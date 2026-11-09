Piątek przyniósł próbę odreagowania na Wall Street po silnej przecenie z czwartku. Dzisiaj widać ożywienie na rynkach akcji w Azji, co zapowiada lepsze otwarcie w USA. Na rynku ropy mamy stabilizację po tym jak weekend nie przyniósł zbytniego zaognienia sytuacji, która jednak zaczyna być mocno patowa. Wojska USA pozostają w gotowości do ataku, Trump mocno się waha wyczuwając silną presję wewnętrzną po przegranych wyborach połówkowych, podczas kiedy Marco Rubio wspomina o tym, że negocjacje z Iranem są na razie bezproduktywne.

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W kraju złoty próbuje korzystać na słabości dolara i odreagowania na giełdach. Para EURPLN schodzi w dół po złamaniu okolic 4,40 (teraz 4,3850), podczas kiedy cofnął się do 3,92. Polska waluta nie zareagowała na decyzję agencji S&P, która w piątek wieczorem zdecydowała się obniżyć perspektywę ratingu do negatywnej, gdyż nie jest to nadmiernym zaskoczeniem. W uzasadnieniu podkreślono pogarszający się stan finansów publicznych przy silnej polaryzacji politycznej, która utrudnia podjęcie decyzji o poważnych reformach. Teoretycznie, zatem cięcie samego ratingu, co wiązałoby się z utratą prestiżowej literki A, nie jest wykluczone już w 2027 r. Na taki ruch zdecydował się już DBRS Morningstar (agencja spoza głównej trójki) tnąc rating do A- z A.

W przestrzeni makro to istotne dane z Polski napłyną dopiero w piątek 13 listopada - mowa o szacunkach PKB za III kwartał i finalnym odczycie inflacji CPI za październik. W środę z kolei mamy święto narodowe - 11 listopada, co będzie mieć wpływ na mniejszą płynność. Dzisiaj globalny kalendarz będzie mało istotny, wpływ na zmienność mogą mieć natomiast jutrzejsze dane o inflacji CPI w USA za październik. Rynek spodziewa się jej dalszego wzrostu - do 3,9 proc. r/r i 2,8 proc. r/r w ujęciu bazowym. Czy w sytuacji wyższego odczytu inwestorzy ponownie zwróciliby się w stronę dolara? Zobaczymy.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURPLN

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN