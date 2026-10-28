Chociaż w tym roku WIG20 zyskał na wartości już ponad 30 proc., to nie wszystkie spółki wchodzące w skład tego indeksu mogą pochwalić się wzrostami. Dobrze o tym wiedzą akcjonariusze Kruka, którzy w tym roku przeżywają trudne chwile. Od początku roku papiery windykatora zostały przecenione o ponad 25 proc. W środę znów mieliśmy do czynienia z krwistą czerwienią. W połowie notowań akcje Kruka traciły na wartości około 6 proc. Spółka rozczarowuje przede wszystkim wynikami finansowymi. Po trzech kwartałach zysk netto spółki wynosił 750 mln zł – to o 14 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

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– Nie jesteśmy zadowoleni z poziomu tegorocznych zysków. Osiągnęliśmy ponad 750 mln zł zysku netto, co pozostaje solidnym wynikiem, ale jest on niższy niż rok temu i poniżej naszych oczekiwań. Główną przyczyną są spłaty niższe od zakładanych, co przekłada się na niższe przychody. Jednocześnie Kruk utrzymuje bardzo wysoką zdolność generowania gotówki, mocny bilans i bardzo dobry dostęp do finansowania – wskazuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Obecne otoczenie wymaga od nas jeszcze większego nacisku na efektywność. Kontynuujemy transformację cyfrową, coraz szerzej wykorzystujemy technologię, dane i automatyzację, a równolegle pracujemy nad uproszczeniem organizacji i sposobu jej zarządzania. Chcemy, aby Kruk był bardziej produktywny, efektywny kosztowo i jeszcze lepiej przygotowany do kolejnego etapu rozwoju. – dodaje Piotr Krupa.

Temat słabszych wyników wybrzmiał też przy okazji konferencji wynikowej spółki.

– Patrząc na sytuację po III kwartale widzimy ryzyko, że wyniki tegoroczne na poziomie zysku netto będą niższe niż wyniki roku ubiegłego. Jesteśmy w procesie biznesplanowania, patrzymy na całość sytuacji, na kolejny rok i lata kolejne i naszym celem jest wypracowanie planu, w którym spróbujemy skompensować to, czego nam zabrakło teraz, żeby pokazać wzrost w kolejnych okresach. W grudniu wrócimy z podsumowaniem i aktualizacją naszego poglądu na przyszłość firmy – wskazywał Michał Zasępa, członek zarządu Kruka. Jednocześnie spółka zasygnalizowała niższe niż wcześniej zapowiedziane inwestycje w nowe portfele wierzytelności. – Jeszcze parę miesięcy temu myśleliśmy, że poziom inwestycji 2,5 mld zł lub więcej jest w naszym zasięgu. Dziś sądzimy, że to raczej jest około 2 mld zł – podkreślał Zasępa.

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Samych przetargów na pakiety wierzytelności nie powinno jednak zabraknąć. Mimo tego Kruk do nowych zakupów podchodzi ostrożnie. – Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w rynku i mamy do tego odpowiednie finansowanie. Nie będziemy jednak dzisiaj istotnie obniżać oczekiwanych stóp zwrotu tylko po to, by osiągnąć poziom wyższych inwestycji. Czekamy. Wolimy inwestować mniej, ale z odpowiednią oczekiwaną rentownością – mówił Piotr Krupa.

Maciej Bobrowski, analityk DM BDM, jasno jednak wskazuje, że wyniki Kruka są rozczarowaniem. – Obecne uwarunkowania biznesowe skłaniają nas do rewizji w dół założeń dotyczących średnioterminowej ścieżki wyników spółki. Zwracamy uwagę na historycznie niski poziom indeksu spłat (relacja spłat rzeczywistych do planowanych), który wyniósł 101 wobec 104,5 w Q2 2026 i 103,6 w Q1 2026. Miniony kwartał nadal charakteryzował się relatywnie niskim poziomem nakładów na zakup nowych portfeli. Spółka w dalszym ciągu wskazuje na wysoki poziom konkurencji na rynku obrotu portfelami wierzytelności. Jednocześnie prezes spółki zasygnalizował, iż Q4 2026 powinien być okresem „intensywnej” aktywności przetargowej – podkreślił Bobrowski.