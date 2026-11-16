Początek tygodnia nie układa się pomyślnie dla złotego, który ustanawia kolejne rekordy słabości. Poniedziałkowy handel przyniósł kontynuację jego osłabienia w relacji do dolara, którego kurs osiągnął poziom 4 zł. Tak wysoko amerykańska waluta nie była wyceniana od ponad 20 miesięcy. Mniejsze zmiany notuje euro, którego notowania ustabilizowały się powyżej 4,40 zł.

Reklama Reklama

Dolar rośnie w siłę w oczekiwaniu na kolejne podwyżki stóp

Złoty w dalszym ciągu pozostaje mocno uzależniony od czynników globalnych, które nie są dla niego sprzyjające. Głównym wyzwaniem jest umacniający się na globalnym rynku dolar, wspierany oczekiwaniami na kolejne podwyżki stóp procentowych w Stanach. – Negatywna presja z rynków globalnych rzutuje w poniedziałek na złotego, w efekcie EURPLN pozostaje ponad poziomem 4,40, a USDPLN testuje barierę 4,00. Na rynku globalnym para EURUSD zbliża się do kluczowych 1,10. Siła dolara to wynik utrzymujących się oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych przez FED w najbliższych miesiącach, oraz utrzymujących się napięć na rynkach akcji na fali kolejnej wyprzedaży w sektorze półprzewodników – wskazuje w komentarzu porannym Marek Rogalski, główny analityk rynkowy DM BOŚ.