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Główny ekonomista Apollo, Torsten Slok, przewiduje, że agenci AI, tacy jak Muse Mety, będą mogli dokonywać rozsądnych ruchów finansowych, takich jak przelewanie gotówki z rachunku bieżącego na rachunek oszczędnościowy o wysokim oprocentowaniu.

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Slok powiedział, że osobisty agent firmy Meta, Muse, i podobni agenci-asystenci wykorzystujący sztuczną inteligencję będą mogli wkrótce automatycznie przelewać gotówkę gospodarstw domowych na konta o wysokim oprocentowaniu, zamiast pozostawać na 0,1 proc. średniej krajowej w przypadku kont bieżących.

Podkreślił, że firmy takie jak Revolut, SoFi, Varo, LendingClub i Wealthfront płacą od 3,3 proc. do 5 proc. rocznych odsetek od depozytów. To daje około 100 USD rocznych odsetek od salda 10 000 USD, w porównaniu z zaledwie 10 USD na rachunkach bieżących.

Dlatego argumentuje, że powszechne wykorzystywanie przez gospodarstwa domowe sztucznej inteligencji agentowej do inwestowania może narazić banki – które są uzależnione od tanich depozytów w celu tworzenia kredytów – na ryzyko, co stanowi zagrożenie dla całego systemu finansowego.

– Gdyby każde gospodarstwo domowe korzystało z agentów AI w celu optymalizacji zwrotu z sald gotówkowych, banki mogłyby stracić znaczną część tanich depozytów, na których opierają udzielanie pożyczek, co stanowiłoby problem dla całego systemu finansowego – zauważył Slok.

Wall Street zdaje sobie już sprawę, że agenci AI mogą pomóc klientom uzyskać lepsze warunki transakcji gotówkowych.

„Uważamy, że sortowanie depozytów – płynne przenoszenie nadwyżki płynności do alternatyw o wyższej rentowności – stanowi realne zagrożenie dla marży odsetkowej netto w branży” – napisał analityk Bank of America, Ebrahim Poonawala, w notatce do klientów.

Agenci AI mogą monitorować salda w czasie rzeczywistym

Asystenci-agenci to potencjalnie zupełnie nowy obszar dla konsumentów, a finanse osobiste postrzegane są jako wyraźny obszar ich możliwości.

Finansowanie agentowe odnosi się do sztucznej inteligencji, która działa, a nie tylko odpowiada. Agenci ci mogą monitorować salda w czasie rzeczywistym, porównywać zwroty między instytucjami, przenosić niewykorzystane środki na konta o wyższej rentowności i w odpowiednim czasie odzyskiwać je na potrzeby rachunków.

Szacunki wielkości rynku są bardzo zróżnicowane. Mordor Intelligence szacuje wartość agentowej sztucznej inteligencji w usługach finansowych na 7,78 mld USD w 2026 roku i prognozuje 43,52 mld USD do 2031 roku. MarketsandMarkets szacuje węższy segment agentów AI na około 845 mln USD w 2025 roku.

Akcje amerykańskich banków spadają

Po raz pierwszy w historii bank z korzeniami fintechowymi znalazł się w pierwszej 50-tce na liście amerykańskich banków z największą liczbą depozytów. SoFi Bank, N.A., miał na koniec czerwca depozyty o wartości 46,8 mld USD, co plasowało go na 47. miejscu na liście.

Tymczasem między lipcem 2025 a czerwcem 2026 roku liczba banków w USA spadła o największą wartość od sześciu lat. Pod koniec czerwca w Stanach Zjednoczonych działało 4249 banków, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z 13 002 w 1994 roku.

Mimo że konsumenci nadal wydają pieniądze, a firmy zaciągają pożyczki – co jest korzystne dla działalności banków – ich akcje w ostatnich tygodniach gwałtownie spadły, co spowodowało, że indeks KBW Bank, obejmujący 24 duże banki, banki regionalne i kasy oszczędnościowe, osiągnął 17 sierpnia 52-tygodniowe maksimum na poziomie 195,55. Obecnie zmierza w kierunku korekty – od tego czasu spadł o 10,2 proc. („korekta” oznacza spadek o 10 proc. lub więcej) do 175,57 USD w piątek, a w poniedziałek spadł o kolejne 1,5 proc. Jak zauważył Matt Phillips z Axios, akcje banków odnotowały w zeszłym tygodniu spadek ze względu na łatwość, z jaką nowy, popularny agent AI firmy Meta, Muse, może pomóc klientom zaoszczędzić pieniądze poprzez anulowanie subskrypcji lub znalezienie lepszych ofert.

Ma to potencjalnie duże znaczenie dla banków, ponieważ bezwładność klientów i uciążliwość związana z przenoszeniem rachunków bankowych od dawna pozwalają im oferować bardzo niskie oprocentowanie depozytów, co w efekcie obniża koszty pożyczek bankowych.

Co najmniej jedno badanie wykazało, że Amerykanie utrzymują swoje rachunki bieżące średnio przez 19 lat.