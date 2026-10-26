Problemy jednak pozostały, a rynki będą śledzić dalsze działania polityków w kwestii przyjęcia przyszłorocznego budżetu. Rentowności 10-letnich obligacji rządu Francji zeszły poniżej bariery 5,00 proc., a sam EURUSD utrzymał się ponad poziomem 1,12. Drugi kluczowy temat to wątek związany z Iranem. Jeszcze w piątek wieczorem notowania kontraktów na ropę szły mocno w górę, bo pojawiły się spekulacje niewykluczające wspólnego ataku USA i Izraela jeszcze w ten weekend. Do tego jednak nie doszło, a pojawiły się też doniesienia o próbie dyplomatycznych rozmów inicjowanych przez państwa regionu. Ropa w poniedziałek rano cofnęła się w dół. Zaskoczeniem poniedziałkowego poranka są jednak doniesienia z Brazylii, gdzie wybory prezydenckie wygrał jednak urzędujący prezydent Lula da Silva (to pierwsza taka sytuacja od 1989 r., kiedy ostatecznie wybrany został kandydat, który przegrał w pierwszej turze). Dla rynków jest to duże zaskoczenie i obawy, które mogą negatywnie rzutować na brazylijskie aktywa w krótkiej perspektywie (Lula to ryzyka związane ze stabilnością budżetu, oraz nadmiernym zbliżeniem się do Chin).

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W przestrzeni FX układ jest dzisiaj mieszany, brak konkretnego kierunku na dolarze. W kalendarzu makro nie mamy dzisiaj ważnych publikacji. Indeks Ifo z Niemiec, jaki poznaliśmy o godz. 10:00 wypadł w październiku w zasadzie zgodnie z oczekiwaniami (90,2 pkt.).

EURUSD - rating niewiele zmienia?

Ukłon ze strony Moody's wobec Francji, który postanowił dać więcej czasu na ocenę ratingu, tak naprawdę niewiele zmienia. Problemy Francji nie oddaliły się, tylko mogą jeszcze bardziej eskalować - niezadowolenie społeczne pozostanie widoczne aż do wiosennych wyborów, a politycy będą niechętni jakimkolwiek poważnym decyzjom w kampanii wyborczej.

Wykres dzienny EURUSD Foto: DM BOŚ

Poniedziałek, ale i też kolejne dni mogą upłynąć pod znakiem silniejszego dolara w kontekście globalnego risk-off bazującego na obawach, co do geopolitycznych zawirowań na Bliskim Wschodzie w listopadzie. Zaplanowane w tym tygodniu posiedzenia FED i ECB mogą mieć mniejsze, niż zawsze znaczenie.

Technicznie układ pozostaje nadal spadkowy. Notowania mogą kierować się w kolejnych dniach w stronę wsparć przy 1,1150.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ