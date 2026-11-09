Z początkiem nowego tygodnia inwestorzy nieco łaskawiej spoglądają na złotego, co wspiera jego notowania względem najważniejszych walut. Polska waluta wyraźnie umocniła się w stosunku do dolara, korzystając z jego słabości na globalnym rynku. Przed południem kurs dolara do złotego spadł do poziomu 3,92 zł. Nieco mniejszy spadek notuje euro, za które płacono ok. 4,38 zł. Z kolei frank szwajcarski zniżkował do 4,79 zł.

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Obniżenie perspektywy ratingu przez S&P bez wpływu na złotego

Umocnieniu krajowej waluty sprzyjają czynniki globalne. Złoty wykorzystuje globalną słabość dolara, czego potwierdzeniem jest wystrzał notowań pary euro-dolar do poziomu 1,12, odrabiając zeszłotygodniowe straty względem amerykańskiej waluty. – Poniedziałkowy handel na rynkach globalnych zaczynamy od korekty piątkowego umocnienia dolara na szerokim rynku po tym jak bardzo dobre dane Departamentu Pracy USA (w październiku NFP wyniósł 165 tys. etatów, a stopa bezrobocia spadła do 4,1 proc.) podbiły oczekiwania co do grudniowej podwyżki stóp procentowych przez FED – zauważa w komentarzu Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.

Obniżenie perspektywy ratingu Polski przez agencję S&P zostało zupełnie zignorowane przez inwestorów. Najwyraźniej rynek był przygotowany na taki obrót sprawy. Przypomnijmy, agencja utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na poziomie A-, ale obniżyła jej perspektywę ze stabilnej na negatywną.