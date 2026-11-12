Powrót rynkowej chciwości na dolarze i jastrzębie przetasowania wokół Fed

Sentyment wokół głównej waluty świata przeszedł w ostatnich dniach wyraźną transformację, która potwierdza siłę obecnego trendu wzrostowego. Po krótkiej chwili niepewności i przewadze strony podażowej bezpośrednio po amerykańskich wyborach połówkowych, wskaźnik nastrojów porównujący siłę kupujących i sprzedających na dolarze ponownie powrócił na zielone terytorium rynkowej chciwości. Głównym paliwem dla tego ruchu okazały się najnowsze odczyty inflacji CPI ze Stanów Zjednoczonych, które zmusiły uczestników rynku do gwałtownego przeszacowania przyszłej ścieżki kosztu pieniądza. Oczekiwania rynku terminowego pokazują gwałtowny skok wycen przed nadchodzącymi posiedzeniami Rezerwy Federalnej. Na zaplanowane na 9 grudnia 2026 roku spotkanie FOMC inwestorzy wyceniają już ruch w górę o 27,7 punktu bazowego, co oznacza pełne uwzględnienie w cenach grudniowej podwyżki stóp procentowych o standardowe ćwierć punktu procentowego. Na tym jednak jastrzębia seria się nie kończy, ponieważ na posiedzenie w styczniu 2027 roku rynek dokłada kolejne 15,7 punktu bazowego, a na marzec 16,3 punktu bazowego. Sumarycznie daje to 32 punkty bazowe zacieśnienia w pierwszym kwartale przyszłego roku, a więc pewność kolejnej podwyżki na przełomie zimy i wiosny.

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Rozjazd polityki monetarnej między Waszyngtonem a Warszawą

Tak agresywna wycena działań amerykańskich władz monetarnych tworzy ogromny kontrast w zestawieniu z perspektywami dla polskiej waluty. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych przy obecnej efektywnej stopie na poziomie 3,88 proc. rynek pieniężny zakłada w horyzoncie sześciu miesięcy wzrost kosztu pieniądza o 65 punktów bazowych do pułapu 4,53 proc. oraz dalszy ruch do 4,67 proc. w perspektywie roku, nad Wisłą przestrzeń do zaostrzania polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach pozostaje zamknięta. Przy stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego wynoszącej 3,75 proc. oraz stawce efektywnej na poziomie 3,90 proc., wyceny rynkowe na najbliższe miesiące nie wskazują na jakiekolwiek podwyżki przed grudniowym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej zaplanowanym na 2 grudnia. Co więcej, stopy implikowane dla Polski w horyzoncie półrocznym wracają jedynie w okolice 3,97 proc.. Tak wyraźna dywergencja na korzyść dolara sprawia, że kapitał spekulacyjny naturalnie faworyzuje walutę amerykańską kosztem złotego, który traci argument w postaci przewagi odsetkowej.

Kurs USD/PLN u progu psychologicznej bariery 4,00 PLN

Foto: xtb

Fundamentalna przewaga dolara znajduje pełne odzwierciedlenie w układzie technicznym na wykresie dziennym pary USD/PLN, która od lutowego dołka z 2026 roku w rejonie 3,48 PLN porusza się w systematycznym trendzie wzrostowym. Po jesiennym wybiciu ponad ważną strefę równowagi i największego nagromadzenia wolumenu w okolicach od 3,73 do 3,80 PLN, kupujący sforsowali kolejne bastiony podaży i w trakcie czwartkowej sesji wywindowali notowania do dziennego maksimum na poziomie 3,9850 PLN, stabilizując handel w okolicach 3,9685 PLN. Oznacza to, że kurs znalazł się na wyciągnięcie ręki od kluczowej psychologicznej i technicznej strefy oporu zlokalizowanej na okrągłym poziomie 4,0000 PLN. Poziom ten zbiega się z górnym ograniczeniem szerokiego kanału zmienności, co w krótkim terminie może wywołać naturalną realizację części zysków po rajdzie z ostatnich tygodni. W przypadku ewentualnego korekcyjnego cofnięcia pierwszą linię obrony dla popytu stanowić może niedawno pokonana strefa wsparcia między 3,90 a 3,93 PLN, a kolejne strategiczne oparcie wyznaczać może obszar od 3,83 do 3,86 PLN, wzmocniony przez rosnącą stusesyjną średnią wykładniczą przebiegającą obecnie przy 3,8334 PLN oraz położoną niżej dwustusesyjną średnią na pułapie 3,7747 PLN. Jeżeli jednak nadchodzące dane z gospodarki USA podtrzymają rynkową narrację o dwóch szybkich podwyżkach stóp przez Fed, trwałe sforsowanie bariery 4,00 PLN mogłoby z czysto technicznego punktu widzenia otworzyć przestrzeń w rejon historycznych szczytów z początku 2025 roku powyżej 4,15 PLN.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB