W obliczu wojny w Ukrainie i nasilających się doniesieniach o planowanych wobec krajów NATO prowokacjach ze strony rosyjskiej, część inwestorów rozważa ulokowanie swoich pieniędzy za granicą jako swego rodzaju polisy. Żeby to zrobić, wcale nie trzeba ruszać się z kraju.

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W większości wypadków otwarcie rachunku bankowego w obcym kraju wiąże się z dodatkowymi uciążliwościami (jak choćby pozyskanie Certyfikatu Rezydencji Podatkowej), koniecznością osobistego stawienia się w zagranicznej placówce, a oferta inwestycyjna wcale nie różni się od tej dostępnej w Polsce.

Istnieje jednak znacznie łatwiejsze rozwiązanie. Można wybrać jeden z wielu funduszy proponowanych przez międzynarodowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Są one oferowane przez wielu dystrybutorów na terenie Polski. Dzięki temu, przy zachowaniu odpowiednich kryteriów doboru, praktycznie do minimum ograniczymy wpływ niepokojącego nas scenariusza, jednocześnie zapewniając sobie dostęp do naszych środków z wielu miejsc na świecie.

Wystarczy wybrać fundusz oferowany przez zagraniczne TFI, inwestujący poza granicami naszego kraju i wyceniany w obcej walucie (zazwyczaj USD lub EUR). Oczywiście ostateczny wynik będzie zależał od strategii danego funduszu, ale w takiej sytuacji tąpniecie na polskiej giełdzie, upadłości emitentów obligacji czy osłabiający się kurs PLN będą miały marginalny wpływ na wynik naszej inwestycji, a umorzenie jednostek takiego funduszu będziemy mogli zrealizować w dowolnym kraju, na terenie którego działają jego dystrybutorzy.