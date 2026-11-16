Na rynku globalnym para EURUSD zbliża się do kluczowych 1,10. Siła dolara to wynik utrzymujących się oczekiwań, co do podwyżek stóp procentowych przez FED w najbliższych miesiącach, oraz utrzymujących się napięć na rynkach akcji na fali kolejnej wyprzedaży w sektorze półprzewodników. Opublikowana w piątek inflacja PPI za październik nie była wyższa od oczekiwań rynków, ale efektu ulgi nie było - inwestorzy zwrócili uwagę na kolejne, jastrzębie komentarze przedstawicieli FED - w efekcie rynek nadal utrzymuje dość agresywną wycenę podwyżek stóp (w 2027 r. nawet do 4,75-5,00 proc.). Z kolei na rynkach akcji mamy dalszy ciąg zamieszania wokół sektora półprzewodników - kryzys w NVIDIA został wykorzystany jako pretekst do przyspieszenia prac nad zaostrzeniem restrykcji eksportowych dla zaawansowanych technologii z USA - co generuje kolejną falę wyprzedaży na rynkach. Tryb risk-off jest wyraźny, co dodatkowo podbija dolara.

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Na tym tle przecena złotego nie jest duża. Inwestorzy nie mają jednak alternatywy. Grudzień przyniesie podwyżki stóp zarówno w przypadku ECB, jak i FED, a tymczasem kwestia ruchu ze strony RPP nie jest pewna (raczej będzie to styczeń). Opublikowane dzisiaj zaskakująco słabe dane makro z Chin mogą podbijać presję wokół rynków wschodzących, która i tak ma miejsce za sprawą agresywnej wyceny przyszłych ruchów FED.

W krajowym kalendarzu makro mamy dzisiaj publikację danych o inflacji bazowej CPI w październiku (prognozuje się jej wyhamowanie do 2,9 proc. r/r), a kolejne dane poznamy dopiero w czwartek (wskaźniki koniunktury), oraz piątek (dynamika produkcji przemysłowej). Kluczowy wpływ na scenariusze na złotym będzie mieć rynek globalny. Tu uwagę przykują zapiski z ostatniego posiedzenia FED (w najbliższą środę), oraz debiut giełdowy giganta AI, jakim jest spółka Anthropic, oraz szczyt APEC w Shenzen, któremu towarzyszyć będzie też spotkanie prezydentów USA, Rosji i Chin (w czwartek).

Wykres dzienny EURPLN Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN Foto: DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ