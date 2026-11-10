Obecnie rynek liczy się z jednym ruchem o 25 punktów baz. i to bardziej w drugiej połowie 2027 r., co można uznać za pewne, formalne dostosowanie w "jastrzębiej" narracji, która najpewniej będzie podtrzymywana przez Kevina Warsha w sytuacji, kiedy inflacja będzie pozostawać podwyższona. Inwestorzy coraz mniej wierzą jednak w to, że FED będzie zmuszony radykalnie działać. To wyraźna zmiana względem tego, co obserwowaliśmy jeszcze kilka tygodni temu, kiedy to przecież rynki antycypowały aż trzy ruchy. I dowód na to jak szybko i łatwo rynek może przechodzić od skrajności... do skrajności? Tej drugiej jeszcze nie widzimy, ale warto będzie śledzić reakcje rynków po grudniowym posiedzeniu FED, gdyż najpewniej pojawią się opinie, że przyniesie ono ostatnią podwyżkę przez dłuższą przerwą z narracją "higher for longer", czyli utrzymaniem stóp na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Fundamentów takiego podejścia jest kilka, ale ostatnio szczególnie wybijają się dwa. Pierwszy to szybko taniejąca ropa - niezależnie od tego, że relacje USA z Iranem w obecnej chwili to kompletny pat, to inwestorzy zaczęli masowo obstawiać to, że Trump to teraz "kulawa kaczka" bez zaplecza politycznego i TACO jest jedynym wyjściem. Najpewniej skończy się to dalszą blokadą ekonomiczną Iranu i utrzymującymi się napięciami wokół Ormuzu (prowokacje Iranu), oraz Arabii Saudyjskiej (ataki Hutich) jak to miało miejsce w ostatnich tygodniach. Ale liczy się to, że będzie status quo zamiast dalszej, militarnej eskalacji - w tym względzie ropa paradoksalnie zaczyna powtarzać scenariusz z czerwca b.r. Drugi to mocna wygrana Demokratów, którzy będą mieć więcej do powiedzenia w Kongresie niż do tej pory oczekiwano, zatem trzeba będzie się liczyć z większą presją regulacyjną, w tym na AI, chociaż Trump i republikanie mogą sprawić, że zostanie ona częściowo "rozmyta". Ale to już może sprawić, że rynek będzie liczył się z nieco wolniejszym od możliwego wcześniej, wzrostem gospodarczym (choć ostatecznie może się w tym względzie mylić). Efekt - mniejsza presja inflacyjna (w mniemaniu inwestorów). Co to może oznaczać dla rynków? Wyhamowanie dynamiki ostatnich wzrostów dolara, ale nie odwrócenie trendu, bo USD nie ma zbytnio alternatywy w EUR, JPY, czy GBP. Odreagowanie na kruszcach (co już zaczyna mieć miejsce), ale przede wszystkim pozytywną narrację na giełdach nawet na kilka(naście) tygodni.

Reklama Reklama

Wtorek przynosi mieszany obraz USD po wczorajszym cofnięciu. Rynek czeka na dane o inflacji CPI z USA za październik o godz. 14:30 , ale mogą być one mniej miarodajne ze względu na brak bazy z ubiegłego roku (przez shutdown nie ma punktu odniesienia), oraz to co wydarzyło się w ostatnich dniach (załamanie ropy i wybory połówkowe). Z pozostałych danych warto zwrócić uwagę na to, co już się pojawiło - słabe dane o wydatkach gospodarstw domowych w Japonii (spadek aż o 6,8 proc. r/r we wrześniu, co pokazuje słabość konsumenta w obliczu drożejącej ropy, ale każe też zastanowić się nad skalą dalszych posunięć BOJ na stopach), dane o bilansie handlowym z Chin, gdzie eksport skoczył aż o 35,2 proc. r/r, słaby odczyt nastrojów konsumenckich i biznesowych w Australii w listopadzie, oraz niższa inflacja CPI w Norwegii za październik (bazowa 2,7 proc. r/r), co może nieco ucinać spekulacje wokół kolejnej podwyżki stóp przez Norges Bank.

EURUSD - inwestorzy może i mniej chcą dolara, ale nie mają zbytnio alternatyw

Para EURUSD wróciła jeszcze wczoraj ponad poziom 1,12 na fali słabości dolara, ale dzisiaj widać wyhamowanie impetu wokół 1,1250. Wpływ na to mogą mieć oczekiwania na publikację danych o inflacji CPI z USA o godz. 14:30, ale i też świadomość, że koncepcja silnego euro w kolejnych tygodniach nie ma za sobą mocnego zaplecza w postaci fundamentów. Zgoda, że ECB podniesie stopy w grudniu, ale tak też zrobi FED. Cofnięcie na ropie z ostatnich dni może jednak sprawić, że narracja dotycząca tzw. gołębiej podwyżki, czyli zatrzymania cyklu będzie w przypadku ECB o wiele bardziej głośniejsza ze względu na utrzymujące się problemy fiskalne Francji i ryzyka dla innych krajów (koniec listopada może przynieść mocny skręt w stronę prawicowego populizmu w kontekście przedterminowych wyborów w Hiszpanii).

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ