Gospodarcze cele nowej koalicji

Z całą pewnością możemy też liczyć na uwolnienie, przynajmniej częściowe, zakazu handlu w niedzielę. Praca w niedzielę będzie zapewne dobrowolna i opłacana wyżej niż w zwykłe dni. Będzie też dodatkowy dzień wolny w tygodniu za pracę w niedzielę. Tak przynajmniej zapowiadały KO, Trzecia Droga i Lewica.

Ważnym elementem programu gospodarczego nowego rządu będzie oczywiście energetyka. Tu spodziewać się należy zwrotu w kierunku energii odnawialnej i usunięcia kłód, które rzucał jej pod nogi obecny rząd. Wszystkie ugrupowania rysującej się nowej koalicji rządowej mówiły o zielonej transformacji naszej energetyki. Jej częścią będzie najpewniej energetyka atomowa. Czeka nas także przyspieszenie odchodzenia od węgla.

Zmiana rządów oznacza też najprawdopodobniej poprawę klimatu wokół unijnej waluty. Wprawdzie na nasze pytanie o przyjęcie euro KO, Trzecia Droga i Lewicy odpowiedziały, że to zależy, ale ich ostrożność budziła przede wszystkim obecna niegotowość naszej gospodarki na taką operację. Przejście na euro zapewne znajdzie się na celowniku nowego rządu, bowiem Polska pozostaje jednym z niewielu krajów UE bez tej waluty.

Można się też spodziewać przynajmniej częściowego odejścia od tzw. podatku Belki.

Kwestie sporne

Te mogą się pojawić wokół przyszłości transferów socjalnych. Wprawdzie KO, Trzecia Droga i Lewica zapowiedziały utrzymanie istniejących programów, ale dotyczyło to przede wszystkim 500+ i obietnicy 800+. Co do 13., a zwłaszcza 14. emerytury wydaje się, że już takiej zgody nie było, choć przed wyborami politycy wypowiadali się na ten temat bardzo ostrożnie. Wszystko to rozwiązania szalenie kosztowne dla budżetu, przy tym rozdawane „jak leci”. Ekonomiści od dawna zalecali tymczasem rewizję kryteriów przyznawania tych świadczeń i można się spodziewać, że ona nastąpi. Lewica zapowiedziała wprowadzenie mechanizmu waloryzacji świadczeń socjalnych, co może, ale nie musi, tym planom zaszkodzić.

Ekonomiści mówią o potrzebie odpolitycznienia gospodarki. I dość zgodnie podpowiadają, że najlepszym na to sposobem jest prywatyzacja firm należących do państwa. Potrzebę odpolitycznienia dostrzegają też przyszli koalicjanci rządzący, ale o szczegółach działań do niej zmierzających mówili raczej ostrożnie.