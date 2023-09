Bezpartyjni Samorządowcy

Tak. Pod warunkiem rzetelnej weryfikacji tożsamości imigrantów i ze szczególnym uwzględnieniem imigrantów z bliskich nam kulturowo państw. Polska potrzebuje dodatkowej siły roboczej dla zdynamizowania rozwoju gospodarczego.

12. Przyjęcie euro w Polsce NIE



Nie. W najbliższym czasie przyjęcie euro nie leży w interesie bezpieczeństwa ekonomicznego Polski.

13. Odpolitycznienie gospodarki, w tym prywatyzacja „niestrategicznych” aktywów TO ZALEŻY



To zależy. Odpolitycznienie gospodarki jak najbardziej tak – to musi być domena najlepszych menedżerów wybieranych z klucza merytorycznego, a nie partyjnego. Do wyjaśnienia pozostaje kwestia wyrażenia „niestrategiczne aktywa” – niezbędne jest tu doprecyzowanie znaczenia tego terminu.