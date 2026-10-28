Środowa sesja na krajowym rynku obligacji upłynęła pod znakiem aukcji Ministerstwa Finansów oraz oczekiwań na wieczorną decyzję Fed. Pomimo utrzymującej się niepewności związanej z inflacją i wysokimi cenami ropy inwestorzy wykazali duże zainteresowanie polskim długiem. Rentowność obligacji dziesięcioletnich utrzymywała się w okolicach 6,40 proc., przy ograniczonych zmianach na rynkach bazowych. MF sprzedało papiery za 12 mld zł, wykorzystując górną granicę zapowiedzianej podaży. Popyt wyniósł 18,5 mld zł, a na aukcji dodatkowej uplasowano kolejne 1,25 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się papiery o dłuższych terminach zapadalności, co potwierdza gotowość inwestorów do zwiększania ekspozycji na ryzyko stopy procentowej pomimo ostatniego wzrostu rentowności.

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Czytaj więcej Obligacje Rynki obligacji Francji i Polski w ogonie Na wielu dużych rynkach długu ostatnie dni i tygodnie przynoszą poprawę nastrojów po wcześniejszej przecenie, która doprowadziła rentowności obliga...

Udana aukcja nie oznacza jednak końca presji na krajowy rynek długu. Rentowność amerykańskich dziesięciolatek pozostaje blisko 5 proc., a ropa Brent kosztuje ponad 115 USD za baryłkę. Kluczowe dla dalszego kierunku rynku będą komunikaty Fed i EBC oraz piątkowy odczyt krajowej inflacji. Rentowności są atrakcyjne i dają solidny zapas na ewentualną dalszą przecenę obligacji. Obecnie nawet do popandemicznych poziomów. W przypadku 5-latki mówimy o 7,30 proc. zarejestrowanych w 2022 r. przy inflacji przekraczającej 18 proc. i stopie NBP na poziomie 6,75 proc. Obecnie to odpowiednio 4 proc. i 3,75 proc. Silny popyt na obligacje stanowi wsparcie dla rynku, ale trwałe umocnienie będzie wymagało poprawy otoczenia globalnego.