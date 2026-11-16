Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Na rynku globalnym para EURUSD zbliża się do kluczowych 1,10. Siła dolara to wynik utrzymujących się oczekiwań, co do podwyżek stóp procentowych przez FED w najbliższych miesiącach, oraz utrzymujących się napięć na rynkach akcji na fali kolejnej wyprzedaży w sektorze półprzewodników. Opublikowana w piątek inflacja PPI za październik nie była wyższa od oczekiwań rynków, ale efektu ulgi nie było - inwestorzy zwrócili uwagę na kolejne, jastrzębie komentarze przedstawicieli FED - w efekcie rynek nadal utrzymuje dość agresywną wycenę podwyżek stóp (w 2027 r. nawet do 4,75-5,00 proc.). Z kolei na rynkach akcji mamy dalszy ciąg zamieszania wokół sektora półprzewodników - kryzys w NVIDIA został wykorzystany jako pretekst do przyspieszenia prac nad zaostrzeniem restrykcji eksportowych dla zaawansowanych technologii z USA - co generuje kolejną falę wyprzedaży na rynkach. Tryb risk-off jest wyraźny, co dodatkowo podbija dolara.
Na tym tle przecena złotego nie jest duża. Inwestorzy nie mają jednak alternatywy. Grudzień przyniesie podwyżki stóp zarówno w przypadku ECB, jak i FED, a tymczasem kwestia ruchu ze strony RPP nie jest pewna (raczej będzie to styczeń). Opublikowane dzisiaj zaskakująco słabe dane makro z Chin mogą podbijać presję wokół rynków wschodzących, która i tak ma miejsce za sprawą agresywnej wyceny przyszłych ruchów FED.
W krajowym kalendarzu makro mamy dzisiaj publikację danych o inflacji bazowej CPI w październiku (prognozuje się jej wyhamowanie do 2,9 proc. r/r), a kolejne dane poznamy dopiero w czwartek (wskaźniki koniunktury), oraz piątek (dynamika produkcji przemysłowej). Kluczowy wpływ na scenariusze na złotym będzie mieć rynek globalny. Tu uwagę przykują zapiski z ostatniego posiedzenia FED (w najbliższą środę), oraz debiut giełdowy giganta AI, jakim jest spółka Anthropic, oraz szczyt APEC w Shenzen, któremu towarzyszyć będzie też spotkanie prezydentów USA, Rosji i Chin (w czwartek).
Wykres dzienny EURPLN
Wykres dzienny USDPLN
Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ
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