokie w obecnym otoczeniu stóp procentowych, dlatego wolą sprzedawać pojazdy.

– Po prostu nie mamy rotacji klientów – powiedziała Swonk.

– Używane samochody sprzedawane za mniej niż 20 000 USD są trudniejsze do znalezienia i mają wysoki przebieg, a dealerzy muszą o nie walczyć – powiedział Rhett Ricart, właściciel wielu salonów dealerskich w Columbus w stanie Ohio.