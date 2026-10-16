EBITDA gotówkowa za trzy kwartały tego roku została oszacowana na kwotę 2052 mln zł. Szacunkowy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec września 2026 to 2,7. – Szacujemy, że poziom zysku netto w III kwartale może wynieść 198 mln zł i wynik narastająco po trzech kwartałach będzie wówczas niższy niż rok wcześniej. Negatywny wpływ na szacowane wyniki miały niższe niż operacyjnie planowaliśmy spłaty z portfeli wierzytelności, głównie w Hiszpanii i Rumunii. W samym tylko trzecim kwartale odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych wyniosły 8 mln zł w porównaniu do 64 mln zł rok wcześniej, a narastająco 87 mln zł wobec 192 mln zł. Niższe pozytywne odchylenia przekładają się wprost na niższe przychody rok do roku, ale mają też wpływ na rozpoznanie łącznie niższej niż się spodziewaliśmy pozytywnej aktualizacji prognozy wpływów z portfeli. W efekcie szacowany zysk netto jest niższy w porównaniu do poprzedniego roku, ale nasza sytuacja finansowa pozostaje bardzo mocna. EBITDA gotówkowa może być najwyższa historycznie dla pierwszych trzech kwartałów – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka i dodaje: – Do września zainwestowaliśmy ponad 1,2 mld zł w portfele wierzytelności. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową i możliwości operacyjne, aby realizować inwestycje. Zmienił się natomiast rynek. Konkurencja jest większa, a część graczy akceptuje niższe oczekiwane stopy zwrotu. My nie chcemy iść tą drogą. Wolimy chronić jakość naszych inwestycji, nawet jeśli oznacza to mniejszą skalę działania przez jakiś czas. Nadal widzimy atrakcyjne możliwości na rynku, ale nie będziemy kupować wzrostu za wszelką cenę. To jest ważne, bo Kruk ma dzisiaj mocne aktywa, które będą generowały przepływy gotówkowe przez wiele kolejnych lat. Dlatego coraz większą uwagę poświęcamy produktywności, technologii i lepszemu wykorzystaniu danych. Nasze podejście do alokacji kapitału ewoluuje. Jeśli pojawią się atrakcyjne portfele, mamy odpowiednie finansowanie, żeby z nich skorzystać. Ale jeśli takich możliwości będzie mniej, a bilans pozostanie bezpieczny, nadwyżka kapitału powinna wracać do akcjonariuszy – powiedział Piotr Krupa.

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Akcje Kruka pod presją podaży

Akcjonariusze Kruka w tym roku przeżywają trudne chwile. Akcje spółki od stycznia potaniały o 25 proc. Poprzedni cios podaży przyszedł, kiedy spółka opublikowała dane operacyjne za III kwartał. W III kwartale 2026 roku spłaty z portfeli nabytych przez grupę Kruk wyniosły 960 mln zł, mniej o 5 proc. r/r i o 8 proc. mniej w porównaniu do spłat z II kwartału 2026. Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych w trzecim kwartale 2026 roku wyniosły 8 mln zł. Spłaty od stycznia do września 2026 wyniosły łącznie 2,97 mld zł, więcej o 2 proc. r/r. Po tych danych akcje Kruka na GPW potaniały o blisko 8 proc. Na szacunkowy wynik netto za III kwartał inwestorzy nie mogli zareagować, bo dane ukazały się już po sesji.