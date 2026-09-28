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Jak wynika z badania konsumentów przeprowadzonego przez Uniwersytet Michigan, nastroje Amerykanów we wrześniu spadły do najniższego poziomu od czterech miesięcy na skutek obaw, że rosnąca inflacja obniży siłę nabywczą gospodarstw domowych. W tym roku nastroje pogorszyły się we wszystkich grupach wiekowych, ze względu na wykształcenie, miejsce zamieszkania, przynależność polityczną i dochody.

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Spadek ten wynikał z wyższych kosztów utrzymania, w tym wyższych cen paliw, utrzymującej się inflacji, rosnących stóp procentowych kredytów hipotecznych i niższej siły nabywczej.

Indeks spadł o 15 proc. w porównaniu ze styczniem. Uniwersytet Michigan poinformował, że opinie konsumentów na temat bieżącej i przewidywanej kondycji finansów osobistych w nadchodzącym roku osłabły o około 10 proc., a obawy dotyczące wysokich cen nadal rosną.

Rosną oczekiwania inflacyjne Amerykanów

W tym miesiącu o około 10 proc. pogorszyły się prognozy dotyczące bieżących i nadchodzących finansów osobistych, a obawy dotyczące wysokich cen nadal rosły.

Oczekiwania inflacyjne na przyszły rok wzrosły z 4,0 proc. w sierpniu do 4,6 proc. we wrześniu, osiągając najwyższy poziom od czerwca i znacznie przekraczając 3,4 proc. odnotowane w lutym, przed wybuchem wojny z Iranem. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne wzrosły do 3,4 proc., przekraczając przedział z 2,8 proc. do 3,2 proc. w 2024 roku.

Odsetek respondentów, którzy w odpowiedziach na pytania dotyczące gospodarki wymienili wyłącznie benzynę, wzrósł we wrześniu do 31 proc. po dwumiesięcznym spadku. The Hill łączy gwałtowny wzrost cen benzyny i oleju napędowego z faktyczną blokadą Cieśniny Ormuz, przez którą eksportuje się 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej, w czasie wojny USA z Iranem.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego (American Automobile Association), średnia cena benzyny w kraju osiągnęła w piątek 4,49 USD za galon, czyli o 1,34 USD więcej niż rok wcześniej. Średni koszt oleju napędowego wynosił 6,50 USD za galon.

Demokraci i republikanie zgodni: perspektywy gospodarcze pogorszyły się od początku roku

Krótkoterminowe prognozy dotyczące warunków gospodarczych gwałtownie spadły w związku z ponownymi obawami, że wysokie ceny paliw i narastające spory handlowe mogą mieć wpływ na całą gospodarkę. Warunki zakupu dóbr trwałego użytku nieco się poprawiły, częściowo dzięki przekonaniu, że dokonanie takich zakupów teraz pomoże konsumentom uniknąć wyższych cen w przyszłości.

– Ludzie bardzo martwią się o przyszłość, nie widzą rychłego zakończenia wojny z Iranem i niewątpliwie wielu martwi się wpływem sztucznej inteligencji – powiedział Dean Baker, makroekonomista i współzałożyciel Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych.

– Sytuacja prawdopodobnie utrzyma się na niskim poziomie, dopóki wojna się nie skończy, a znacznie się pogorszy, jeśli bańka spekulacyjna na sztucznej inteligencji pęknie – dodał.

– Ogólnie rzecz biorąc, wywiady pokazują, że w całym spektrum politycznym panuje powszechna zgoda co do tego, że perspektywy gospodarcze pogorszyły się od początku roku – powiedziała Joanne Hsu, dyrektor ds. badań konsumenckich. – Po szczególnie dużym spadku nastrojów w tym miesiącu, nastroje republikanów są obecnie o 20 proc. niższe niż w styczniu 2026 roku Demokraci stracili 13 proc. w tym samym okresie.

Darrell West, starszy pracownik naukowy w Brookings Institution, powiedział, że niskie nastroje konsumentów mogą stanowić wyzwanie dla republikanów przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi.

– Martwienie się ludzi o swoją przyszłość ekonomiczną powoduje, że czują się źle wobec partii kontrolującej rząd. Stanowi to zagrożenie dla urzędujących republikanów ubiegających się o reelekcję – powiedział West.