Z jednej strony istnieje podwyższone ryzyko związane z napięciami wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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Mogą one sygnalizować długotrwały klincz polityczny potencjalnie blokujący konstruktywne dla finansów publicznych ustawy, na co najpewniej zwróci w najbliższy piątek uwagę agencja S&P, wydając swoją ocenę na temat polskiego ratingu.

Z drugiej strony pojawiła się pewna próba deeskalacji sytuacji przez premiera Tuska, który zdecydował o swojej kontrasygnacie wobec nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego, unikając kolejnych problemów.

Na globalnym froncie podobnie – wybory połówkowe teoretycznie przynosiły poprawę nastrojów na giełdach (bo inwestorzy cieszyli się, że scena polityczna w USA była bardziej podzielona), a dolar tracił.

Teraz teoretycznie powinno być podobnie (bo republikanie są mocno niepopularni po rządach Trumpa), ale w tle mamy ryzyko kolejnego konfliktu w Iranie.

Wprawdzie Donald Trump jest namawiany przez swoje otoczenie do wyboru ścieżki dyplomatycznej, ale trudno finalnie ocenić, co wydarzy się w kolejnych dniach – tu obie strony powinny pójść na znaczące ustępstwa, aby uniknąć kolejnej wojny.

W efekcie mamy siły mogące osłabić dolara i umocnić złotego i odwrotnie. Pewne jest tylko jedno – najbliższe dni będą obfitować w spore wahania na rynkach i inwestorzy powinni być na nie przygotowani.