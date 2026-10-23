Tygodniowy RSI dla znajduje się w pobliżu 80 pkt, czyli w strefie, która w przeszłości często towarzyszyła formowaniu się szczytów na 10YFRY. Samo wykupienie nie przesądza jednak o zakończeniu ruchu i nie wyklucza dalszego wzrostu rentowności.

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Od kilku dni kapitał kieruje się w stronę niemieckiego i amerykańskiego długu. Przecena na Wall Street zwiększyła popyt na obligacje skarbowe jako bezpieczną przystań, prowadząc do wyraźnego wzrostu ich cen. Wczoraj rentowność referencyjnych 10-letnich obligacji USA obniżyła się o 19,3 pb, do 4,953 proc. , notując największy jednodniowy spadek od ponad trzech lat.

Na razie jest zbyt wcześnie, aby przesądzać o trwałym odwróceniu trendu, jednak skala ruchu sprawia, że taki scenariusz warto już brać pod uwagę. Spadek rentowności US10Y można przy tym odczytywać dwojako. Z jednej strony zmniejsza on presję na kolejną podwyżkę stóp przez Fed, co teoretycznie powinno sprzyjać wysoko wycenianym spółkom technologicznym. Z drugiej strony, po wcześniejszej silnej przecenie obligacji i przy utrzymującej się awersji do ryzyka, amerykański dług ponownie staje się atrakcyjną alternatywą dla rynku akcji. Jeśli kapitał nadal będzie szukał bezpieczeństwa, popyt na Treasuries może pozostać podwyższony. A opór wyznaczony przez minima z 2023 r. zaczyna pękać.