Piątkowy odwrót inwestorów od ryzykownych aktywów sprawił, że notowania krajowej waluty nadal pozostawały pod wyraźną presją, pogłębiając przecenę z czwartku. W efekcie złoty najmocniej tracił w stosunku do dolara, który późnym popołudniem kosztował 3,93 zł. Więcej płacono także za euro, które umocniło się do 4,40 zł. Tak wysoko wspólna waluta nie była wyceniana względem złotego od blisko trzech lat.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Waluty Złoty odczuwa coraz większą presję Złoty wciąż cierpi przez mocnego dolara. Spadek pary EUR/USD poniżej 1,12 wywiera dalszą presję na notowania naszej waluty w relacji do dolara. W p...

Dolar zyskuje

O nastawieniu inwestorów do polskiej waluty w dużej mierze decyduje geopolityka. Z uwagi na wzrost napięć na Bliskim Wschodzie i rosnące ryzyko ponownej eskalacji konfliktu inwestorzy ograniczali ekspozycję na ryzykowne aktywa, co przekładało się m.in. na umocnienie dolara oraz zwyżki cen ropy, która wróciła w okolice czteroletniego szczytu. To scenariusz niekorzystny dla złotego. – Najważniejszym czynnikiem pozostaje ropa. Notowania WTI przebiły w piątek psychologiczną barierę 100 USD za baryłkę po kolejnych incydentach z tankowcami w Cieśninie Ormuz. Brent utrzymuje się w okolicach 110 USD (kontrakt styczniowy), a europejski gaz mocno zdrożał. Dla Polski, która importuje niemal całą ropę i znaczną część gazu, to bezpośredni cios w bilans handlowy i perspektywy inflacji. Dlatego waluty importerów energii, w tym złoty i inne waluty regionu, tracą najmocniej, – zauważa Michał Stajniak, analityk XTB. Z kolei dolar korzysta z faktu, że Stany Zjednoczone są eksporterem netto surowców. – Dopóki baryłka kosztuje ponad 100 USD, amerykańska waluta najprawdopodobniej pozostanie w cenie – uważa.