Zgodnie z oczekiwaniami rynków amerykańska CPI ma pokazać spowolnienie dynamiki inflacyjnej w największej gospodarce świata i miesiąc do miesiąca ma spowolnić do 0,2% względem 0,3% we wrześniu, podczas gdy bazowa CPI do 0,3% wobec 0,6% w poprzednim miesiącu. Biorąc jednak pod uwagę bardzo solidne dane z gospodarki Stanów Zjednoczonych, gdzie ostatnie odczyty NFP, JOLTS a także konsumpcji prywatnej wypadały bardzo korzytnie oraz wzrostową dynamikę cen ropy w październiku, ryzyko, że odczyt okaże się wyższy, od prognoz jest niebagatelne. Jeśli dane przekroczyłyby oczekiwania znacząco, moglibyśmy oczekiwać powrotu eurodolara do trendu spadkowego.

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Z drugiej strony kalkulując siłę, lub słabość waluty rynek kalkuluje nie tylko to, co było, ale to, co jest, a ceny paliw w listopadzie istotnie spadły względem poziomów z października. To oznacza, że uwaga może przsuwać się stopniowo na odczyt grudniowy, który pokaże dopiero jak bardzo inflacja wyhamowała w otoczeniu niższych cen ropy - pod warunkiem, że w listopadzie trend spadkowy na ropie zostanie utrzymany. Tak więc dzisiejsza reakcja na CPI z USA może być stonowana - jeśli dane okażą się zgodne z prognozowanymi. Z drugiej strony istotne przekroczenie oczekiwań może umocnić dolara i rentowności amerykańskich obligacji skarobwych. Zrobi to jednak prawdopodobnie w ograniczonym stopniu, ponieważ rynek ma prawo uznać, że październik jest "zamkniętą księgą" podczas gdy listopad ma szansę przynieść nowe rozdanie, z perspektywą potencjalnej umowy pokojowej USA z Iranem o negocjowaniu której informowała wczoraj Al Arabiya.

Istnieje też trzeci scenariusz, w którym odczyt CPI wyraźnie poniżej oczekiwań mógłby rozpędzić eurodolara i sprawić, że dolar oddałby znacznie więcej. Rynki uznałyby wówczas, że skoro inflacja okazała się istotnie niższa pomimo bardzo wysokich cen paliw w październiku (które na amerykańskich stacjach średnio były o kilka procent wyższe, niż we wrześniu), to transfer inflacji z rynków energii do gospodarki jest ograniczony, a skoro październik wypadł tak "słabo" pod względem CPI, to listopad może przynieść dużo głębszy, uspokajający spadek. Oznaczałoby to prawdopodobnie istotne osłabienie zakładów na podwyżkę stóp Fed na posiedzeniu 9 grudnia, gdzie rynek szanse ocenia na ok. 84%.

O godzinie 9:10 za dolara płacimy niespełna 3,90, za euro 4,38, za funta szterlinga 5,24 a za franka szwajcarskiego 4,76. Polski złoty ma za sobą kilka udanych sesji i umocnił się zauważalnie zarówno w relacji do dolara, jak i euro. Wciąż jednak kurs USD/PLN znajduje się około 8% powyżej poziomów sprzed roku, a EUR/PLN około 3,5% wyżej.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB