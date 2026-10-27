Inwestorzy dobrze przyjęli fakt, że Anthropic złożył "papiery" w związku z planowanym debiutem w drugiej połowie listopada - zarząd nie uległ presji związanej z ostatnią zmiennością wokół spółek technologicznych, chociaż ostateczna wycena może być mniejsza od szacunków, jakie krążyły po rynku jeszcze we wrześniu. Miarą siły rynków akcji będą nadchodzące dni, zwłaszcza, że ropa ma duże szanse powrotu do ostatnich wzrostów. Rynek nie traktuje rozmów z udziałem Iranu, Pakistanu, Arabii Saudyjskiej, oraz Turcji, jako tych, które mogą prowadzić do jakiegoś przełomu w bliskowschodnim konflikcie - można bardziej odnieść wrażenie, że Iran próbuje sondować swoją pozycję w regionie. Arabia Saudyjska z kolei być może próbuje "dyplomatycznie" ugrać wątek jemeńskich Hutich, którzy ostatnio prowadzą już regularne ataki na terytorium królestwa, a są postrzegani jako sojusznicy Teheranu. Ostatnie godziny pokazują jednak, że raczej nie jest to skuteczne. Ryzyko kolejnej odsłony bliskowschodniego konfliktu w listopadzie pozostaje, zatem nadal duże.

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Ten tydzień upłynie pod znakiem decyzji trzech głównych banków centralnych tj. FED, ECB i BOJ, chociaż liczyć się będą głównie treści komunikatów - nie oczekuje się zmian w stopach procentowych. Dzisiaj nad ranem rynek dostał kolejne "inflacyjne" dane z Japonii - wskaźnik PPI skoczył do 3,7 proc. r/r we wrześniu. To podbija oczekiwania, co do grudniowej podwyżki, ale nie daje wsparcia jenowi. Ten wczoraj i dzisiaj traci, co już spotkało się z reakcją japońskiej minister finansów, która przestrzegła, że decydenci są gotowi do kolejnej interwencji. Rynek zdaje się jednak przekornie pytać "czyżby?", skoro to japoński rząd ostatnio nie wykluczał realizacji pomysłu dopłat do energii, które dodatkowo obciążą budżet państwa (a to nie pomoże jenowi).

W przestrzeni FX dolar dzisiaj zyskuje. Wyłamują się z tego tylko waluty Antypodów, co można wiązać z pozycjonowaniem się pod decyzje RBNZ (jutro) i RBA (w przyszłym tygodniu). Najsłabsze są dzisiaj euro (EURUSD testuje rejon 1,1150), oraz wspomniany już jen.

Dzisiaj w kalendarzu makro uwagę zwrócą dane z USA dotyczące zamówień na dobra trwałego użytku (godz. 13:30), oraz sprzedaży nowych domów i indeksu zaufania konsumentów Conference Board (godz. 15:00). Ciekawsza będzie środa ze względu na planowane decyzje RBNZ i BOC (w obu przypadkach podwyżka stóp o 25 punktów baz.), oraz wieczorne posiedzenie FED.

EURUSD - wsparcie na 1,1150 zostało złamane

Spadki na EURUSD przyspieszają, a jednym z powodów jest niełatwa sytuacja ECB, który w tym tygodniu nie zmieni stóp procentowych i przez sytuację na europejskim długu może mieć mniejsze pole do manewru z podwyżkami w przyszłości. Cieniem rzucają się też drogie surowce i perspektywa kolejnej destabilizacji na Bliskim Wschodzie w pierwszej połowie listopada. Rynki czekają też na jutrzejszy komunikat od Kevina Warsha - szef FED najpewniej powtórzy, że trzeba dalej działać dość zdecydowanie na stopach procentowych dopóki presja inflacyjna będzie się utrzymywać.

Wykres dzienny EURUSD Foto: DM BOŚ

Technicznie złamanie wsparcia przy 1,1150 to sygnał, że rynek będzie testować dołek z 14 października przy 1,1112, a niewykluczone, że zejdzie niżej. Wizja sprawdzania 1,10 w perspektywie najbliższych dwóch tygodni wcale nie jest tak odległa.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ